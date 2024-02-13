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"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ
"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ - 13.02.2024 Украина.ру
"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ
В Вооруженных силах Украины проведут проверку на всех уровнях, сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в соцсети
2024-02-13T16:24
2024-02-13T16:24
2024-02-13T16:24
новости
украина
марьяна безуглая
верховная рада
всу
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"ВСУ начали функциональный осмотр: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", - написала Безуглая.В комментариях украинцы возмутились, что проверку решили провести только спустя два года. Некоторые читатели подчеркнули, что ни один из друзей президента Украины Владимира Зеленского не воюет. Кто-то предположил, что проверка покажет, что проводить новую повсеместную мобилизацию необходимости нет."Посмотрим действительно ли будут ротации или очередная ложь", - написал пользователь соцсети.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.Украинский военнослужащий, Герой Украины Евгений Громадский в соцсетях опубликовал ряд унижающих Сырского коллажей. В частности, изображение Сырского приделали к фотографиям мясника и фото с гробом.
https://ukraina.ru/20240112/1052640698.html
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новости, украина, марьяна безуглая, верховная рада, всу, александр сырский
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, ВСУ, Александр Сырский
"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ
В Вооруженных силах Украины проведут проверку на всех уровнях, сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в соцсети
"ВСУ начали функциональный осмотр: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", - написала Безуглая.
В комментариях украинцы возмутились, что проверку решили провести только спустя два года. Некоторые читатели подчеркнули, что ни один из друзей президента Украины Владимира Зеленского не воюет. Кто-то предположил, что проверка покажет, что проводить новую повсеместную мобилизацию необходимости нет.
"Посмотрим действительно ли будут ротации или очередная ложь", - написал пользователь соцсети.
Президент Украины Владимир Зеленский
8 февраля 2024 года назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского
. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.
Украинский военнослужащий, Герой Украины Евгений Громадский в соцсетях опубликовал ряд унижающих Сырского коллажей. В частности, изображение Сырского приделали к фотографиям мясника и фото с гробом.