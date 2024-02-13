"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ - 13.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240213/1053270644.html
"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ
"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ - 13.02.2024 Украина.ру
"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ
В Вооруженных силах Украины проведут проверку на всех уровнях, сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в соцсети
2024-02-13T16:24
2024-02-13T16:24
новости
украина
марьяна безуглая
верховная рада
всу
александр сырский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050543857_1:0:751:422_1920x0_80_0_0_8ae262dec3ff2e2e0d846a4f44b69ac7.jpg
"ВСУ начали функциональный осмотр: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", - написала Безуглая.В комментариях украинцы возмутились, что проверку решили провести только спустя два года. Некоторые читатели подчеркнули, что ни один из друзей президента Украины Владимира Зеленского не воюет. Кто-то предположил, что проверка покажет, что проводить новую повсеместную мобилизацию необходимости нет."Посмотрим действительно ли будут ротации или очередная ложь", - написал пользователь соцсети.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.Украинский военнослужащий, Герой Украины Евгений Громадский в соцсетях опубликовал ряд унижающих Сырского коллажей. В частности, изображение Сырского приделали к фотографиям мясника и фото с гробом.
https://ukraina.ru/20240112/1052640698.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050543857_188:0:751:422_1920x0_80_0_0_22bf56809cc7b68607460a8a33c3c40b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, марьяна безуглая, верховная рада, всу, александр сырский
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, ВСУ, Александр Сырский

"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ

16:24 13.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Читать в
В Вооруженных силах Украины проведут проверку на всех уровнях, сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в соцсети
"ВСУ начали функциональный осмотр: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", - написала Безуглая.
В комментариях украинцы возмутились, что проверку решили провести только спустя два года. Некоторые читатели подчеркнули, что ни один из друзей президента Украины Владимира Зеленского не воюет. Кто-то предположил, что проверка покажет, что проводить новую повсеместную мобилизацию необходимости нет.
"Посмотрим действительно ли будут ротации или очередная ложь", - написал пользователь соцсети.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.
Украинский военнослужащий, Герой Украины Евгений Громадский в соцсетях опубликовал ряд унижающих Сырского коллажей. В частности, изображение Сырского приделали к фотографиям мясника и фото с гробом.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 05:37
Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла БезуглаяВ украинской политике – новый скандал. Народный депутат Марьяна Безуглая, которая демонстративно критиковала генерала Залужного, вышла из фракции Зеленского
 
НовостиУкраинаМарьяна БезуглаяВерховная РадаВСУАлександр Сырский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:00Поляки заблокировали второй КПП на украинской границе
16:51"Киев усадил себя на скамью подсудимых". Небензя объяснил Кислице, в какую Украину вернулся бы Донбасс
16:31Алексей Мухин: Летом украинская власть начнет сыпаться, а пока Макрон и Шульц ищут, на кого опереться
16:24"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ
16:23Сутки будут вывозить покойников. ТГ-каналы сообщили о мощном ракетном ударе ВС РФ по полигону ВСУ
15:43Не то проповедовал, не с теми общался: священника УПЦ приговорили к 5 годам тюрьмы
15:25Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция Украины
15:18Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько
15:16Прекратить политический мазохизм. Толстой заявил о приостановке российского участия в ПА ОБСЕ
15:13"Пойду в колготках на передовую": Киркоров в Горловке спел хит украинской певицы про февраль
14:17Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом
14:16"Мясу даже позывные не присваивают". За что выпил 12 бутылок супердорого вина президент Зеленский
14:02Геннадий Алёхин: ВСУ будут биться за Купянск, но Россия решит проблему Харькова, расстроив "экспертов"
13:30Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись
12:58Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса в России объявили в розыск
12:58В Днепропетровске остановили ТЭЦ, власти заявили об ударе БПЛА
12:57Мобилизуют специалистов. Мэр Днепропетровска пожаловался, что аварии устранять уже некому
12:49Деиндустриализация Германии и украинский кризис
12:46"Мой дедушка и нацисты". Семейные секреты министра иностранных дел Германии Анналены Бербок
12:32Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России
Лента новостейМолния