https://ukraina.ru/20240210/1053213433.html
Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина
Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина - 10.02.2024 Украина.ру
Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-02-10T09:49
2024-02-10T09:49
2024-02-10T09:49
видео
владимир путин
такер карлсон
ссср
олаф шольц
германия
россия
сша
валерий залужный
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0a/1053213312_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09e0b29d250587f39b85757b9146a69d.jpg
00:28 – интервью Владимира Путина Такеру Карлсону: в чем его уникальность?12:40 – почему России имеет смысл разговаривать с Западом;15:22 – что общего между визитом Такера Карлсона в Россию и приездом Саманты Смит в СССР?20:59 – о статье канцлера ФРГ Шольца и прекращении расследования подрыва "Северных потоков";25:57 – об окончании эпопеи Залужного;33:11 – о мобилизации на Украине
ссср
германия
россия
сша
вднх
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0a/1053213312_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0eea6470100bb54a4e4518f87ee23801.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир путин, такер карлсон, ссср, олаф шольц, германия, россия, сша, валерий залужный, мобилизация, евросоюз, сво, дональд трамп, джо байден, иосиф сталин, история, вднх, видео, северный поток
Видео, Владимир Путин, Такер Карлсон, СССР, Олаф Шольц, Германия, Россия, США, Валерий Залужный, мобилизация, Евросоюз, СВО, Дональд Трамп, Джо Байден, Иосиф Сталин, История, ВДНХ, Северный поток
Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:28
– интервью Владимира Путина Такеру Карлсону: в чем его уникальность?12:40
– почему России имеет смысл разговаривать с Западом;15:22
– что общего между визитом Такера Карлсона в Россию и приездом Саманты Смит в СССР?20:59
– о статье канцлера ФРГ Шольца и прекращении расследования подрыва "Северных потоков";25:57
– об окончании эпопеи Залужного;33:11
– о мобилизации на Украине