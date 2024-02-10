"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный
© AP
© AP
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный озвучивал планы, что после увольнения сначала подлечит здоровье, а потом займется преподаванием. Зеленский сейчас предпримет максимум усилий, чтобы контролировать все поездки Залужного, а уж тем более – за границу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Каковы теперь будут действия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного - это самый субъективный вопрос. То, что в голове у Залужного, знает только он сам. Он озвучивал планы, что сначала подлечит здоровье, а потом займется преподаванием, рассказал обозреватель.
Представить Залужного в роли школьного учителя НВП будет сложно. Ходили разные кулуарные слухи, что он якобы сам не против свалить за границу, но я к этому отношусь скептически, отметил он.
"Информация о том, что Зеленский якобы предлагал ему пост посла в Великобритании, у меня вызывает большие сомнения. Если Залужный вдруг окажется за границей и начнет там вещать, это будет самой большой проблемой для Зеленского", - подчеркнул Корнилов.
Зеленский сейчас предпримет максимум усилий, чтобы контролировать все поездки Залужного, а уж тем более – за границу. Не исключено, что Залужный под предлогом лечения может поехать в Германию, останется там и начнет писать свои "письма Курбского к Ивану Грозному", заключил собеседник издания Украина.ру.
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