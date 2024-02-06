"Приехали прощаться с Зе": Гончаренко* встретил очередных гостей в Киеве, украинцы не оценили
© Гончаренко телеграм-канал
© Гончаренко телеграм-канал
В Киев прибыл мэр Риги и его заместитель, совместное фото опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
"В Киев прибыли мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместитель, моя коллега в прошлом в ПАСЕ Линда Озола. Добро пожаловать!" - написал Гончаренко*.
"Ну и толку шо они приехали??? Не почтенные гости мэр Риги и его заместитель, прямо чудо", "Приехали прощаться с Зе?", "Толку с того, что они сюда ездят", "Приехали надавать по роже "янетряпке"? потому что совсем с катушек съехал, падло зеленое", - прокомментировали пост депутата украинцы.
Рано утром 6 февраля Гончаренко* сообщил о прибытии главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
На прошлой неделе в Киев приезжала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Издание Asia Times опубликовала статью, в которой говорится, что визит Нуланд в Киев связан с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного. В США опасались, что Залужный повернет армию против Зеленского, поэтому в Киев направили Нуланд. По словам автора статьи, Нуланд приехала в Киев, чтобы поговорить больше с Залужным, чем с Зеленским.
*внесен в российский список экстремистов и террористов
Вчера, 12:53"Залужный развернёт армию против Зеленского": в СМИ выяснили, для чего Нуланд примчалась в КиевВ США опасались, что главком ВСУ Валерий Залужный повернет армию против президента Украины Владимира Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд. Об этом говорится в аналитической статье на гонконгском портале Asia Times