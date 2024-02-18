https://ukraina.ru/20240218/1053372777.html
Смертельный совет британцев, освобождение Авдеевки. Главное на Украине на утро 18 февраля
Смертельный совет британцев, освобождение Авдеевки. Главное на Украине на утро 18 февраля - 18.02.2024 Украина.ру
Смертельный совет британцев, освобождение Авдеевки. Главное на Украине на утро 18 февраля
СМИ сообщили о роли Великобритании в катастрофе Ил-76 в Белгородской области. Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Авдеевки
2024-02-18T09:34
2024-02-18T09:34
2024-02-18T09:55
эксклюзив
хроники
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В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией."Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — отметил источник.ВСУ 24 января сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, запланированный на тот же день. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли.Официально Украина отказывалась признать свою роль в катастрофе. При этом в день трагедии украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что Украина сбила военно-транспортный самолёт, который якобы вёз ракеты к С-300. Россия же тогда опубликовала список погибших военнопленных.Однако позднее Украина подтвердила, что на 24 января планировался обмен, а Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в список для обмена"Координационный штаб подтверждает, что 65 украинских пленных из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках запланированного обмена 24 января", — указывалось в заявлении.При этом украинцы отказывались признавать, что эти люди погибли в катастрофе, а с родственниками людей из списка провели встречу в Главном управлении разведки Минобороны Украины.1 февраля Следственный комитет России сообщил об идентификации останков погибших в катастрофе Ил-76."В рамках расследования уголовного дела о теракте, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области, следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", - указывалось в сообщении.Там же подчёркивалось, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берёт биологический материал для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом."Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолёта в результате атаки Вооружённых сил Украины 24 января 2024 года", - сообщал СК РФ.Кроме того, было идентифицировано оружие, из которого был сбит перевозивший украинских военнопленных самолёт."Установлено, что 24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. В ходе исследования объектов на изъятых фрагментах обнаружены маркировочные обозначения: "ASSY 11455748", "SN740179", "ASSY 11461343", "SN740206", "ASSY 11461865", "SN740207", "Raytheon", "CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018", а также "18876 ASSY", "MARTIN MARIETA" и "10253043-39 02 S/N 80025", - сообщил Следком РФ.По результатам исследования было установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства."По заключению проведённых в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведённой в "Raytheon", - указывалось в сообщении.Тогда же российский военный эксперт Илья Крамник обратил внимание на комплекс."Контракт с номером DAAH0186CA018 таки есть, Patriot MIM-104A им. тов. Рейгана. закупавшиеся в 1986-87 годах. Это даже не MIM-104B (PAC-1). Интересно, раньше считалось, что самые старые из переданных американцами - MIM-104D (PAC-2)", - отметил он.Позднее, 4 февраля, военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков сообщил РИА Новости, что для поражения Ил-76 украинские военные получили данные через западную систему Link-16."ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения. Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы", - отметил Леонков.По его словам, "вероятнее всего, российский борт отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в Link-16".Леонков указал, что, "из этого следует, что операция по уничтожению самолёта с пленными была спланирована западной стороной".Освобождение АвдеевкиПрезидент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу об освобождении Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - отметил Песков.Кроме того Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку."За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!" - указал Путин в своей телеграмме генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.В документе отмечалось, что 17 февраля группировка войск "Центр", развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики."В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии", - указывалось в телеграмме главы государства.Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки."Поздравляю дончан и всех нас с освобождением Авдеевки! С Божьей помощью, теперь будет чуть полегче", - отметила она.Тем временем в Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
https://ukraina.ru/20240217/1053368302.html
https://ukraina.ru/20240217/1053364465.html
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эксклюзив, хроники
Смертельный совет британцев, освобождение Авдеевки. Главное на Украине на утро 18 февраля
09:34 18.02.2024 (обновлено: 09:55 18.02.2024)
СМИ сообщили о роли Великобритании в катастрофе Ил-76 в Белгородской области. Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Авдеевки
В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщил РИА Новости
информированный источник, знакомый с ситуацией.
"Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — отметил источник.
ВСУ 24 января сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, запланированный на тот же день. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли.
Официально Украина отказывалась признать свою роль в катастрофе. При этом в день трагедии украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что Украина сбила военно-транспортный самолёт, который якобы вёз ракеты к С-300. Россия же тогда опубликовала список погибших военнопленных.
Однако позднее Украина подтвердила, что на 24 января планировался обмен, а Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в список для обмена
"Координационный штаб подтверждает, что 65 украинских пленных из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках запланированного обмена 24 января", — указывалось в заявлении.
При этом украинцы отказывались признавать, что эти люди погибли в катастрофе, а с родственниками людей из списка провели встречу в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
1 февраля Следственный комитет России сообщил
об идентификации останков погибших в катастрофе Ил-76.
"В рамках расследования уголовного дела о теракте, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области, следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", - указывалось в сообщении.
Там же подчёркивалось, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берёт биологический материал для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом.
"Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолёта в результате атаки Вооружённых сил Украины 24 января 2024 года", - сообщал СК РФ.
Кроме того, было идентифицировано оружие, из которого был сбит перевозивший украинских военнопленных самолёт.
"Установлено, что 24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. В ходе исследования объектов на изъятых фрагментах обнаружены маркировочные обозначения: "ASSY 11455748", "SN740179", "ASSY 11461343", "SN740206", "ASSY 11461865", "SN740207", "Raytheon", "CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018", а также "18876 ASSY", "MARTIN MARIETA" и "10253043-39 02 S/N 80025
", - сообщил
Следком РФ.
По результатам исследования было установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.
"По заключению проведённых в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведённой в "Raytheon", - указывалось в сообщении.
Тогда же российский военный эксперт Илья Крамник обратил
внимание на комплекс.
"Контракт с номером DAAH0186CA018 таки есть, Patriot MIM-104A им. тов. Рейгана. закупавшиеся в 1986-87 годах. Это даже не MIM-104B (PAC-1). Интересно, раньше считалось, что самые старые из переданных американцами - MIM-104D (PAC-2)", - отметил он.
Позднее, 4 февраля, военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков
сообщил РИА Новости
, что для поражения Ил-76 украинские военные получили данные через западную систему Link-16.
"ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения. Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы", - отметил Леонков.
По его словам, "вероятнее всего, российский борт отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в Link-16".
Леонков указал, что, "из этого следует, что операция по уничтожению самолёта с пленными была спланирована западной стороной".
Президент России Владимир Путин
, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу
об освобождении Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - отметил Песков.
Кроме того Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку.
"За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!" - указал Путин в своей телеграмме генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.
В документе отмечалось, что 17 февраля группировка войск "Центр", развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики.
"В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии", - указывалось в телеграмме главы государства.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила
дончан с освобождением Авдеевки.
"Поздравляю дончан и всех нас с освобождением Авдеевки! С Божьей помощью, теперь будет чуть полегче", - отметила она.
Тем временем в Донбассе продолжаются ожесточённые бои.