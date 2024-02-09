https://ukraina.ru/20240209/1053169113.html

Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим

Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим - 09.02.2024 Украина.ру

Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим

Когда бойцы вышли в тыл ВСУ в районе "Царской охоты", это дало возможность создать точку напряжения на юге города, когда противник был вынужден бросить туда большие резервы. Благодаря этому российские подразделения смогли продвинуться на севере. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-09T04:20

2024-02-09T04:20

2024-02-09T04:20

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Если бойцы смогут отрезать ВСУ на юге Авдеевки, то противник будет вынужден отойти из жилой застройки. После этого у ВС РФ будет возможность продвинуться на запад в сторону Ласточкино, Орловки и Северного, а также окружить коксохимический завод, рассказал обозреватель.В Авдеевке мы наносим противнику огневое поражение всеми способами. Там активно работает артиллерия, авиация и коптерщики. Надо не забывать и о наших штурмовиках, добавил он.Мы помним операцию "Труба", когда они вышли в тыл ВСУ в районе "Царской охоты". За счет этого мы создали точку напряжения на юге города, когда противник был вынужден бросить туда большое количество резервов. Благодаря этому российские подразделения смогли продвинуться на севере, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240208/1053150259.html

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