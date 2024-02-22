"Одесса, возвращайся домой!": Медведев рассказал о городе, который очень ждёт Россия - 22.02.2024 Украина.ру
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"Одесса, возвращайся домой!": Медведев рассказал о городе, который очень ждёт Россия
"Одесса, возвращайся домой!": Медведев рассказал о городе, который очень ждёт Россия - 22.02.2024 Украина.ру
"Одесса, возвращайся домой!": Медведев рассказал о городе, который очень ждёт Россия
Одесса - это русский город. Россия заждалась Одессу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ
2024-02-22T10:26
2024-02-22T10:26
новости
россия
одесса
дмитрий медведев
украина
владимир путин
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Президент России Владимир Путин в декабре на большой пресс-конференции по итогам года назвал Одессу русским городом."Всё Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают", — сказал президент.Путин напомнил, что юго-восточные регионы Украины всегда выступали за сотрудничество с Россией, так как это исторические российские территории.
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новости, россия, одесса, дмитрий медведев, украина, владимир путин
Новости, Россия, Одесса, Дмитрий Медведев, Украина, Владимир Путин

"Одесса, возвращайся домой!": Медведев рассказал о городе, который очень ждёт Россия

10:26 22.02.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Одесса - это русский город. Россия заждалась Одессу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ
"Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", - сказал Медведев.
Президент России Владимир Путин в декабре на большой пресс-конференции по итогам года назвал Одессу русским городом.
"Всё Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают", — сказал президент.
Путин напомнил, что юго-восточные регионы Украины всегда выступали за сотрудничество с Россией, так как это исторические российские территории.
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря 2023, 14:45
Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификацииБольшинству населения Запада, как, впрочем, и России, Украина представляется монолитным государством, стоящим на позициях "декоммунизации" и "деколонизации", хотя реально под этими терминами скрывается война с русским языком, историей и культурой. То есть со всем русским. Но это не так, монолитность — это химера украинской пропаганды
 
НовостиРоссияОдессаДмитрий МедведевУкраинаВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
11:15Дойти до Киева, Одесса – мы заждались, лагеря для ждунов: главное из интервью Медведева
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