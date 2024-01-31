Виктория Нуланд приехала в Киев во второй раз с начала СВО
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США В. Нуланд приехала в МИД РФ
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 31 января прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджет Бринк на своей странице в соцсетях
"Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд", - подписала Бринк фотографию на которой запечатлена их встреча на вокзале в Киеве.
Виктория Нуланд в столице Украины встретится с высшим руководством страны, ветеранами и гражданским обществом. Это должно подчеркнуть "общую приверженность в победе над российской агрессией", отметила Бринк.
Виктория Нуланд приезжала в Киев 3 декабря 2022 года. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал ее о содержании так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Стороны также обсудили проблематику усиления санкционного давления на Россию.
До этого в столицу Украины Нуланд приезжала 11 декабря 2013 года для того, чтобы встретиться с участниками "Майдана незалежности". Она поговорила с участниками протеста и угостила их печеньем, булочками и хлебом. Дипломат также подошла к стоявшим на Майдане служащим Внутренних войск и предложила им печенье. Словосочетание "Печеньки Нуланд" впоследствии стало геополитическим мемом.
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