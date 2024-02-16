https://ukraina.ru/20240216/1053328177.html

"Подайте на крестовый поход". Зачем Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

"Подайте на крестовый поход". Зачем Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию по безопасности - 16.02.2024 Украина.ру

"Подайте на крестовый поход". Зачем Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

В субботу 17 февраля Зеленский посетит в очередной раз Мюнхенскую конференцию по безопасности, милитаристский аналог сходки в швейцарском Давосе. Накануне он должен съездить в гости к Макрону в Париж, чтобы подписать и там "гарантии о безопасности", которые не предполагают никаких обязательств для Франции.

2024-02-16T09:07

2024-02-16T09:07

2024-02-16T09:07

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В Мюнхене же он попытается вновь вернуть украинскую тему в повестку дня, поскольку тузы стран НАТО сейчас более обеспокоены внутренними политическими противоречиями в США, конфликтами на Ближнем Востоке, терроризмом и климатическими вопросами."Доклад, подготовленный для Мюнхенской конференции по безопасности, показывает изменение умонастроений в странах "Большой семёрки". Их жители больше не считают Россию крупнейшей угрозой, намного сильнее переживая из-за миграции, терроризма, изменений климата и кибератак", - пишет издание The European Conservative.В то же время, отмечает издание, доклад наглядно демонстрирует, что почти все показатели, связанные с украинским конфликтом, пошли вниз, что может стать тревожным сигналом для Киева, который не смог добиться какого-либо прогресса в летнем наступлении.К тому же сейчас, на фоне отступления ВСУ из Авдеевки, Киеву будет еще сложнее выбивать новые транши, поскольку "инвестиции" в поражение ВС РФ на Украине не отбиваются, следовательно, их будут сокращать.Чрезвычайно ревнивый Зеленский не пустил на эту конференцию Петра Порошенко, который обычно использует любую возможность напомнить о себе западным лидерам. В украинской военной разведке вдруг посчитали, что на экс-президента там может быть совершено покушение.После встречи со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком Порошенко заявил, что тот сообщил ему, ссылаясь на главу ГУР Кирилла Буданова, об угрозе смертельной опасности "сразу же после пересечения границы Украина — Польша, а особенно в Мюнхене". Предлог выглядит явно надуманным, так как все разведки и силы безопасности стран НАТО обеспечивают на таких мероприятиях охрану участников, а Порошенко там было бы безопаснее, чем в Киеве. Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук утверждает, что Порошенко не выпустили, чтобы он не рассказывал там об узурпации власти Зеленским.Однако мэру Киева Виталию Кличко вместе со своим братом Владимиром все же удалось вырваться из Украины. Они должны участвовать в церемонии ее открытия вместе с генсеком НАТО.Перед конференцией в Мюнхене 17 февраля Зеленский должен встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис, как сообщается на сайте Белого дома, то есть перед своим выступлением он должен получить новые инструкции, как себя вести и о чем говорить."Американцев будут заваливать вопросами ястребы в Европе - мол, когда вы в Конгрессе согласуете транши Украине. Ну а те будут пытаться политкорректно объяснить, что теперь европейцам придётся разбираться с последствиями войны на Украине", - пишет российский политолог Малек Дудаков.Как сообщает американская New York Times, в ходе своего европейского тура Зеленский будет призывать европейцев выделять больше денег для Украины на фоне сокращения поддержки США. Проще говоря, США перекладывают финансирование Украины на плечи своих европейских сателлитов, а Зеленский лично, заламывая руки, должен побудить их раскошелиться.Учитывая фермерские протесты, охватившие почти всю Европу, Зеленскому нужно будет казаться очень убедительным. Ему нужно будет доказать лидерам ЕС и главам военных корпораций, что если они ему сейчас не дадут больше денег и оружия, то завтра российские десантники захватят Брюссель и всех оттуда сошлют в Сибирь убирать снег.Для убеждения прижимистых европейцев в период проведения конференции власти Украины, а вернее их кураторы из Вашингтона и Лондона, могут решиться на какую-нибудь масштабную провокацию с жертвами среди мирного населения, как на территории Украины, так и в ЕС. Обвинят в этом, как водится, Россию.Два года назад, накануне начала СВО, Зеленский на той же Мюнхенской конференции по безопасности грозил отказом от безъядерного статуса Украины, если участники Будапештского меморандума не предоставят ему гарантии безопасности. "Если не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению", - заявил Зеленский два года назад.И хотя посол Германии на Украине тогда подчеркнула, что меморандум не предполагал юридических обязательств, но слова Зеленского можно было считать заявлением о разработке ядерного оружия (или получения от западных союзников). Некоторые эксперты утверждали, что именно это заявление повлияло на решение начать СВО.В 2023 году Зеленский лишь виртуально принимал участие в Мюнхенской конференции, хотя тема Украины была на ней центральной. В частности 17 февраля 2023 года он пообещал участникам, что "российский Голиаф точно падет еще в этом году". Как мы видим, год прошел, контрнаступление Украины провалилось, а Киев за этот год потерял Бахмут, Марьинку и Авдеевку.В этом году Зеленский уже вряд ли будет сравнивать себя с библейским Давидом, тем более, что этого персонажа уже застолбил Израиль, используя это сравнение в войне с арабами. Падения России тоже не предвидится, поэтому Зеленский будет изображать из себя "щит Европы" от "варваров", которых он будет сдерживать, пока ему будут давать деньги. Подпевать ему будут прибалтийские делегации.При запугивании европейцев, на которых США вешает содержание Украины, сложно будет обойтись без исторических нацистских штампов и ассоциаций. Не случайно комбриг 93-й бригады ВСУ "Холодный яр" Павел Палиса на днях щеголял с нашивкой на немецком “OstFront”. Как объясняет telegram-канал бригады, она "должна проводит параллель между событиями крупнейшего и самого смертоносного театра военных действий Второй мировой войны и современности".Зеленский же должен убедить европейцев дать больше денег на новый Drang nach Osten, тем самым доказывая необходимость денацификации.

https://ukraina.ru/20240215/1053307238.html

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эксклюзив