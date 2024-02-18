Бегство из Авдеевки: Минобороны РФ опубликовало кадры массового отхода ВСУ, по ним бьет артиллерия ВС РФ
20:23 18.02.2024 (обновлено: 20:31 18.02.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
В Минобороны РФ показали кадры массового бегства украинских подразделений из Авдеевки. При этом российские военные наносят поражение живой силе и технике ВСУ. Соответствующее видео опубликовала 18 февраля пресс-служба ведомства в телеграм
На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем армии РФ, двигаются большие группы убегающих украинских военных, сообщили к пресс-службе. При этом уточнив, что отход произошел до приказа главкома ВСУ Александра Сырского.
Беспорядочный отход подразделений ВСУ из Авдеевки сопровождается точными ударами ВС РФ. Колонны противника пытаются спастись бегством, но российские артиллеристы наносят поражение живой силе и технике ВСУ.
"Приказ главкома ВСУ об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки", - подчеркнули в ведомстве.
Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.
"В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - отметили в Минобороны.
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