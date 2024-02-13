https://ukraina.ru/20240213/1053266844.html

Геннадий Алёхин: ВСУ будут биться за Купянск, но Россия решит проблему Харькова, расстроив "экспертов"

Геннадий Алёхин: ВСУ будут биться за Купянск, но Россия решит проблему Харькова, расстроив "экспертов" - 13.02.2024 Украина.ру

Геннадий Алёхин: ВСУ будут биться за Купянск, но Россия решит проблему Харькова, расстроив "экспертов"

Харьковское направление ключевое для нового главкома ВСУ Сырского, который в свое время командовал батальном под Чугуевом, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-02-13T14:02

2024-02-13T14:02

2024-02-13T14:45

интервью

всу

купянск

харьков

военный эксперт

авиация

вертолеты

рсзо

артиллерия

александр сырский

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Представитель группировки ВСУ "Хортица" заявил, что российская армия пока не формирует мощную группировку для наступления на Харьков, однако украинские подразделения продолжают возводить оборонительные рубежи недалеко от города.- Геннадий Тимофеевич, насколько серьезную линию обороны построил противник и можно ли ее сравнить с тем, что возвело наше Минобороны в Запорожской области?- Любое официальное заявление представителя группировки "Хортиця" и других нужно делить пополам, потому что у них очень много противоречий. То они заявляют, что Россия накопила кучу боевой техники: 100 танков, 500 БМП, 40 тысяч бойцов. Через неделю они заявляют, что ничего подобного нет. Цирк и клоуны…Что касается Купянского направления, то там продолжаются упорные бои и мы имеем тактические успехи. По последней информации там есть фланговые прорывы, полуокружения подразделений ВСУ, но широкомасштабного наступления там не наблюдается. Все идет на уровне ротного или батальонного звена, может быть, полкового. Наши поддавливают с разных сторон, работают штурмовая авиация, вертолеты, РСЗО, артиллерия.Противник сейчас пытается организовать эшелонированную оборону на правом берегу реки Оскол. Судя по ситуации на этом участке фронта, Купянскую агломерацию на левом берегу ВСУ не удержат. Они будут биться за правый берег Купянска и подтягивают туда силы.Судя по всему, Харьковское направление для нового главкома Сырского является ключевым. Сырский хорошо знает эти места. В свое время он командовал батальоном под Чугуевом и был командиром полка. Сейчас на этом направлении много инженерно-саперных подразделений, инструкторов из натовских стран, инженеров по фортификационным сооружениям, наемников. Более того, там увеличилось количество женщин-военнослужащих.В украинских пабликах их громко называют женскими ротами, но это пиар. Речь идёт о санитарках, поварихах, операторах дронов. Рассказывают и о снайперах, но женщины-снайперы в ВСУ — штучный товар, если они есть под Харьковом, то немного. Кроме того, идет сплошное минирование Купянской агломерации.- Кстати, Зеленский по итогам первого совещания Ставки после отставки Залужного заявил, что было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп. Это какое-то тактическое нововведение от главкома ВСУ Сырского, которое применят под Харьковом?- Это громкие заявления Зеленского, которые не имеют ничего общего с действительностью. У них как работали диверсионно-разведывательные группы, так и работают. Возможно, увеличилось их количество. Если они действовали группами взводного-ротного звена, то сейчас эти группы расширились до батальонного звена.- А наступление ВСУ под руководством Сырского могут организовать на Харьковском направлении?- У них нет сил, чтобы организовать наступление, подобное осеннему 2022 года. Но, находясь в обороне, они пытаются прорваться в первую очередь в районе населенного пункта Синьковка, который уже полуокружен.- Почему именно под Синьковкой?- Синьковка – это логистический пункт, откуда идет прямая дорога на правобережье Купянска. От Синьковки туда идет бывшая промзона еще времен СССР, там уже ничего нет. Это не промзона Авдеевского коксохима. Но там есть благоприятная возможность действовать дальше. Поэтому нам важно выполнить поставленные задачи и продолжать от Синьковки методичное наступление на правый берег. Мы идем туда с разных направлений, и Синькова является одним из участков, где наши ведут активные боевые действия.У нас некоторые эксперты, даже с военным образованием, всерьез говорят, что мы будем брать штурмом Харьков. Это, мягко говоря, несерьезно. Есть другие способы и тактические действия, чтобы решить вопрос с Харьковом. Есть окружение, блокировка, фланговые удары в обход Харькова. Что использует наш Генштаб, время покажет. В отличие от украинской стороны наше командование не делится своими планами. Сейчас активные действия наших войск показывают, что Харьковское направление является таким же приоритетным, как и Южнодонецкое и Авдеевское.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240213/1053258696.html

https://ukraina.ru/20240212/1053252027.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, всу, купянск, харьков, военный эксперт, авиация, вертолеты, рсзо, артиллерия, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный