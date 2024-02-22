"Одесса, возвращайся домой!": Медведев рассказал о городе, который очень ждёт Россия
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Одесса - это русский город. Россия заждалась Одессу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ
Президент России Владимир Путин в декабре на большой пресс-конференции по итогам года назвал Одессу русским городом.
"Всё Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают", — сказал президент.
Путин напомнил, что юго-восточные регионы Украины всегда выступали за сотрудничество с Россией, так как это исторические российские территории.
5 декабря 2023, 14:45Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификацииБольшинству населения Запада, как, впрочем, и России, Украина представляется монолитным государством, стоящим на позициях "декоммунизации" и "деколонизации", хотя реально под этими терминами скрывается война с русским языком, историей и культурой. То есть со всем русским. Но это не так, монолитность — это химера украинской пропаганды