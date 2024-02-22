https://ukraina.ru/20240222/1053471591.html

Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной

Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной - 22.02.2024 Украина.ру

Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной

Шесть пунктов пропуска на границе с Украиной продолжают блокировать польские фермеры. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости"

2024-02-22T12:59

2024-02-22T12:59

2024-02-22T12:59

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украина

протесты

польша

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Польские фермеры продолжают блокировать украинско-польскую границу на шести направлениях: Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Шегини и Краковец. Больше всего протестующих – напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Русская и Шегини.За вчерашний день на Шегини границу пересекли 60 фур: 40 в сторону Украины и 20 – в сторону Польши. На направлении Ягодин – 70 фур в сторону Украины, и ни одной фуры в сторону Польши."В час пропускают по несколько фур на всех направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Однако это не интенсивное движение", - сообщил Демченко.Сегодня на территории Словакии в очереди находятся около 500 грузовиков, а на территории Венгрии – около 800 фур. Для легковых машин и автобусов движение не блокируется, добавил спикер ГПСУ.Напомним, 19 февраля руководитель Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска.

https://ukraina.ru/20240221/1053452459.html

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новости, украина, протесты, польша