https://ukraina.ru/20240210/1053212106.html

"План действий на 2024-й год": эксперт раскрыл, как Сырский будет решать невыполнимые задачи Зеленского

"План действий на 2024-й год": эксперт раскрыл, как Сырский будет решать невыполнимые задачи Зеленского - 10.02.2024 Украина.ру

"План действий на 2024-й год": эксперт раскрыл, как Сырский будет решать невыполнимые задачи Зеленского

Зеленский поставил Сырскому задачу и дальше "биться головой об стену": держаться максимально там, где можно держаться, но потом все равно отступать. Эти задачи президент Украины мог бы поставить перед любым главкомом ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-02-10T13:10

2024-02-10T13:10

2024-02-10T13:12

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым главкомом ВСУ Александром Сырским следующие задачи: представить реалистичный и детальный план действий на 2024-й год, увеличить качество обучения солдат, решить проблемы с логистикой, а так же организовать деятельную систему ротации солдат.Это значит, что Зеленский поставил Сырскому задачу и дальше "биться головой об стену": держаться максимально там, где можно держаться, но потом все равно отступать. Эти задачи президент Украины мог бы поставить перед любым главкомом ВСУ, рассказал обозреватель.В конце концов, именно Сырский командовал операцией, в результате которой в 2022 году ВС РФ вынуждены были оставить ряд районов в Харьковской области. Как бы ее ни называли, но именно Сырский отвечал за этот участок. И Зеленский при его назначении учел этот момент, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053207535.html

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новости, всу, вс рф, александр сырский, владимир зеленский, потери, потери всу, оружие, обучение, сша