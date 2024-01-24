https://ukraina.ru/20240124/1052855433.html

Николай Азаров: Главным нарушителем Конституции Украины стал ее "гарант" Зеленский и его свора

Николай Азаров: Главным нарушителем Конституции Украины стал ее "гарант" Зеленский и его свора - 24.01.2024 Украина.ру

Николай Азаров: Главным нарушителем Конституции Украины стал ее "гарант" Зеленский и его свора

После майдана руководить Украиной приходят приходят актеры, позеры, коррупционеры, но уходят они бесславно, как ушел Порошенко. Такая же судьба ожидает Зеленского и Кличко, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров

2024-01-24T15:27

2024-01-24T15:27

2024-01-24T15:27

интервью

николай азаров

конституция

украина

владимир зеленский

киев

метро

виталий кличко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038115636_47:0:860:457_1920x0_80_0_0_d0ae2e4ab12b6e72959c085d1a8d44dd.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Николай Янович, поговорим о крахе инфраструктуры Украины. Инфраструктура Киева и не только трещит по швам. В ситуации с затопленным метрополитеном обвинили мэра Киева Виталия Кличко, Виктора Януковича и вас. Как нынешнему "успешному" правительству удалось довести все до такого состояния, и насколько надежны были затопленные станции метро?– Виктор Федорович никакого отношения к метро не имел, он президент, у него другие были дела, поэтому сваливать на кого попало – это вообще не годится.С точки зрения всяких обвинений можно еще как-то придираться ко мне, к мэру бывшему, тогда Попов Александр Павлович, к руководителю метростроя, которые строили синюю ветку, доводили до Теремков синюю ветку метро. Но почему протекает станция "Академгородок", красная ветка, к которой мы вообще никакого отношения не имеем? Почему другие станции протекают сейчас?Ответ очевиден. После государственного переворота такая целенаправленная линия и правительства, и местных органов власти, просто была выброшена на поддержание, на свалку, она никому не нужна. Пришли люди, которые, прежде всего, занимались тем, что грабили бюджеты – местные, государственный бюджет. Первый, самый главный грабитель, был Порошенко, пять лет он только тем и занимался. Какой президент – такие и мэры, Кличко, например.Такие сложные инфраструктурные объекты как метро, требуют каждодневного внимания, постоянного поддержания работоспособности, эксплуатационной способности, системы метрополитена, особенно такие сложные линии, которые строились в Киеве.Киев ведь не простой город. Например, Арсенальная – не случайно самая глубокая станция метро в Советском Союзе была, не знаю, как в мире, наверное, в мире тоже.Синяя ветка метро, начиная с "Лыбедской", в советское время было законсервировано ее строительство, потому что предстояло пройти пойму бывшей речушки Лыбедь. Это обводненные водоносные горизонты с большими притоками воды. Поэтому в советское время, чисто по финансовым аспектам остановили станцию "Лыбедская", да и не развит был тот район города Киева, это был не так заселенный район – там Выставочный центр, Ипподром, объекты, которые не так сильно были заселены.В наше время было много споров, дебатов по поводу продолжения до "Теремки", это был тогда растущий микрорайон, сейчас там проживает около 250-300 тысяч жителей. Были беседы, технические рассмотрения. Много способов проведения метро в таких условиях были, и один из способов был выбран, станции были построены, и конечно, обладали всей необходимой гидрогеологической защитой.Такие объекты нуждаются в постоянном наблюдении. Раз объект проведен в таких условиях – плывунов неустойчивых, обводненных горизонтов – значит, ты контролируй. У тебя должны быть по линии метро гидрологические наблюдательные скважины пробурены, и ты должен внимательно смотреть за состоянием водоносного горизонта.Практически на 90% построен мостовой переход Киево-Подольский, который служил бы в Киеве для того, чтобы протянуть метро на такой большой микрорайон. Это большой киевский район – Троещина.Нам в свое время удалось провести скоростную линию трамвая от Троещины до станции метро, провести окружную электричку. В какой-то степени окружная линия сняла транспортную нагрузку, но не до конца.Киево-Подольский мостовой переход был очень необходим киевлянам. На 90% он был готов, и мы планировали его в 2015 году завершить. Сейчас уже 2024 год, там никто палец о палец не ударил за эти десять лет. Никто ничего не делал. Наверное, отчитались в прессе, что деньги выделялись какие-то, они успешно разворовывались, а мост как был недостроен, так сейчас и стоит недостроенным.Мы на протяжении трех периодов – то приходили к власти, то были Майданы, уходили в оппозицию. И что характерно – все те инфраструктурные объекты, которые мы начинали или продолжали строить – после переворотов прекращали свое строительство.Причины разные были. Что-то мешало им в 2005-2006 году после Оранжевого Майдана, достроить Дарницкий мост? Ничего не мешало. Им не надо было, они и не делали. Что мешало в 2008-2009 году достроить Дарницкий мост? Тоже ничего не мешало, но они этим не занимались.А что нам позволило в течение двух лет – в 2010 мы пришли к власти, а в 2011 запустили, что нам способствовало, что мы построили в Киеве за неполных четыре года больше 11 фундаментальных транспортных развязок?Особенное внимание мы уделяли жилищно-коммунальной сфере. До 2003 года вообще централизованно в жилищно-коммунальную сферу никаких денег не выделялось. Считалось, что трубы, которые проложены – канализационные, отопительные, водоснабжения, другие коммуникации – они должны 100 или 300 лет служить. Что думали эти "оранжевые" власти – трудно сказать, но они просто ими не занимались.Впервые целенаправленно были выделены значительные средства нашим правительством в 2003 году, и потом это для нас стало системой. Чтобы реконструировать котельные, системы водоснабжения, теплоснабжения, и т.д.Но сейчас это не в приоритете. Я могу смело говорить – за десять лет пребывания у власти этих Кличко, Зеленских и им подобных, в Киеве и по всей Украине абсолютно ничего не делается в плане поддержания (я не говорю о строительстве новых) инфраструктурных сооружений. Им это не интересно, это не их страна, вот в чем вопрос.Они приходят актерами, позерами, коррупционерами, и также уходят – бесславно, как ушел Порошенко. Точно также судьба ожидает Зеленского и Кличко. Но для людей, которые живут там, ситуация ухудшается. Об этом сами жители должны думать, они же этого Кличко два срока подряд избирают!Я думаю, что там ничего страшного нет, и эксплуатацию спокойно можно решить, при проведении определенного рода технических мероприятий, связанных с той же водооткачкой.– Видимо у нынешних властей долгие годы есть более важные задачи, например, нападки на православие. В своем материале вы писали о том, что тирания Зеленского нынче не знает границ. Арестовывают священников, журналистов, в том числе, одного из наших хороших знакомых – Дмитрия Скворцова. Насколько велик масштаб репрессий, и почему такой сильный акцент делают на православие?– Работа ведется не случайно, это системная работа. Я недавно готовился к выступлению по поводу 370-летия со времен Переяславской рады. В советской историографии это событие – воссоединение Украины с Россией. Я считаю, что это абсолютно неправильно, я даже не понимаю, почему в 1954 году прошли мощные мероприятия по случаю 300-летия со дня воссоединения Украины с Россией.На самом деле никакая Украина ни к какой России не присоединялась – это абсолютный факт. Я напомню нашим слушателям, на тот момент Украины как таковой не существовало – важно понимать этот момент.Существовала территория бывшей Руси, Русского государства, которое Польша и Литва оккупировала, по сути дела заняли после того как стала ослабевать Золотая Орда, которая завоевала все территории в свое вассальное владение.Поскольку завоевание на территории Киева и центральной части сегодняшней Украины осуществлялось зверскими методами, то просто эта территория опустела. Часть населения ушла на север, стало там мощным Владимиро-Суздальское княжество. Со временем Москва поднялась. Часть ушла в Галицию. Было достаточно большое Волынское княжество.То есть, обезлюдело. Есть исторические источники, которые говорили, что после 1240 года, это год, когда пал Киев, который к тому времени уже в результате междоусобиц давно потерял свое значение Первопрестольной, Престола, и он отметил, что пустынное место, еще валяются даже неубранными останки тех людей, которые были зверски убиты татаро-монголами.Во всяком случае, поляки, не зря их называют "геенна Европы", они этим отметились. Они захватили значительную часть территории Русского государства. Другого не было. Не было никакой Киевской Руси, это терминология, которую потом, в 19 веке российские историки приняли для того, чтобы как-то обозначить этот период истории Руси. Была территория, которая на левом берегу Днепра, где основалась большая колония беглецов, и с польской части Руси, и с самой Руси, количество крепостных, и т.д.Это получило название Запорожского казачества. Это была вольница на протяжении нескольких сот лет, которая доставляла много хлопот и много проблем, и окружающим ее общинам или государствам, таким как Крымскому ханству, да и той же Польше. Различные функции абсолютно выполняла, и были они подданными поляков, Польской короны, присягали польскому королю, и он устанавливал им правила поведения. Знаменитый Богдан Хмельницкий был ни кем иным, как польским шляхтичем. Но они были православные.Поляки стали ополячивать эти земли. Это были русские земли – говорили на русском языке, себя считали русскими людьми. Никакого другого языка не было, в Киеве говорили на русском, киевлян понимали владимирцы, которые жили во Владимире, и в Новгороде. Это известно по историческим документальным фактам, таким как "Летопись", но не буду на этом останавливаться.От лица кого Богдан Хмельницкий обращался к царю Алексею Михайловичу, отцу Петра Первого? Он обращался от лица своих казаков, от лица той общины, которая находилась и жила под управлением его как гетмана Запорожских казаков.Это была левобережная часть сегодняшней Украины. Кстати, город Киев и Белая Церковь входили в состав (то входили, то не входили) Запорожского казачества. Мы говорим о 1654 годе, когда уже несколько лет шла освободительная война между поляками и запорожским казачеством.Началась эта война с того, что поляки стали проводить окатоличивание русского населения, проживавшего на оккупированных ими территориях. Известно – уния, когда были создана Греко-католическая Церковь, принудительным образом заставляли православные приходы переходить в греко-католическое вероисповедание, что по тогдашним меркам было невозможно, потому что вера занимала одно из центральных мест в мировоззрении населения.После значительных колебаний Запорожская старшина во главе с Богданом Хмельницким обратились к Алексею Михайловичу. Несколько лет шли переговоры, переписки, приезды делегаций. Наконец, в конце 1653-1654 года, большая делегация, уполномоченная Богданом Хмельницким, была принята царем. Состоялась Государственная Дума с участием всех знатных бояр. Царь рассмотрел все условия. Вообще вопрос стоял о приеме в подданство. Ни о каком присоединении речь не шла, а шла речь о приеме в подданство – возврате в подданство того, что было.Много этих условий, кого интересует эта история – посмотрите, что там оговаривалось, какие гарантии царь давал Запорожскому казачеству. Наконец-то состоялся такой прием у царя, решение боярской думы, вернулась делегация в Переяслав, произошла рада, заседание всех избранных старшин, на разных уровнях.Я смотрел фамилии подписантов (все они подписались под этими документами) и удивлялся, это русские фамилии – Ивановы, Степановы, кого только не было! Редко встретишь в теперешнем понимании украинскую фамилию. Наконец, их реально приняли в подданство, и еще три года при жизни Богдана Хмельницкого твердо запорожские казаки стояли уже на защите своих прав о кондиции, которые им даровал Алексей Михайлович.Время было сложное, и как обычно, что характерно для украинской истории – начались колебания в разные стороны. Алексей Михайлович, подписывал эти условия – это было в виде указа оформлено – он прекрасно понимал, что это грозит войной.Война полякам была объявлена, началась длительная война между Русью тогдашней и Польшей, в которой Запорожские казаки участвовали на стороне Алексея Михайловича. За несколько лет война завершилась.Против чего восставали тогда русские люди? Против того, что сейчас делал Порошенко, а сейчас Зеленский с Украиной. Они уничтожали православную веру, запрещали русские порядки, традицию, культуру, уничтожали русских людей, которые жили на этой территории. Для них это были "пся крев", "быдло". Слово "быдло" пошло от поляков, так именовалось все то население, которое проживало на той территории. Вот такое отношение было.Распространены были казни – посадить на кол, вырезать все село или хутор. Были зверские преследования, и поднялось знаменитое восстание, которое привело к этому явлению. "Украина", откуда появилось происхождение этого термина? От тех же поляков в те годы. Когда они основали Киевское воеводство, вся оккупированная ими территория была разбита на воеводства.Административно-территориальное деление этой территории было такое же, как в Польше, тогда в Речи Посполитой. Было основано Киевское воеводство, так и отмечалось на картах того времени.В своих записках они писали, что Киевское воеводство находится "у края", у края их территории. Граничило Киевское воеводство с территории Руси. У края! И появилась "Украина", просто как словесное отражение географического местонахождения.Потом появились и украинцы, но это было уже значительно позднее. Люди, проживающие на этой территории, хотя еще раз подчеркиваю – это были русские люди, потомки тех людей, которые тогда, до татаро-монгол проживали на этой территории, и проживали позже.Генетически украинцы, русские, белорусы одинаковы. Титул Алексея Михайлович звучал так: "Государь, царь Великия Белыя Малыя Руси". Вот мы с вами слышим здесь "Малороссию", то есть, теперешняя Украина, "Белыя Русь" это Белоруссия, и "Великия" Русь – это теперешнее русское государство. Оккупанты всегда ведут себя одинаково, и сейчас уничтожается Православная Церковь.– Насколько велик масштаб преследования?– Украинская Православная Церковь насчитывает 6,5 тысяч приходов, включая три лавры – Почаевская, Святогорская и Киево-Печерская.Киево-Печерская лавра — древнейшая монашеская обитель на территории всей Руси. Она была восстановлена, непосредственно я и участвовал в восстановлении этой нашей святыни.На этом фоне уже на сегодняшний день захвачено более тысячи приходов. Это очень много. Работа ведется систематическая. Я думаю, это американский план, там Зеленский далек от всех этих вопросов, он выполняет команды, которые ему даются.Нападки на православную веру – это трагедия. Мне больно, потому что такие громадные усилия были затрачены на восстановление святынь. Киево-Печерская лавра была ликвидирована указом Хрущева в 1961 году, громадное количество помещений было заселено административными учреждениями – институты, архивы, фабрики.Была восстановлена Свято-Успенская церковь, взорванная в годы Великой Отечественной войны. Сегодняшние власти палец о палец не ударили для его восстановления.То, что сейчас происходит, ни в какие нормы не вписывается, тем более, в современные. Ладно, поляки этим занимались, и то таких масштабов не было при поляках – 1654 год. Не было в годы оккупации фашистами даже такого процесса.Сейчас они переплюнули. Не случайно ООН, Папа Римский, правозащитные организации удивились и выступили с протестами. Но ничего американцев не останавливает. Это линия на уничтожение. Ну а как уничтожить? Не только захватить храмы. Надо уничтожить носителей этой веры!Вы упомянули Скворцова. Такие люди бросаются в тюрьмы, арестовываются. Митрополит Павел, настоятель Лавры, сидел два месяца в СИЗО, сейчас его освободили под подписку о невыезде, браслет носит на ноге. Такого издевательства я не помню.– Здание можно восстановить, реконструировать, но есть, то что не вернешь – это человеческие жизни. Мобилизация на Украине, пусть закон еще не принят, но он беспрецедентного масштаба. Насколько много законов, международных законов нарушает Зеленский и его правительство? Насколько это противоречит Конституции Украины?– Я был одним из участников, и частично автором нынешней Конституции, которая была принята в Украине в 1990 году. Конституция после госпереворота растоптана полностью, хотя и один и другой так называемые "президенты", Порошенко и Зеленский, клялись на этой Конституции.Такого наглого, бесцеремонного растоптания норм Конституции я не встречал, даже не понимаю, как можно. Конституция ведь — это фундамент абсолютно всех законодательных правовых норм, административных указов, распоряжений и постановлений правительства и т.д. На ней все базируется.Зеленский этого не понимает. Случилось то, что произошло в Украине – недоразумение, когда человек, абсолютно не подготовленный к государственной работе, ничего не понимающий в этом деле, вдруг пять лет является руководителем большого государства. Он не понимает, как оно устроено, как оно действует, и почему нужна Конституция, и что такое акты конституционные.Человек, который подписывает указ, запрещающий председателю Конституционного суда, конкретная фамилия, имя, отчество – проходить в здание Конституционного суда! Что это такое? Я себе не представляю, что любой президент до него мог бы подписать такой указ.Я не представляю, как правое управление Администрации президента могло пропустить такой указ. Он не уровня полномочий президента даже. Можете себе представить, что президент запрещает какому-нибудь должностному лицу проходить через проходную, то есть, он напрямую командует прапорщику, который стоит на вахте – не пропускать такого-то человека. А кто этот человек? А этот человек является председателем Конституционного суда, по своему рангу сопоставим с рангом президента.Конституционный суд по Конституции имеет право отменить любой указ президента, признать его неконституционным. Иногда я общаюсь со своими слушателями, многие, особенно молодые люди говорят, ну и что такого, подписал указ и подписал, он же президент, что ему мешало подписать? Не имеет он права подписывать, вот в чем вопрос. Если он с такой легкостью подписывает эти указы, и все остальные, значит, он представляет опасность для государства и вас самих, жителей Украины.Закон о мобилизации, который так или иначе будет подписан, представляет опасность для жизни, здоровья, благополучия граждан Украины. И он этого не понимает. Вообще, отношение к людям после государственного переворота – с какой легкостью они идут на многосоттысячные жертвы населения. Население Украины упало, по сравнению с 2014 годом, в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой период. Никакие "голодоморы", которые они придумали – они даже близко несопоставимы с последствиями их правления сейчас.Меня обвиняют, уголовные дела возбуждают, якобы за антиконституционные призывы к "поваленню строя". Да строй преступный! Он нарушает Конституцию, не считается с законодательством. В Украине разрушена система правосудия.Мне, как человеку, который работал в органах государственного управления, дико смотреть на то, что происходит – отсутствует система правосудия. Разделение властей в Украине не реализуется. Существуют шарашки, конторки, которые называются судами, но подчиняются администрации президента. Такого нигде в нормальной стране не может быть. Человек не может найти защиту своих прав. Полное бесправие.Главный нарушитель Конституции является так называемый "гарант" ее исполнения – Зеленский и та свора, которая стоит за ним. 31 марта наступает – он становится нелегитимным, незаконным президентом. Срок полномочий истекает, никакие его указы никакой силы не имеют. Никакие ссылки на военное положение не являются конституционными. Порядок конституционный – любой может отказаться выполнять его указы.В Верховной Раде начали поговаривать, что может быть, его сместить? Предварительно поставив другого председателя Верховного Совета. Эта манипуляция уже проделывалась с Януковичем.– Для меня, как коренного киевлянина, все президенты незнакомы, начиная с Турчинова, который был исполняющим обязанности, и продолжая Порошенко и Зеленским.– Вы абсолютно правы. Осуществлен кровавый госпереворот, захвачены госучереждения, под дулом автоматов фактически так называемая Верховная рада, не имея на то полномочий, сменяет сначала председателя Верховного Совета. Был законно избранный председатель Верховного Совета. Нарушены все процедуры смены председателям. Там должны состояться слушания, рассмотрения, но все нарушено. Собрались, проголосовали, посадили другого человека и дело с концом – Турчинова.Дальше что они делают? Меняют в одно касание Конституцию. Берут и меняют Конституцию 1996 года, на те изменения, которые были приняты в 2004 году, в конце, во время Оранжевой революции.А в чем смысл этих изменений? Смысл один – им нужно было то положение, которое было, новое изменение Конституции. Кто исполняет обязанности президента? В нашей Конституции 1996 года, в случае, если с Президентом что-то происходит – отставка, подача заявления, болезнь – там не было такого случая, чтобы можно было насильственно отстранить президента. Была предусмотрена процедура.Но власть по Конституции 1996 года переходит к премьер-министру. А поскольку премьер-министром был я, они сначала меня убрали, через отставку, остался и.о. премьер-министра, ему нельзя власть передавать, надо было поменять Конституцию. И они ее с легкостью поменяли.Если бы в стране был Конституционный Суд, он должен был немедленно собраться, принять постановление и объявить неконституционной процедуру изменения Конституции. Она достаточно сложная, требует много времени, и она не может осуществляться подъемом или нажатием кнопок в одно касание.Все это незаконно. "Гарант мирного договора" снова министр иностранных дел Владислав Сикорский, поляк, который был в то время, в 2014 году, Штайнмайер, он сейчас президент Германии, и француз (не помню фамилии, они меняются часто). Вот они были "гаранты".Самое интересное, что они ничего не гарантировали, и более того, потом закрыли рот на замок, и очевидное нарушение Конституции, демократии отмели, потому что переворот произошел по их прямой команде. Сейчас они защищают ту антиконституционную власть, которую они привели в 2014 году. И будут продолжать защищать.– Со всей этой ситуации с мобилизацией: наступит ли тот момент, когда люди откажутся идти на убой и выступят против Зеленского и его действий?– Я очень хорошо знаю психологию людей, которые называют себя "украинцами", теперь их уже принято так называть. Это люди не самоорганизующиеся. У них основной принцип – это "моя хата с краю". Это надо понимать. Это серьезные отличия менталитета, которые произошли.Генетически мы остались русскими – ДНК проверь, и будешь ты и там, и там русский. А вот по менталитету произошло изменение. Они сотни лет жили под панами, под хозяевами, поэтому у них выработалась эта позиция – "моя хата с краю", "не трогайте меня, и я не буду трогать вас".Они не самоорганизуемые, не будет такого, что кто-то будет выбегать и организовывать кого-то. Для этого требуется определенная политическая сила. Было десятка два Майданов за то время, которое я работал. Они все были проплачены и организованы. Хорошо продуманы. Теория Шарпа, теория цветных революций – все это было использовано, подготовлено, и очень хорошо сыграло.Государственная машина, к сожалению, неспособна была вовремя разобраться и принять жесткие меры по недопущения этого сценария. Они так издеваются над украинцами, над простым населением за эти годы, что у меня волосы поднимаются дыбом! Так издеваться над своим собственным народом! Любой другой народ этого Зеленского вытащил и растерзал. Но они украинцы, они предпочитают бежать, уезжать. Реку переплывают в Румынию!Пока не появится сила политическая, организаторская, которая будет их организовывать. И вот она должна появиться, безусловно, ради своих интересов собственных. Вся эта организация требует денег. У кого есть деньги? У олигархов, они могут выделить эти деньги, но для реализации своих интересов.

https://ukraina.ru/20211209/1032840477.html

https://ukraina.ru/20240123/1052848031.html

https://ukraina.ru/20240122/1052826541.html

https://ukraina.ru/20240123/1052840669.html

https://ukraina.ru/20240123/1052841123.html

https://ukraina.ru/20240123/1052830741.html

https://ukraina.ru/20240123/1052839611.html

https://ukraina.ru/20240122/1052831566.html

https://ukraina.ru/20240121/1052809691.html

https://ukraina.ru/20240123/1052834624.html

https://ukraina.ru/20240123/1052836137.html

https://ukraina.ru/20240123/1052836964.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, николай азаров, конституция, украина, владимир зеленский, киев, метро, виталий кличко