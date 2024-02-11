Азаров сказал, кто является главным нарушителем Конституции Украины - 11.02.2024 Украина.ру
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Азаров сказал, кто является главным нарушителем Конституции Украины
Азаров сказал, кто является главным нарушителем Конституции Украины - 11.02.2024 Украина.ру
Азаров сказал, кто является главным нарушителем Конституции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский стал главным нарушителем Конституции страны, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-11T03:50
2024-02-11T03:50
новости
украина
николай азаров
конституция
владимир зеленский
петр порошенко
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После госпереворота 2014 года Конституция была полностью растоптана, несмотря на то, что "так называемые президенты, Порошенко и Зеленский, клялись на этой Конституции", отметил Азаров.По словам экс-премьер, на Украине случилось недоразумение, "когда человек, абсолютно не подготовленный к государственной работе, ничего не понимающий в этом деле, вдруг пять лет является руководителем большого государства".Зеленский не понимает, как устроено государство и для чего нужна Конституция и конституционные акты, считает Азаров.Экс-премьер привел пример, когда Зеленский подписал указ, запрещающий председателю Конституционного суда проходить в здание Конституционного суда. "Этот человек является председателем Конституционного суда, по своему рангу сопоставим с рангом президента. Конституционный суд по Конституции имеет право отменить любой указ президента, признать его неконституционным", пояснил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240201/1053004593.html
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новости, украина, николай азаров, конституция, владимир зеленский, петр порошенко
Новости, Украина, Николай Азаров, Конституция, Владимир Зеленский, Петр Порошенко

Азаров сказал, кто является главным нарушителем Конституции Украины

03:50 11.02.2024
 
© Фото : Facebook/Олександр ТурчиновКонституция Украины
Конституция Украины - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : Facebook/Олександр Турчинов
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Президент Украины Владимир Зеленский стал главным нарушителем Конституции страны, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию "Украина.ру"
После госпереворота 2014 года Конституция была полностью растоптана, несмотря на то, что "так называемые президенты, Порошенко и Зеленский, клялись на этой Конституции", отметил Азаров.
"Такого наглого, бесцеремонного растоптания норм Конституции я не встречал, даже не понимаю, как можно. […] Зеленский этого не понимает", - заявил Азаров.
По словам экс-премьер, на Украине случилось недоразумение, "когда человек, абсолютно не подготовленный к государственной работе, ничего не понимающий в этом деле, вдруг пять лет является руководителем большого государства".
Зеленский не понимает, как устроено государство и для чего нужна Конституция и конституционные акты, считает Азаров.
Экс-премьер привел пример, когда Зеленский подписал указ, запрещающий председателю Конституционного суда проходить в здание Конституционного суда. "Этот человек является председателем Конституционного суда, по своему рангу сопоставим с рангом президента. Конституционный суд по Конституции имеет право отменить любой указ президента, признать его неконституционным", пояснил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 08:38
Кого сменят на переправе - коней или всадника? Украинские эксперты и политики о ситуации в стране В украинском экспертном сообществе обсуждают обновленный законопроект об усилении мобилизации, который оказался еще жестче прежнего, говорят о возможных кадровых перестановках и пытаются предугадать туманное будущее нынешней украинской власти, да и всей страны.
 
НовостиУкраинаНиколай АзаровКонституцияВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
 
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