https://ukraina.ru/20240213/1053270644.html

"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ

"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ - 13.02.2024 Украина.ру

"Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ

В Вооруженных силах Украины проведут проверку на всех уровнях, сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в соцсети

2024-02-13T16:24

2024-02-13T16:24

2024-02-13T16:24

новости

украина

марьяна безуглая

верховная рада

всу

александр сырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050543857_1:0:751:422_1920x0_80_0_0_8ae262dec3ff2e2e0d846a4f44b69ac7.jpg

"ВСУ начали функциональный осмотр: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", - написала Безуглая.В комментариях украинцы возмутились, что проверку решили провести только спустя два года. Некоторые читатели подчеркнули, что ни один из друзей президента Украины Владимира Зеленского не воюет. Кто-то предположил, что проверка покажет, что проводить новую повсеместную мобилизацию необходимости нет."Посмотрим действительно ли будут ротации или очередная ложь", - написал пользователь соцсети.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского. Назначение Сырского прокомментировали многие политические деятели, а также сами ВСУшники.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.Украинский военнослужащий, Герой Украины Евгений Громадский в соцсетях опубликовал ряд унижающих Сырского коллажей. В частности, изображение Сырского приделали к фотографиям мясника и фото с гробом.

https://ukraina.ru/20240112/1052640698.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, марьяна безуглая, верховная рада, всу, александр сырский