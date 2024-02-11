Азаров сказал, кто является главным нарушителем Конституции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский стал главным нарушителем Конституции страны, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию "Украина.ру"
"Такого наглого, бесцеремонного растоптания норм Конституции я не встречал, даже не понимаю, как можно. […] Зеленский этого не понимает", - заявил Азаров.
По словам экс-премьер, на Украине случилось недоразумение, "когда человек, абсолютно не подготовленный к государственной работе, ничего не понимающий в этом деле, вдруг пять лет является руководителем большого государства".
Зеленский не понимает, как устроено государство и для чего нужна Конституция и конституционные акты, считает Азаров.
Экс-премьер привел пример, когда Зеленский подписал указ, запрещающий председателю Конституционного суда проходить в здание Конституционного суда. "Этот человек является председателем Конституционного суда, по своему рангу сопоставим с рангом президента. Конституционный суд по Конституции имеет право отменить любой указ президента, признать его неконституционным", пояснил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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