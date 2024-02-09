Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Когда бойцы вышли в тыл ВСУ в районе "Царской охоты", это дало возможность создать точку напряжения на юге города, когда противник был вынужден бросить туда большие резервы. Благодаря этому российские подразделения смогли продвинуться на севере. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Если бойцы смогут отрезать ВСУ на юге Авдеевки, то противник будет вынужден отойти из жилой застройки. После этого у ВС РФ будет возможность продвинуться на запад в сторону Ласточкино, Орловки и Северного, а также окружить коксохимический завод, рассказал обозреватель.
"А сам город [Авдеевка] в охвате. Коммуникации под нашим частичным огневым контролем. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов. <...> Никакой 10-тысячной группировки ВСУ там нет. У противника достаточно скромные силы", - сообщил Угольный.
В Авдеевке мы наносим противнику огневое поражение всеми способами. Там активно работает артиллерия, авиация и коптерщики. Надо не забывать и о наших штурмовиках, добавил он.
Мы помним операцию "Труба", когда они вышли в тыл ВСУ в районе "Царской охоты". За счет этого мы создали точку напряжения на юге города, когда противник был вынужден бросить туда большое количество резервов. Благодаря этому российские подразделения смогли продвинуться на севере, резюмировал собеседник Украина.ру.
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