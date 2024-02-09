https://ukraina.ru/20240209/1053206062.html

Евгений Ющук об отставке Залужного: Для России опасен не Сырский во главе ВСУ — угроза таится в другом

Евгений Ющук об отставке Залужного: Для России опасен не Сырский во главе ВСУ — угроза таится в другом - 09.02.2024 Украина.ру

Евгений Ющук об отставке Залужного: Для России опасен не Сырский во главе ВСУ — угроза таится в другом

Из Валерия Залужного Запад слепил авторитетную фигуру. При этом украинская армия считает бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) ценным кадром и глубоко уважает

2024-02-09T17:18

2024-02-09T17:18

2024-02-09T17:18

интервью

валерий залужный

украина

александр сырский

владимир зеленский

запад

всу

россия

владимир путин

майдан

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Что может сделать такой авторитетный военачальник, имеющий влияние у вооружённых людей, которые подчиняются его приказам, в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.Владимир Зеленский снял с должности Валерия Залужного и назначил генерала Александра Сырского главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале. Ранее Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.— Евгений Леонидович, какие сигналы или месседжи вы услышали в интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону?— На мой взгляд, основное, что там есть, с практической точки зрения — это совершенно чёткая мысль нашего руководителя о том, что он готов к фактической заморозке боевых действий по нынешней линии боевого соприкосновения (или примерно по нынешней линии). И Путин убеждён, что наши западные партнёры, как это принято было говорить, тоже хотят сделать этого, но не знают, как сохранить лицо при этом.— Какие слова Владимира Владимировича вам дали повод так думать?— Карлсон во время интервью уточнил, хочет ли Путин путём переговоров добиться решения того, что происходит сейчас на Украине. Президент подтвердил это и добавил, что мы уже добились этого, когда создали большой документ. И далее он рассказывает о Стамбуле, когда Россия, Украина и Запад практически пришли к договорённости. Потом они были прерваны.Этот фрагмент рассказа Путина заканчивается фразой о том, что Запад шумел, кричал о надобности стратегического поражения России на поле боя, но теперь, видимо, осознание того, что это невозможно и не так просто сделать приходит к тем, кто контролирует власть на Западе. Далее президент предлагает: подумайте, что делать дальше — мы готовы к этому диалогу.Карлсон спросил: "Готовы ли Вы сказать, например, НАТО: поздравляю, вы победили, давайте ситуацию сохраним в том виде, в каком она сейчас…" На что Путин ответил: "Знаете, это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают как… Мы же не отказываемся."— Но Путин и ранее говорил не раз, что Россия готова к переговорам. В чем новизна тезисов этого интервью?— На мой взгляд (если говорить именно о новизне, ориентированной на западный истеблишмент, а не о принципиально новом выходе на массовую западную аудиторию), исключительно в том, что прошло время с предыдущих его заявлений. В этот период шли боевые действия, которые имели определённый результат на местности. В военных конфликтах (даже если все сходится в тупик, когда все сидят друг напротив друга и не двигаются) —это тоже результат. Любые действия сторон на военном поле отражаются на экономике этих сторон: истощаются запасы, калечатся люди и так далее. Через эту территорию товары третьих стран не могут проехать транзитом.Поэтому Путин говорит: мы готовы к переговорам. И уточняет, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры — дескать, может ведь и обратно разрешить, тоже сам себе. Что, кстати, технически возможно.— Что еще вы считаете важным в интервью Путина?— Я бы отметил еще две смысловые части разговора с Карлсоном.Во-первых, большую лекцию президента по истории, которая, на мой взгляд, не будет воспринята на Западе нормально. Оппонировать этому они смогут достаточно легко. Во-вторых, обсуждение задержанного за шпионаж американского журналиста Эвана Гершковича.Вполне понятно, что Карлсон должен был поговорить о гражданине США, которого американцы считают хорошим и сидящим ни за что. Наш руководитель, наоборот, объяснил, что Гершкович обвинён за дело. Последний проводил сложные скоординированные действия с применением конспирации, чтобы получить допуск к секретным сведениям России — получается, он юридически шпион.Хотя, в общем, шпионов меняют на других шпионов или разведчиков. Это обычная практика.— Что значит для России и Украины увольнение Залужного с поста главкома ВСУ и назначение на его место Сырского?— Для России его отставка — безусловный плюс. Залужный — все-таки грамотный военный. К сожалению для нас, его поступки как военачальника были достаточно разумными — особенно в начальный период спецоперации (СВО). Он на неподготовленной обороне пытался оказывать сопротивление нашим войскам. Жаль, что у него это получилось. Второй момент: Зеленский не мог не убрать Залужного. Это тоже очевидно.Из Залужного Запад слепил авторитетную фигуру. Украинская армия считает его ценным кадром и глубоко уважает. Если верить инсайдам из украинских телеграм-каналов, Залужный делал заявления такого плана: если мы сейчас не договоримся [с Зеленским по поводу формы и содержания развития судьбы Залужного] или произойдёт нечто, с чем я не согласен — я уйду с этого совещания, а через несколько часов случится непоправимое событие.По сути, у него было и формальное право, и авторитет, чтобы развернуть войска куда угодно. Что такое человек, имеющий влияние у вооружённых людей, которые подчиняются его приказам? Мы знаем ответ на этот вопрос на историческом опыте, в том числе достаточно свежем.То есть ситуация, когда часть украинской армии по призыву Залужного разворачивается и идёт на на Киев, была вполне реальна. Если бы он захотел, то мог так сделать. Поэтому то, что Зеленский убрал его из руководства армии, безусловно, шаг с политической с точки зрения — правильный для Зеленского.— Что теперь будет с Залужным?— Тут есть разные сценарии. Его могут, простите за грубость, грохнуть. А потом памятник поставят. Зеленский уже очень оперативно присвоил бывшему главкому ВСУ звание героя Украины.С другой стороны, Зеленский фактически развязал Залужному руки как политику. Последний, если останется в живых, имеет право творить все, что захочет. Как военачальник он не сможет отдать приказ, который дойдёт до командира взвода внизу (например, следовать в какую-то точку и применять оружие там). Но в виде политического призыва Залужный вполне может отдать любой приказ и учинить майдан. Армия его слушать не перестанет.Другой вопрос, поддержит ли его в этом Запад. Потому что все майданы на Украине, которые не поддерживали западные лидеры, были обречены на провал. Запад, как я уже упомянул, раскрутил Залужного — это его политический капитал. Как им распорядятся, мы пока не знаем.— А можем хотя бы примерно предположить?— Может быть, Запад через этот момент будет оказывать давление на Зеленского, чтобы последний был более договороспособен. Ведь, помимо денег, на Украине важную роль играет силовой ресурс. Наш президент, кстати, про это прямо сказал. Зеленский, придя к власти, обнаружил, что с украинскими националистами лучше не ссориться, потому что это агрессивная сила. Они способны через вооружённую силу отстаивать свои кривые и преступные интересы.— Новый главком ВСУ Сырский — серьёзная для нас угроза с точки зрения выстраивания тактики ведения боя и общей стратегии войны на Украине?— Сырский — профессиональный военный, который окончил высшее учебное заведение в России. У него — хорошая базовая подготовка. Он в этом плане — состоявшийся генерал, при том имеющий длительный боевой опыт. Насколько он успешен как военачальник — вопрос сложный.С одной стороны, провластная Украина пытается объяснить выбор Зеленского тем, что Сырский руководил обороной Киева, когда Россия начала СВО, и город не был взят в окружение. Также ему ставят в плюс то, что в свое время огромная территория Харьковской области ушла из-под контроля ВС РФ. Дескать, это все получилось благодаря Сырскому. Хотя под Харьковом была своя специфика: особо не велись боевые действия против ВСУ, и как планы, так и их реализацию во многом сделали натовские штабисты и наёмники.С другой стороны, наши ресурсы подсвечивают иные аспекты деятельности Сырского. Например, что именно он выводил ВСУ из дебальцевского котла, где у них все оказалось печально. Или что Сырский обещал удержать Бахмут за Украиной, но в результате мы его взяли. И вернуть его ВСУ тоже не смогли.Что касается угроз, для нас опасность представляет прежде всего то, будет ли современное оружие у Украины.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html

https://ukraina.ru/20240209/1053199537.html

https://ukraina.ru/20240208/1053150756.html

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запад

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, валерий залужный, украина, александр сырский, владимир зеленский, запад, всу, россия, владимир путин, майдан