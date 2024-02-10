https://ukraina.ru/20240210/1053213433.html

Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина

Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина - 10.02.2024 Украина.ру

Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-02-10T09:49

2024-02-10T09:49

2024-02-10T09:49

видео

владимир путин

такер карлсон

ссср

олаф шольц

германия

россия

сша

валерий залужный

мобилизация

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00:28 – интервью Владимира Путина Такеру Карлсону: в чем его уникальность?12:40 – почему России имеет смысл разговаривать с Западом;15:22 – что общего между визитом Такера Карлсона в Россию и приездом Саманты Смит в СССР?20:59 – о статье канцлера ФРГ Шольца и прекращении расследования подрыва "Северных потоков";25:57 – об окончании эпопеи Залужного;33:11 – о мобилизации на Украине

ссср

германия

россия

сша

вднх

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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