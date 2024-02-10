"План действий на 2024-й год": эксперт раскрыл, как Сырский будет решать невыполнимые задачи Зеленского
13:10 10.02.2024 (обновлено: 13:12 10.02.2024)
© СИРСЬКИЙ/Telegram
© СИРСЬКИЙ/Telegram
Зеленский поставил Сырскому задачу и дальше "биться головой об стену": держаться максимально там, где можно держаться, но потом все равно отступать. Эти задачи президент Украины мог бы поставить перед любым главкомом ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Это значит, что Зеленский поставил Сырскому задачу и дальше "биться головой об стену": держаться максимально там, где можно держаться, но потом все равно отступать. Эти задачи президент Украины мог бы поставить перед любым главкомом ВСУ, рассказал обозреватель.
"Он (президент Украины Владимир Зеленский. - Ред.) прекрасно понимает, что ситуация на фронте целиком и полностью зависит от того, выделят американцы Украине деньги, оружие и боеприпасы, или не выделят. В этих условиях он будет ставить невыполнимые задачи для любого главнокомандующего", - подчеркнул Корнилов.
В конце концов, именно Сырский командовал операцией, в результате которой в 2022 году ВС РФ вынуждены были оставить ряд районов в Харьковской области. Как бы ее ни называли, но именно Сырский отвечал за этот участок. И Зеленский при его назначении учел этот момент, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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