https://ukraina.ru/20240219/1053377528.html

Еще не секс, но уже политика.

Еще не секс, но уже политика. - 19.02.2024 Украина.ру

Еще не секс, но уже политика.

Давно подозреваю о неком внутреннем единстве секса и политики. Все дело, наверное, в том, что в их основе лежит общий механизм: максимализация удовольствия при минимизации ответственности.

2024-02-19T06:19

2024-02-19T06:19

2024-02-19T06:19

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Плюс, акцент на потребление, а не созидание. Конечно, так не везде и не всегда. Но часто. Многие эту несомненную взаимосвязь интуитивно чувствуют. Вон, некогда одна моя раскосая знакомая наваяла целую книгу под названием "Секс в большой политике". Там, правда ничего нет о сексе и почти ничего о политике. Тем более "большой". Но поставила ведь в один ряд эти понятия. Почувствовала их родство. Зачет. Умничка.Наверное именно в силу этого родства, в политической конкуренции секс занимает особое место. В частности, когда оппоненты пытаются уничтожить репутацию и карьеру своего недруга, чаще всего говорят про ЭТО.Политик почти всегда - мачо. Его харизма, без чего сложно добиться лидерства, как правило включает в себя и данный аспект. Да, есть исключение. Есть "немецкий эксперимент" бесполой политики а’ля Шольц, но эта модель уже близка к своему краху. Не получается полноценное лидерство, если нация тебя не хочет. В прямом смысле и без затей. Как у немецких сантехников.Так вот. Когда быстренько надо удалить с поста конкурента, в политике чаще всего вспоминают про секс. Примеров - не счесть числа. Классика - это, конечно, Билл Клинтон со своей Моникой, но анал…аналогов бессчетно - от пожилых израильских президентов, до их моложавых коллег - французских шалунов из Елисейского дворца.Да и сейчас на Дальнем Западе бушуют в этом плане не шуточные страсти. Взять хотя бы адюльтерный скандал, связанный с прокуроршей из Джоржии Фултон Фанни. Когда у части американской элиты возникло ощущения возвращения Дональда Трампа в Белый Дом, сразу всплыли грешки его симпатичной обличительницы . А надо выбирать - либо спать с чужими мужьями, либо возбуждать не мужчин, а дела против будущего начальника… Вообще, почти у каждого президента есть "своя Моника". Если нет, то это не их недоработка, а наше незнание. При этом отмечу, что данная максима касается больше западной цивилизации, чем нашей. Нет, не потому, что мы лучше и чище. Хотя и это… Но больше потому, что именно Запад выработал здесь эффективную двухтактовую модель: Первый такт - внедрение мягкой, эластичной морали с сопутствующими искушениями и соблазнами. Второй - принятие жестких однозначных половых законов с соответствующими карами. Иначе говоря, в их системе координат все как бы разрешено от педофилии до скотоложества. Но легко можно "загреметь" по самому невинному поводу за ничтожное "посягательство". Правда не всем и не всегда. Но упаковать можно почти любого и когда угодно.У нас бывает тоже не мед. Но наши риски на уровне Гегеля. У них - все по Фрейду. Если, кто не помнит, была такая классификация: Гегель говорил, что главное в голове. Маркс - в желудке. Фрейд - еще ниже. То есть, у нас политической персоне проще пострадать за то что у него в голове, у них - за то, что желудка ниже.Короче, если Геббельс в культурном споре хватался за пистолет, западная элита в политических спорах чаще всего хватается … Ну, понятно. За это... Очень люблю Венгрию. Предупреждал их политиков - мол, прикрывайтесь как футболисты "Ференцвароша" во время штрафного. Слишком вы насолили Брюсселю. Многоопытный премьер Виктор Орбан прикрылся. А вот неопытная президентша, теперь уже бывшая, Каталин Новак не успела. Влетело!Итак, около сексуальный скандал вокруг формальной главы державы. Типа, покрывательство педофила. Вполне прогнозируемо. Перед самой ее поездкой в солнечный Узбекистан. А не надо лезть в интересы и вотчины более мощных участников политической Камасутры Англии и Франции. Узбекистан ведь не только диетическое мясо барашков и шерсть овец. Это и хлопок - более миллиона тонн для производства пороха, становящегося стратегическим ресурсом на ближайшее десятилетие непрерывных войн. Это важнейшая транзитная территория на новом геополитическом треке Север - Юг. Это золото, уран, нефтехимия, наконец.А еще, это контроль над главной эрогенной зоной Центральной Азии - Афганистаном.Венгры искренне считают себя дальними потомками узбеков. Они вместе входят в Организацию тюркских государств. Их культовый живописец, основатель "оп-арта" Виктор Вазарели копировал типичные узоры узбекской керамики.А еще гуляшная Венгрия как и солнечный Узбекистан - страны четких традиций. Достаточно консервативных и строгих по отношению к новомодным западным трендам в сфере интима. Тех же геев здесь хоть и не линчуют, но в элиту не впускают. Не Франция, одним словом. А еще венгры занимают по Украине совсем другую позицию, чем брюссельская бюрократия и руководство Западной Европы. Ну и по мелочи - упорно блокируют 13-ый пакет санкций ЕС против РФ.Только вот, старшие евробратья всегда на нравственной стреме. А удобное для удара время выбирать они умеют. И вот перед самым важнейшим визитом всплывают якобы прегрешения президентши именно с сексуальным шлейфом.Сработано четко. И время выбрано филигранно, и место. В центральноазиатском пуританском субрегионе подозрения в той же коррупции ничто, по сравнению с тем, "что ниже".Ну и не могу в этой связи не вспомнить Украину. Что-то мне подсказывает, что Запад уже подумывает о смене и ее начальника. Слишком тот забронзовел. Даже не хвост, виляющий собакой, даже не нос, гуляющий сам по себе, а то, что значительно ниже. Поэтому за это его и будут, в русле обозначенной стратегемы, брать.А обвинение придумают очень легко. Хотя бы инкриминируют брутальное сексуальное домогательство к музыкальному инструменту. Роялофилия называется. И прихлопнут крышкой от инструмента.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20240210/1053220678.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

мнения, венгрия, украина, узбекистан, виктор орбан