"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный - 10.02.2024 Украина.ру
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"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный
"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный - 10.02.2024 Украина.ру
"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный озвучивал планы, что после увольнения сначала подлечит здоровье, а потом займется преподаванием. Зеленский сейчас предпримет максимум усилий, чтобы контролировать все поездки Залужного, а уж тем более – за границу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-02-10T13:47
2024-02-10T13:47
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
отставка
главкомы
командование
всу
сво
украинская армия
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Каковы теперь будут действия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного - это самый субъективный вопрос. То, что в голове у Залужного, знает только он сам. Он озвучивал планы, что сначала подлечит здоровье, а потом займется преподаванием, рассказал обозреватель.Представить Залужного в роли школьного учителя НВП будет сложно. Ходили разные кулуарные слухи, что он якобы сам не против свалить за границу, но я к этому отношусь скептически, отметил он.Зеленский сейчас предпримет максимум усилий, чтобы контролировать все поездки Залужного, а уж тем более – за границу. Не исключено, что Залужный под предлогом лечения может поехать в Германию, останется там и начнет писать свои "письма Курбского к Ивану Грозному", заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240209/1053194998.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, отставка, главкомы, командование, всу, сво, украинская армия
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, отставка, главкомы, командование, ВСУ, СВО, украинская армия

"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный

13:47 10.02.2024
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP
Читать в
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный озвучивал планы, что после увольнения сначала подлечит здоровье, а потом займется преподаванием. Зеленский сейчас предпримет максимум усилий, чтобы контролировать все поездки Залужного, а уж тем более – за границу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Каковы теперь будут действия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного - это самый субъективный вопрос. То, что в голове у Залужного, знает только он сам. Он озвучивал планы, что сначала подлечит здоровье, а потом займется преподаванием, рассказал обозреватель.
Представить Залужного в роли школьного учителя НВП будет сложно. Ходили разные кулуарные слухи, что он якобы сам не против свалить за границу, но я к этому отношусь скептически, отметил он.
"Информация о том, что Зеленский якобы предлагал ему пост посла в Великобритании, у меня вызывает большие сомнения. Если Залужный вдруг окажется за границей и начнет там вещать, это будет самой большой проблемой для Зеленского", - подчеркнул Корнилов.
Зеленский сейчас предпримет максимум усилий, чтобы контролировать все поездки Залужного, а уж тем более – за границу. Не исключено, что Залужный под предлогом лечения может поехать в Германию, останется там и начнет писать свои "письма Курбского к Ивану Грозному", заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Вчера, 12:15
За подхалимство и готовность жертвовать украинцами. Почему Зеленский назначил главкомом генерала СырскогоВ четверг, 8 февраля, Владимир Зеленский все-таки уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив вместо него генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийотставкаглавкомыкомандованиеВСУСВОукраинская армия
 
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