Бегство из Авдеевки: Минобороны РФ опубликовало кадры массового отхода ВСУ, по ним бьет артиллерия ВС РФ - 18.02.2024 Украина.ру
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Бегство из Авдеевки: Минобороны РФ опубликовало кадры массового отхода ВСУ, по ним бьет артиллерия ВС РФ
Бегство из Авдеевки: Минобороны РФ опубликовало кадры массового отхода ВСУ, по ним бьет артиллерия ВС РФ - 18.02.2024 Украина.ру
Бегство из Авдеевки: Минобороны РФ опубликовало кадры массового отхода ВСУ, по ним бьет артиллерия ВС РФ
В Минобороны РФ показали кадры массового бегства украинских подразделений из Авдеевки. При этом российские военные наносят поражение живой силе и технике ВСУ. Соответствующее видео опубликовала 18 февраля пресс-служба ведомства в телеграм
2024-02-18T20:23
2024-02-18T20:31
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На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем армии РФ, двигаются большие группы убегающих украинских военных, сообщили к пресс-службе. При этом уточнив, что отход произошел до приказа главкома ВСУ Александра Сырского.Беспорядочный отход подразделений ВСУ из Авдеевки сопровождается точными ударами ВС РФ. Колонны противника пытаются спастись бегством, но российские артиллеристы наносят поражение живой силе и технике ВСУ.Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.Ранее 17 февраля Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР."В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - отметили в Минобороны.
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новости, авдеевка, всу, днр, сво, освобождение, победа, украина, россия, сергей шойгу
Новости, Авдеевка, ВСУ, ДНР, СВО, освобождение, победа, Украина, Россия, Сергей Шойгу

Бегство из Авдеевки: Минобороны РФ опубликовало кадры массового отхода ВСУ, по ним бьет артиллерия ВС РФ

20:23 18.02.2024 (обновлено: 20:31 18.02.2024)
 
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ВСУ Украина танки флаг оружие бтр - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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В Минобороны РФ показали кадры массового бегства украинских подразделений из Авдеевки. При этом российские военные наносят поражение живой силе и технике ВСУ. Соответствующее видео опубликовала 18 февраля пресс-служба ведомства в телеграм
На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем армии РФ, двигаются большие группы убегающих украинских военных, сообщили к пресс-службе. При этом уточнив, что отход произошел до приказа главкома ВСУ Александра Сырского.
Беспорядочный отход подразделений ВСУ из Авдеевки сопровождается точными ударами ВС РФ. Колонны противника пытаются спастись бегством, но российские артиллеристы наносят поражение живой силе и технике ВСУ.
"Приказ главкома ВСУ об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки", - подчеркнули в ведомстве.
Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.
Ранее 17 февраля Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР.
"В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - отметили в Минобороны.
Депутат Алексей Александрович Журавлев
17:17
Алексей Журавлев: Россия избавилась от международной "ерунды" и после Авдеевки готовит ВСУ новые сюрпризыПока Россия избавляется от ненужных пут международных организаций, Сырский отлично выполняет свое предназначение — Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Авдеевку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.
 
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Заголовок открываемого материала
20:23Бегство из Авдеевки: Минобороны РФ опубликовало кадры массового отхода ВСУ, по ним бьет артиллерия ВС РФ
19:05Украинские "Ланцеты", а так же обманутые и брошенные в Авдеевке бойцы ВСУ. Итоги 18 февраля на Украине
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