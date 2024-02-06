https://ukraina.ru/20240206/1053117860.html

Почему не в ВСУ? На Украине отыскали 156 тысяч военнообязанных пенсионеров

Почему не в ВСУ? На Украине отыскали 156 тысяч военнообязанных пенсионеров - 06.02.2024 Украина.ру

Почему не в ВСУ? На Украине отыскали 156 тысяч военнообязанных пенсионеров

На Украине более 150 тысяч неработающих военных пенсионеров, сообщила 5 февраля депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в соцсети

2024-02-06T15:11

2024-02-06T15:11

2024-02-06T15:11

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Третьякова опубликовала информацию о численности военных пенсионеров на Украине.А вот военных пенсионеров до 60 лет, которые на данный момент служат, согласно данным депутата, насчитывается 21 тысяча человек.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре прошлого года местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре прошлого спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Ранее подполковник ВСУ Михаил Николов заявил о необходимости проводить мобилизацию "драконовскими методами". По мнению ВСУшника, необходимо провести тотальную мобилизацию всего мужского и женского населения с 18 лет.А командир украинской 118 бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко считает, что процесс мобилизации необходимо ужесточить настолько, чтобы военкомам разрешили стрелять в колени несогласным.В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. По словам Зеленского, в бюджете Украины нет денег для реализации этого требования.

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новости, украина, мобилизация, военные, пенсионеры, верховная рада, всу