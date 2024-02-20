https://ukraina.ru/20240220/1053429885.html

Российская армия вышла на оперативный простор. О чём говорили эксперты 20 февраля

Российская армия вышла на оперативный простор. О чём говорили эксперты 20 февраля - 20.02.2024 Украина.ру

Российская армия вышла на оперативный простор. О чём говорили эксперты 20 февраля

Украина.ру, 20.02.2024

2024-02-20T18:37

2024-02-20T18:37

2024-02-20T19:02

эксклюзив

михаил хазин

хантер байден

сша

ллойд остин

авдеевка

всу

пётр скоробогатый

вс рф

сергей шойгу

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"Освобождение Авдеевки – пример для военной школы"Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российской армией.При освобождении Авдеевки мы наблюдали очень эффективную организацию и координацию российской армии на любом уровне, от взвода до бригады, отмечает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро.Например, как использовался подземный тоннель, когда начинался штурм южной части укрепрайона. Или как проводились удары ФАБ-500 и 1500 вблизи линии российских войск."Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле. Это пример для военной школы.Я сам ожидал, что будет второй Бахмут, который закончится в мае. Все случилось быстро. Нельзя недооценивать российскую армию, но в Киеве ее недооценили, как и Гитлер в свое время, результат был таким же.Если российская армия продолжит себя также вести, то на любом участке фронте ожидается большой прорыв", – сказал Моро.По его словам, эта победа открывает перед Россией оперативный простор. Сейчас Россия может наступать на любом удобном направлении. И может провоцировать, как она это уже делает пару месяцев, когда ВСУ не знают, куда отправить резервы: на север или на юг."Для Киева очень тяжелая ситуация, и Запад это понимает", – заявил эксперт."Большой вызов для ВСУ"После Авдеевки все начали гадать, где будет наше новое наступление. Оказалось, что вариантов очень много, говорит редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый. Это означает, что никто, кроме Генштаба, не знает, где мы будем наступать, а это большой вызов для ВСУ.Пока ВС РФ продолжают давить на все участки, мы пытаемся использовать наше преимущество по части резервов, поясняет Скоробогатый."Мы что сейчас фиксируем? Линия обороны противника достаточно хорошо обеспечена. Она не рвется и не ломается несмотря на сильное давление ВС РФ.А вот с резервами у ВСУ проблемы. Поэтому мы и пытаемся нащупать слабую точку в украинской обороне, чтобы создать там численное преимущество, перебросить туда больше огня и прорвать эту оборону в связи с тем, что резервов у Украины мало", – отметил журналист.Чтобы понять, что у ВСУ в целом не хватает резервов, достаточно посчитать те части, которые они перебрасывают с одного направления на другое, доукомплектовывая их слабыми мобилизованными людьми. Это наша большая выгода. Надеюсь, мы ее в ближайшее время реализуем, сказал Скоробогатый.Деньги на предвыборное сражение БайденаПрезидент США Джо Байден заявил, что ВСУ сдали Авдеевку, потому что конгресс не выделил деньги Украине.Проблема, на самом деле, заключается в том, что старая модель не работает. Логика, по которой выделяются деньги на Украину, современный американский истеблишмент больше не устраивает, говорит российский экономист, аналитик Михаил Хазин.Эти средства в основном идут на кампанию демократической партии и предвыборное сражение Байдена, поясняет эксперт."Здесь, возможно, важную роль играет министр обороны США Ллойд Остин. Он почти наверняка является хранителем общака демократической партии или главным ее спонсором. Именно он получает деньги, на которые поставляются вооружения на Украину.Многим, в том числе уже и демократам, это не нравится. Очевидно, что Байдена оставлять нельзя — его действия идут в явный минус США", – сообщил Хазин.

https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html

https://ukraina.ru/20240220/1053398042.html

https://ukraina.ru/20240220/1053403913.html

сша

авдеевка

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Сергей Зуев

эксклюзив, михаил хазин, хантер байден, сша, ллойд остин, авдеевка, всу, пётр скоробогатый, вс рф, сергей шойгу, ксавье моро, владимир путин