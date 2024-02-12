"За ним закрепилась дурная слава": Владимир Корнилов о том, какую репутацию заработал новый главком ВСУ
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
За Сырским закрепилась дурная слава, но он далеко не глупый офицер. Он прекрасно знаком с тактикой и стратегией, которую используют в российской армии. Поэтому Сырский ставит перед бойцами ВСУ невыполнимые задачи и они просто гибнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Новый главком ВСУ Александр Сырский действительно жесткий командующий. Он уроженец России и оканчивал те же вузы, которые оканчивали российские военачальники. Он прекрасно знаком с тактикой и стратегией, которую используют офицеры армии РФ, рассказал обозреватель.
Да, за Сырским закрепилась дурная слава, но он далеко не глупый человек. Но он бросает своих солдат на любую точку, не считаясь с потерями. Он ставит перед бойцами ВСУ невыполнимые задачи и они просто гибнут, добавил он.
"В конце концов, именно [Александр] Сырский командовал операцией, в результате которой мы вынуждены были оставить ряд районов в Харьковской области. Как бы ее ни называли. Как бы мы не объясняли причины этого "успеха" ВСУ, но именно Сырский отвечал за этот участок", - отметил Корнилов.
Сейчас президент Украины Владимир Зеленский поставил Сырскому задачу и дальше биться головой об стену: держаться там, где можно держаться, но потом все равно отступать там, где придется. Эти задачи Зеленский мог бы поставить перед любым главкомом ВСУ, подчеркнул собеседник издания Украина.ру.
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