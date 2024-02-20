https://ukraina.ru/20240220/1053409736.html

Обстановка в Авдеевке, атаки и провалы ВСУ, опасность Сырского. Главное на Украине на утро 20 февраля

Обстановка в Авдеевке, атаки и провалы ВСУ, опасность Сырского. Главное на Украине на утро 20 февраля - 20.02.2024 Украина.ру

Обстановка в Авдеевке, атаки и провалы ВСУ, опасность Сырского. Главное на Украине на утро 20 февраля

Украина.ру, 20.02.2024

2024-02-20T09:00

2024-02-20T09:00

2024-02-20T10:01

хроники

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спецоперация

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Западные СМИ признали потерю Авдеевки поворотным моментом и худшим временем для Украины. ВСУ пытаются атаковать, но теряют бойцов и технику. Экс-подполковник СБУ рассказал об опасности Сырского для украинских военных.По мнению телеканала CNN, потеря Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) стала поворотным моментом в конфликте и худшим временем для Киева."Это поворотный момент, где одновременно российские успехи и атрофия Запада угрожают трансформироваться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов", - указал канал.Он отметил, что со стороны западных лидеров и президента Украины Владимира Зеленского "исходит разочарование отсутствием запрашиваемой Киевом поддержки, а положение ВСУ кажется все более отчаянным".Авторы подчеркнули что утрата контроля на Авдеевкой, которую Украина удерживала на протяжении 10 лет, проваленное контрнаступление, а также смена популярного среди украинских солдат главкома ВСУ Валерия Залужного могут свидетельствовать о "худшем времени" для Киева.Украина продолжит слабеть без западной помощи, а после ее поражения Россия якобы не станет останавливаться, что должно быть предметом для беспокойства со стороны Запада, считает канал.В минувшие выходные новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.Как сообщило ведомство, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.По информации советника главы ДНР Яна Гагина, некоторое количество украинских военных скрывается в подземельях Авдеевского коксохимического завода."На территории коксохимического завода находятся еще военнослужащие Украины, кто-то оказывает сопротивлении, кто-то выходит. Сколько их – мы пока сказать не можем, потому что это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много. Точно так же, как это было и на "Азовстали", они укрываются в подземельях, там есть коммуникации, вода", – сказал Гагин.По его словам, зачистка города продолжается.Он также отметил, что украинские военные, хаотично отступая из Авдеевки, оставили в городе технику, в том числе иностранного производства."Военной техники, боеприпасов, вооружений достаточно много противник бросил в Авдеевке. Сейчас это все будут обследовать, потому что что-то могли подбросить специально, заминировав. Иностранная техника тоже присутствует, есть брошенная бронетехника, полученная от натовских стран. То же самое по реактивным гранатометам, которые были еще давно поставлены (на Украину. – Ред.). Хотя в основном это, конечно, техника советского производства", – уточнил он.По его словам, пока сложно оценить количество такой техники, потому что ежечасно российские военные находят новые образцы.Атаки и провалы ВСУВ ночь на вторник российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", – указали в Министерстве обороны.Позже, около 08:00, дежурные средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области и один уничтожили над территорией Калужской.Кроме того, украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.На Донецком направлении зафиксировано семь обстрелов, на Горловском – восемь, а на Тельмановском — один.Всего выпущено 54 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц.В 2:10 националисты выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Ред.) по направлению: 02:10 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", – отметили в представительстве.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.При этом в украинской столице, а также Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревогу первой объявили в Киеве – в 07:48 мск. В 07:49 тревога прозвучала в Черкасской, Винницкой и Черниговской областях. В остальных указанных регионах тревогу объявили в 07:52.Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге, а также подконтрольном ВСУ Запорожье и в районе Чугуева Харьковской области Украины.Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает, что после взрывов в регионе был поврежден один из промышленных объектов."В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники и 85 человек", — написал он в своем телеграм-канале.Командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным "Артист" рассказал, что подъездные пути украинских силовиков на правом берегу Днепра размыты и полностью, как и сама река, находятся под огневым контролем российских десантников-артиллеристов.По его словам, из-за неблагоприятной погоды дороги находятся в плохом состоянии, что затрудняет и замедляет проезд украинских военнослужащих к Днепру, кроме того, за всеми подъездными путями наблюдает разведка, и в случае выявлении противника артиллеристам сразу передаются координаты.Раннее в МО РФ сообщали, что российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих.Кроме того, военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки пресекли попытки украинских войск провести ротации на передовых позициях в районах шести населенных пунктов в ДНР и Запорожской области."Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В течение суток улучшено тактическое положение, пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя, Марфополя и Луговского", – сказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя и Приютного."Уничтожено три пункта временной дислокации, девять пунктов управления беспилотной авиацией и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", – отметил начальник пресс-центра.Гордеев напомнил, что на Южнодонецком направлении противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.Опасность Сырского для ВСУНовый главнокомандующий ВСУ Сырский опасен для украинских военных тем, что боится свое вышестоящее руководство. Об этом заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.Он поделился, что знаком с Сырским с 2017 года, когда Прозоров был в своей последней ротации в АТО (как на Украине называют войну против ЛНР и ДНР, начатую Киевом в 2014 году) в качестве старшего оперативной группы СБУ."Официально это была должность замкомандующего АТО по вопросам применения сил и средств СБУ, как раз командующим АТО был генерал Александр Сырский. Я пересекался с ним каждый день – или на совещаниях, или подписывали какие-то документы, или вечером сидели беседовали, неформальные беседы вели", – рассказал Прозоров.По его словам, он не согласен с распространенной в украинской прессе характеристикой Сырского как "бездаря" и "генерала 200"."Это достаточно грамотный военачальник, отличающийся личной храбростью. Я неоднократно был свидетелем, даже сопровождал его несколько раз, когда он надевал бронежилет, разгрузку с автоматными магазинами, брал оружие и лично на вертолете летел куда-то на окружаемый участок. Этого у него не отнять", – заверил Прозоров.В то же время у генерала Сырского есть негативная черта, характерная для многих украинских высших офицеров, считает экс-сотрудник СБУ.Он напомнил, что именно это качество Сырский проявил год назад в ходе боев за Артемовск."Все – даже и наша сторона, и украинская сторона считали, что это бессмысленная трата подготовленных сил и средств, Сырский продолжал биться о наши оборонительные рубежи. Просто потому, что он не мог пойти поперек воли высшего руководства государства. И в этом плане, конечно, генерал Сырский для ВСУ сейчас будет опасен, потому что он будет выполнять указания, которые ему будет ставить Офис президента и лично Владимир Зеленский, а эти люди в большей степени руководствуются вопросами политической целесообразности, а не вопросами тактики и стратегии", – считает Прозоров.В свою очередь командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов полагает, что спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре этого года, украинские войска испытывают дефицит боеприпасов.По его словам, сейчас интенсивность обстрелов позиций российских бойцов со стороны ВСУ уже снизилась "более чем на 50%"."Поэтому есть ощущение отсутствия у них боеприпасов. ...СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года… К выборам в Америке иссякнет помощь Украине, она при любом раскладе должна была уменьшиться", – подчеркнул он.Помимо этого, отметил командир "Ахмата", за прошедшие два года украинская армия в целом понесла большие потери в силе и средствах."В конечном итоге сложится так, что украинские формирования уже не смогут оказывать сопротивления российским войскам", – резюмировал Алаудинов.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, вс рф, апти алаудинов, александр сырский, сбу, атака, обстрелы, беспилотники, потери, авдеевка