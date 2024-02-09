Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим - 09.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240209/1053169113.html
Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим
Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим - 09.02.2024 Украина.ру
Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим
Когда бойцы вышли в тыл ВСУ в районе "Царской охоты", это дало возможность создать точку напряжения на юге города, когда противник был вынужден бросить туда большие резервы. Благодаря этому российские подразделения смогли продвинуться на севере. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-09T04:20
2024-02-09T04:20
новости
всу
россия
украина
авдеевка
днр
завод
окружение
вс рф
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_123:107:1924:1120_1920x0_80_0_0_147706d05d7bbfa9fa5012c6da6f46ae.jpg
Если бойцы смогут отрезать ВСУ на юге Авдеевки, то противник будет вынужден отойти из жилой застройки. После этого у ВС РФ будет возможность продвинуться на запад в сторону Ласточкино, Орловки и Северного, а также окружить коксохимический завод, рассказал обозреватель.В Авдеевке мы наносим противнику огневое поражение всеми способами. Там активно работает артиллерия, авиация и коптерщики. Надо не забывать и о наших штурмовиках, добавил он.Мы помним операцию "Труба", когда они вышли в тыл ВСУ в районе "Царской охоты". За счет этого мы создали точку напряжения на юге города, когда противник был вынужден бросить туда большое количество резервов. Благодаря этому российские подразделения смогли продвинуться на севере, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240208/1053150259.html
россия
украина
авдеевка
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_226:5:1744:1143_1920x0_80_0_0_661e768bbbd8d28e170d196169483435.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, россия, украина, авдеевка, днр, завод, окружение, вс рф, наступление, бои
Новости, ВСУ, Россия, Украина, Авдеевка, ДНР, завод, окружение, ВС РФ, наступление, бои

Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим

04:20 09.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Когда бойцы вышли в тыл ВСУ в районе "Царской охоты", это дало возможность создать точку напряжения на юге города, когда противник был вынужден бросить туда большие резервы. Благодаря этому российские подразделения смогли продвинуться на севере. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Если бойцы смогут отрезать ВСУ на юге Авдеевки, то противник будет вынужден отойти из жилой застройки. После этого у ВС РФ будет возможность продвинуться на запад в сторону Ласточкино, Орловки и Северного, а также окружить коксохимический завод, рассказал обозреватель.
"А сам город [Авдеевка] в охвате. Коммуникации под нашим частичным огневым контролем. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов. <...> Никакой 10-тысячной группировки ВСУ там нет. У противника достаточно скромные силы", - сообщил Угольный.
В Авдеевке мы наносим противнику огневое поражение всеми способами. Там активно работает артиллерия, авиация и коптерщики. Надо не забывать и о наших штурмовиках, добавил он.
Мы помним операцию "Труба", когда они вышли в тыл ВСУ в районе "Царской охоты". За счет этого мы создали точку напряжения на юге города, когда противник был вынужден бросить туда большое количество резервов. Благодаря этому российские подразделения смогли продвинуться на севере, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Роман Насонов интервью
Вчера, 04:33
Роман Насонов: Россия накрыла "Океан" и охотится на сказочных персонажей, а ВСУ бесславно бросят АвдеевкуЕсли послушать вражеские голоса, то они уже вскрыли нашу 40-тысячную группировку, готовую к прорыву к Купянску. Параллельно они вскрыли другую группировку. Может быть, это правда
 
НовостиВСУРоссияУкраинаАвдеевкаДНРзаводокружениеВС РФнаступлениебои
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:36Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов
05:28Будут бунты и суды Линча. Украинские эксперты о мобилизации и о планах зеленой власти
05:23Михаил Онуфриенко: Россия после Авдеевки перережет важную "кишку", чтобы уничтожать ВСУ прямо на марше
05:17Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"
05:10"Мы застряли под Степовым": военный эксперт объяснил, почему армии РФ не удалось отсечь Авдеевку
05:08Алексей Живов: Если Россия не выйдет из интересной вилки и тупика на Днепре, Запад сменит ВСУ на поле боя
05:06Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского
05:06Путин: "Я неоднократно говорил Байдену: вы совершаете огромную ошибку"
05:00Путин о переговорах: Украина взяла под козырек указание Запада воевать с Россией до победного конца
05:00Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода
04:52Дело Гитлера живет: президент Украины стоя аплодирует нацисту — Путин
04:50Авдеевский прорыв: военный обозреватель рассказал, как ВС РФ смогли заколотить два клина в оборону ВСУ
04:40Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино
04:30Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте
04:29Путин: спецоперация – это не война, а попытка её остановить
04:29"Люди, которые убивали поляков, евреев, русских": Путин объяснил Такеру Карлсону, что такое денацификация
04:20Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим
04:19Путин — Карлсону: Россия еще не достигла своих целей на Украине, главное — денацификация
04:10Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ
04:08Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила
Лента новостейМолния