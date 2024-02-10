https://ukraina.ru/20240210/1053212384.html

"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный

"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный - 10.02.2024 Украина.ру

"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный озвучивал планы, что после увольнения сначала подлечит здоровье, а потом займется преподаванием. Зеленский сейчас предпримет максимум усилий, чтобы контролировать все поездки Залужного, а уж тем более – за границу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-02-10T13:47

2024-02-10T13:47

2024-02-10T13:47

новости

украина

валерий залужный

владимир зеленский

отставка

главкомы

командование

всу

сво

украинская армия

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Каковы теперь будут действия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного - это самый субъективный вопрос. То, что в голове у Залужного, знает только он сам. Он озвучивал планы, что сначала подлечит здоровье, а потом займется преподаванием, рассказал обозреватель.Представить Залужного в роли школьного учителя НВП будет сложно. Ходили разные кулуарные слухи, что он якобы сам не против свалить за границу, но я к этому отношусь скептически, отметил он.Зеленский сейчас предпримет максимум усилий, чтобы контролировать все поездки Залужного, а уж тем более – за границу. Не исключено, что Залужный под предлогом лечения может поехать в Германию, останется там и начнет писать свои "письма Курбского к Ивану Грозному", заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053194998.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, отставка, главкомы, командование, всу, сво, украинская армия