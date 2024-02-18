https://ukraina.ru/20240218/1053372777.html

Смертельный совет британцев, освобождение Авдеевки. Главное на Украине на утро 18 февраля

Смертельный совет британцев, освобождение Авдеевки. Главное на Украине на утро 18 февраля - 18.02.2024 Украина.ру

Смертельный совет британцев, освобождение Авдеевки. Главное на Украине на утро 18 февраля

СМИ сообщили о роли Великобритании в катастрофе Ил-76 в Белгородской области. Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Авдеевки

2024-02-18T09:34

2024-02-18T09:34

2024-02-18T09:55

эксклюзив

хроники

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В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией."Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — отметил источник.ВСУ 24 января сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. На борту самолёта находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, запланированный на тот же день. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли.Официально Украина отказывалась признать свою роль в катастрофе. При этом в день трагедии украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что Украина сбила военно-транспортный самолёт, который якобы вёз ракеты к С-300. Россия же тогда опубликовала список погибших военнопленных.Однако позднее Украина подтвердила, что на 24 января планировался обмен, а Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в список для обмена"Координационный штаб подтверждает, что 65 украинских пленных из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках запланированного обмена 24 января", — указывалось в заявлении.При этом украинцы отказывались признавать, что эти люди погибли в катастрофе, а с родственниками людей из списка провели встречу в Главном управлении разведки Минобороны Украины.1 февраля Следственный комитет России сообщил об идентификации останков погибших в катастрофе Ил-76."В рамках расследования уголовного дела о теракте, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области, следствием проведена работа по идентификации погибших. Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы", - указывалось в сообщении.Там же подчёркивалось, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берёт биологический материал для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту Ил-76, потерпевшего крушение под Белгородом."Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолёта в результате атаки Вооружённых сил Украины 24 января 2024 года", - сообщал СК РФ.Кроме того, было идентифицировано оружие, из которого был сбит перевозивший украинских военнопленных самолёт."Установлено, что 24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. В ходе исследования объектов на изъятых фрагментах обнаружены маркировочные обозначения: "ASSY 11455748", "SN740179", "ASSY 11461343", "SN740206", "ASSY 11461865", "SN740207", "Raytheon", "CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01-86C-A018", а также "18876 ASSY", "MARTIN MARIETA" и "10253043-39 02 S/N 80025", - сообщил Следком РФ.По результатам исследования было установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства."По заключению проведённых в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведённой в "Raytheon", - указывалось в сообщении.Тогда же российский военный эксперт Илья Крамник обратил внимание на комплекс."Контракт с номером DAAH0186CA018 таки есть, Patriot MIM-104A им. тов. Рейгана. закупавшиеся в 1986-87 годах. Это даже не MIM-104B (PAC-1). Интересно, раньше считалось, что самые старые из переданных американцами - MIM-104D (PAC-2)", - отметил он.Позднее, 4 февраля, военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков сообщил РИА Новости, что для поражения Ил-76 украинские военные получили данные через западную систему Link-16."ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения. Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы", - отметил Леонков.По его словам, "вероятнее всего, российский борт отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от неё данные поступили уже в Link-16".Леонков указал, что, "из этого следует, что операция по уничтожению самолёта с пленными была спланирована западной стороной".Освобождение АвдеевкиПрезидент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу об освобождении Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - отметил Песков.Кроме того Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку."За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!" - указал Путин в своей телеграмме генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.В документе отмечалось, что 17 февраля группировка войск "Центр", развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики."В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии", - указывалось в телеграмме главы государства.Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки."Поздравляю дончан и всех нас с освобождением Авдеевки! С Божьей помощью, теперь будет чуть полегче", - отметила она.Тем временем в Донбассе продолжаются ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20240217/1053368302.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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