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Законопроект о продлении мобилизации и военного положения одобрил комитет Рады

Законопроект о продлении мобилизации и военного положения одобрил комитет Рады - 06.02.2024 Украина.ру

Законопроект о продлении мобилизации и военного положения одобрил комитет Рады

Комитет Верховной Рады по обороне поддержал законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, сообщил 6 февраля депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале

2024-02-06T13:21

2024-02-06T13:21

2024-02-06T13:21

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украина

верховная рада

законопроект

мобилизация

военное положение

ярослав железняк

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"За" проголосовали 18 и 20 человек соответственно, решение принято, сообщил депутат.Теперь законопроекты должна одобрить Верховная Рада Украины. Голосование по этим законопроектам запланировано уже сегодня.В случае принятия, действие военного положения будет продлено с 14 февраля на 90 дней, до 13 мая 2024 года.В комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины входят, в частности, Марьяна Безуглая, Давид Арахамия, Андрей Парубий, Ирина Фриз.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 6 февраля в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что при продлении действия военного положения президентские выборы весной проводить не будут.В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".

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новости, украина, верховная рада, законопроект, мобилизация, военное положение, ярослав железняк