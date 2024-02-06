Боррель прибыл в Киев - депутат Рады

Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов Киеву Европейский союз (ЕС) не выполнит цель по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине к марту. Об этом заявил 31 января на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель