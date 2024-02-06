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Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию - 06.02.2024 Украина.ру

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию

Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации, сообщил 6 февраля депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале

2024-02-06T17:30

2024-02-06T17:30

2024-02-06T17:35

новости

украина

верховная рада

военное положение

мобилизация

алексей гончаренко

владимир зеленский

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За продление военного положения на Украине ещё на 90 дней проголосовали 335 депутатов. А за продление всеобщей мобилизации – 323 депутата, сообщил Гончаренко*.Действие военного положения на Украине продлено с 14 февраля на 90 дней, до 13 мая 2024 года."Дауны", "Никто и не сомневался", "Бесполезные дебилы", "Теперь все 335 на фронт", "Клоуны, узурпаторы", "Насколько я знаю, только на определенное время можно так делать, а потом либо война, либо нет", "Это выборов точно не будет", "Почему у нас военное положение почти два года?", "С зелёными гнидами война будет десятилетиями", "Почему Израиль ввёл состояние войны, а Украина нет?", - отреагировали украинцы в комментариях к посту.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 6 февраля в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что при продлении действия военного положения президентские выборы весной проводить не будут.В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".*внесен в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240205/1053088592.html

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новости, украина, верховная рада, военное положение, мобилизация, алексей гончаренко, владимир зеленский