Азаров сказал, кто является главным нарушителем Конституции Украины

Кого сменят на переправе - коней или всадника? Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают обновленный законопроект об усилении мобилизации, который оказался еще жестче прежнего, говорят о возможных кадровых перестановках и пытаются предугадать туманное будущее нынешней украинской власти, да и всей страны.