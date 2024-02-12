https://ukraina.ru/20240212/1053211974.html

"За ним закрепилась дурная слава": Владимир Корнилов о том, какую репутацию заработал новый главком ВСУ

"За ним закрепилась дурная слава": Владимир Корнилов о том, какую репутацию заработал новый главком ВСУ - 12.02.2024 Украина.ру

"За ним закрепилась дурная слава": Владимир Корнилов о том, какую репутацию заработал новый главком ВСУ

За Сырским закрепилась дурная слава, но он далеко не глупый офицер. Он прекрасно знаком с тактикой и стратегией, которую используют в российской армии. Поэтому Сырский ставит перед бойцами ВСУ невыполнимые задачи и они просто гибнут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-02-12T03:30

2024-02-12T03:30

2024-02-12T03:30

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главкомы

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Новый главком ВСУ Александр Сырский действительно жесткий командующий. Он уроженец России и оканчивал те же вузы, которые оканчивали российские военачальники. Он прекрасно знаком с тактикой и стратегией, которую используют офицеры армии РФ, рассказал обозреватель.Да, за Сырским закрепилась дурная слава, но он далеко не глупый человек. Но он бросает своих солдат на любую точку, не считаясь с потерями. Он ставит перед бойцами ВСУ невыполнимые задачи и они просто гибнут, добавил он.Сейчас президент Украины Владимир Зеленский поставил Сырскому задачу и дальше биться головой об стену: держаться там, где можно держаться, но потом все равно отступать там, где придется. Эти задачи Зеленский мог бы поставить перед любым главкомом ВСУ, подчеркнул собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053206062.html

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новости, александр сырский, украина, россия, сво, командование, владимир зеленский, всу, потери всу, главкомы