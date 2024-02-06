Боррель прибыл в Киев - депутат Рады
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
"Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Имел возможность с ним немного поговорить в поезде", - написал политик.
В понедельник Боррель, находившийся с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
1 февраля, 07:13Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов КиевуЕвропейский союз (ЕС) не выполнит цель по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине к марту. Об этом заявил 31 января на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель