https://ukraina.ru/20240206/1053112740.html

"Приехали прощаться с Зе": Гончаренко* встретил очередных гостей в Киеве, украинцы не оценили

"Приехали прощаться с Зе": Гончаренко* встретил очередных гостей в Киеве, украинцы не оценили - 06.02.2024 Украина.ру

"Приехали прощаться с Зе": Гончаренко* встретил очередных гостей в Киеве, украинцы не оценили

В Киев прибыл мэр Риги и его заместитель, совместное фото опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале

2024-02-06T11:58

2024-02-06T11:58

2024-02-06T11:58

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киев

алексей гончаренко

виктория нуланд

рига

жозеп боррель

визит

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"Ну и толку шо они приехали??? Не почтенные гости мэр Риги и его заместитель, прямо чудо", "Приехали прощаться с Зе?", "Толку с того, что они сюда ездят", "Приехали надавать по роже "янетряпке"? потому что совсем с катушек съехал, падло зеленое", - прокомментировали пост депутата украинцы.Рано утром 6 февраля Гончаренко* сообщил о прибытии главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.На прошлой неделе в Киев приезжала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.Издание Asia Times опубликовала статью, в которой говорится, что визит Нуланд в Киев связан с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного. В США опасались, что Залужный повернет армию против Зеленского, поэтому в Киев направили Нуланд. По словам автора статьи, Нуланд приехала в Киев, чтобы поговорить больше с Залужным, чем с Зеленским.*внесен в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240205/1053091305.html

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новости, украина, киев, алексей гончаренко, виктория нуланд, рига, жозеп боррель, визит