https://ukraina.ru/20240202/1053061328.html

"Маричка" без пилота. Украина контролирует Черное море, угрожая ЧФ РФ и Крымскому мосту

"Маричка" без пилота. Украина контролирует Черное море, угрожая ЧФ РФ и Крымскому мосту - 02.02.2024 Украина.ру

"Маричка" без пилота. Украина контролирует Черное море, угрожая ЧФ РФ и Крымскому мосту

Когда главком ВСУ Валерий Залужный в статье для телеканала CNN назвал основные направления, на которых Украине стоит сосредоточиться в 2024 году, многие обратили внимание, что он, конечно, умнее, чем его непосредственный начальник – главковерх и президент Владимир Зеленский.

2024-02-02T20:00

2024-02-02T20:00

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Если Зеленский и впредь готов платить за свое пребывание у власти жизнями сотен тысяч украинцев, которых он готов в любом количестве бросить на фронт спецвоенной операции (СВО), то Залужный упор делает на сохранение жизней солдат и более умелом использовании техники. Его статья для CNN называется «Главнокомандующий украинской армией: замысел войны изменился» и в ней действительно сказаны очень важные для России вещи. Залужный утверждает, что в наступившем году и впредь ВСУ будут сосредоточены на трех вещах: 1) обеспечении войск высокотехнологичными средствами; 2) внедрении новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развертывания; 3) максимальном освоении новых боевых возможностей, центральным фактором которых названо развитие беспилотных систем вооружений и овладение целым арсеналом дешевой, современной и высокоэффективной беспилотной техники и других технических средств.Смысл сказанного сводится к тому, что ВСУ надеются получить от Запада или с его помощью разработать свои такие вооружения, которые позволят ВСУ вести так называемую активную борону. То есть сочетать чисто оборонительные действия на фронтах СВО с диверсионно-террористическими ударами максимально вглубь по российской территории. Как это уже и случилось с самолетом Ил-76 на белгородской областью.Или вот прошедшей ночью, в районе техногенного залива Донузлав, в который было превращено одноименное озеро в Крыму, во время атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК), то есть морских дронов-беспилотников был потоплен малый ракетный корабль (МРК) «Ивановец», 1989 года постройки, 493 тонн водоизмещения и вооруженный ракетами «Москит» с экипажем в 40 человек.Военкор и эксперт Владислав Шурыгин в своем телеграм канале «Рамзай», сокрушенно сетуя, вопрошал: «У меня только один вопрос к командованию флота: как украинские морские беспилотники смогли прорваться в Донузлав, учитывая, что ширина прохода в озеро менее 400 метров? Или катер был атакован на внешнем рейде? Но тогда как он попал в засаду БЭКов? Почему они не были обнаружены? О том, что лучшим средством обнаружения БЭКов и противодействия таким атакам является воздушное патрулирование, я говорить не буду. Оскомину набил! Но ни патрульных самолетов, ни аэростатов радиолокационного дозора у нас, спустя два года войны так и не появилось...».Комментариев этого события российского военно-морского командования пока нет. Зато, как говорили в одной из пародий на сериал «Ликвидация» в телепрограмме «Большая разница», есть издевательства и хохот иностранных разведок. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины хвастливо выложило видео, на котором в конце показано, как российский корабль камнем идет на дно. И совсем по-иному читаются слова из статьи Залужного: «Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален, но в интересах победы мы должны постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над противником».И конечно же, пока ничего не известно, чем украинцы потопили «Ивановец». Хотя, как говаривал булгаковский Коровьев с глумливой физиономией, это отнюдь может быть не бином Ньютона. Известно, к примеру, что 26 августа 2023 года президент Зеленский вручил знамя новому соединению в составе ВМСУ -- 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения. Новое соединение, скорее всего, будет базироваться в Очакове, где находится и 73-й морской центр сил специальных операций (ССО) имени кошевого атамана Антона Головатого ВМСУ.И специалисты единодушно отметили, что, во-первых, аналогичного соединения в российском (да и не только в российском) флоте пока нет. И даже если это военная тайна, то важно, что, во-вторых, и 73-й морской центр ССО ВСУ, и 385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов будут заниматься одним делом – разработкой и выполнением антироссийских задач диверсионного характера в Черном море. То есть будут бить и атаковать базы в Крыму и Севастополе, а также, не исключено, и в Новороссийске. И особая цель террористов и диверсантов из ВСУ -- Крымский мост.И не зря, видимо, говорили, что президент Зеленский хотел сменить Залужного и на его место поставить своего «брата по его несдержанности и врожденной жестокости, щедро сдобренной такой же глупостью, -- начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Он недавно выдал, что одной из главных целей его кровавого ведомства и всех ВСУ в наступившем году был и остается Крымский мост. «Взрывы в Крыму не прекращаются уже больше года. То, что их будет больше, – тоже правда, потому что наша промышленность тоже наращивает объемы. Министерство стратегических отраслей промышленности значительно нарастило производство... Я надеюсь на то, что Крымский мост будет пылать. Ему нужно прекращать свое существование. Хочу верить в то, что в этом году Крымский мост может перестать существовать», -- сказал он в эфире украинского телемарафона.И в Украине, похоже, появилось новое средство для ударов по Черноморскому флоту России и Крымскому мосту. Американский аналитический сайт «Naval News» еще в августе прошлого года сообщил, что тогда же украинцы, спустили на воду первый «отечественный» ударный подводный дрон (беспилотный подводный робот), названный его создателями «Маричкой». Случилось это предположительно в том же Очакове, где и раздавал флаги Зеленский.Специалисты по крохам собрали информацию об этой очередной украинской «вундервафле» (чудо-оружии). Сведения могут впечатлить: длина около 6 метров, ширина – около метра. Вес/водоизмещение – около тонны. И такие размеры позволяют разместить боеголовку весом около 350-400 кг и солидный запас топлива, обеспечивающий около 1000 км дальности хода. «Маричка» глубоководна и многофункциональна, и это ее неоспоримые преимущества. По мнению заокеанского сайта, она сможет выполнять «атакующие, транспортные или разведывательные задачи». На выбор командования ВМСУ. То есть «Маричку» можно будет встретить в любой точке Черного моря, если она выйдет из Одессы.Стоимость данного аппарата -- 433 тыс долл США, что эквивалентно 16 млн грн. Но если верить украинским СМИ, «Маричка» -- это беспилотник собственной разработки, созданный инженерами-добровольцами на пожертвования.Украинцы заявили, что после испытания боевых возможностей «Маричка» будет использоваться в операциях против кораблей Российского Черноморского флота, а также критически важных объектов инфраструктуры. И слова свои снабдили мультфильмом, который и рассказал, против чего, несмотря на многофункциональность, направлен новый дрон – он поражает опору моста. Как вы, наверное, догадались, Крымского.Мост как был так и остается целью ВСУ и ВМСУ. И «Маричка» -- только дополнение к тому, что уже было. 8 октября 2022 года на мосту, непосредственно на проезжей части, взорвался начиненный огромным количеством взрывчатки грузовик, что вывело мост из строя до начала декабря того же года.А 17 июля 2023 года для атаки на Крымский мост был использован не подводный, а надводный ударный беспилотник. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк тогда гордо сообщил, что в ходе успешной диверсионной операции его подчиненными были подготовлены и применены надводные дроны «Sea Baby» («Морской малыш», по-украински – «Морський малюк»), способный нести к цели до 850 килограммов взрывчатки. Специалисты уже тогда сказали, что за украинскими операторами-подрывниками явно маячила британские спецслужбисты из известной в мире спецслужбы SBS (Особая лодочная служба), которые с помощью системы GPS подвели дрон под самое дорожное полотно моста в районе его 145-й опоры. И рвануло так, что был почти полностью разрушен один из пролетов моста. С гибелью людей.И тут нужно отметить, что Украина.ру уже писала, что напичкиванием Украины беспилотниками, в том числе, и морскими, надводными и подводными, занимаются США и особенно Великобритания. Уже в одном из первых траншей западной помощи в 800 млн долл в апреле 2022 года значилась графа «беспилотные суда береговой охраны». Ну, видимо, где охрана, там и атаки.В сентябре 2022 года близ Севастополя были найдены фрагменты надводного беспилотника, а уже 29 октября была предпринята массированная атака беспилотниками по базе в ЧФ России в Севастополе.Специалисты стратегического исследовательского института США Heritage Foundation сделали вывод: скорее всего, Пентагон поставил Украине дроны MANTAS в модификации T-12. Длина – 3,6 м, ширина – 0.9 м, высота – 0,4 м. Максимальный вес – 95 кг. Мореходность до 4 баллов волнения моря. Дальность плавания — свыше 220 км. При этом, имея осадку в 18 см, он способен нести полезную (боевую) нагрузку 63,5 кг. Двигатель электрический. Работает от высокопроизводительных батарей, поставляемых американской фирмой Oakridge Global Energy Solutions, позволяющих аппарату двигаться с крейсерской скоростью 20 миль в час.Управляется MANTAS Т-12 со специальной станции с использованием сети сотовой связи. Станция может находиться на корабле, на берегу – где угодно, и способна контролировать одновременно сразу несколько аппаратов, выполняющих различные задачи.А вот Великобритания поставила безэкипажные подводные аппараты REMUS 100 (Remote Environmental Measuring Units 100 m) разработки норвежской компании Hydroid. Это не такой быстроходный и современный аппарат, как американский надводный MANTAS, и напоминает по форме подводную лодку. Только размер всего 1,6 метра, а диаметр корпуса – 0,2 метра. В зависимости от того, чем он напичкан, масса может составлять 37-40 кг. В движение REMUS 100 приводит электромотор, способный работать беспрерывно в течение 8-12 часов, в зависимости от режима использования. Скорость движения всего 3-5 узлов. Запас хода – 60 км.Управляться дрон может как оператором, так и действовать частично в автономном режиме, используя целевую аппаратуру и двигаясь по заранее заданному маршруту. Когда аппарат находится в надводном положении, ему доступен сигнал GPS. В целом для REMUS 100 предусмотрено несколько возможных каналов связи. Пока он находится у берега в надводном положении, он может использовать Wi-Fi или беспроводные спутниковые каналы.И тогда же директор Центра оборонных концепций и технологий Института Хадсона Брайан Кларк не стал заморачиваться рассуждениями о какой-то там обороне побережья, а прямо и честно заявил: США поставили Киеву морские беспилотники, чтобы те могли начинять их взрывчаткой и таранить русские корабли. Как японские корабли-брандеры, начиненные взрывчаткой, в русско-японскую войну закрыли рейд Порт-Артура.И не зря же еще в прошлом году младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил газете The Guardian, что украинским силам удалось фактически нанести «функциональное поражение» российскому флоту в Черном море: «Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота».И вот что характерно: перед испытанием уже «Марички» 22 июля 2023 американское интернет-издание The Drive рассказало, что в США фирма Boeing Defense (подразделение Boeing, которое отвечает за оборонную продукцию) завершает испытание сверхбольшого беспилотного многоцелевого подводного аппарата Orca, который по своим параметрам покрупнее и помощнее «Марички». Он способен патрулировать в море месяцами, если двигаться со скоростью около трех узлов (5,5 км/ч) при максимальной скорости до 15 км/ч и дальности плавания — около 10 000 км.Работа над Orca началась еще в 2017 году, и не исключено, что украинская «Маричка» -- это промежуточный вариант американского аппарата. С меньшими параметрами. Но для Украины в борьбе с Россией и такой заокеанский боевой «эрзац» — подарок. А если США поставят еще и дроны Orca, то у ЧФ РФ и у моста возникнут реальные серьезные проблемы.Несмотря на массированную и продуманную, по словам российских военно-морских и прочих начальников, защиту и Крымского моста, и кораблей ЧФ на рейде и на базах, может возникнуть новая проблемы: если в атаку массировано пойдут и надводные и подводные беспилотники. Все эти «Марички», Orca, REMUS 100, MANTAS Т-12 и «Sea Baby». Под водой и над водой. И одни смогут подавить средства защиты, а другие – достичь поставленных целей.Экс-офицер турецкого флота Тайфун Озберк, автор упомянутой выше аналитической статьи в Naval News про украинскую «Маричку», уверен и предупреждает в том числе и Россию: «От роя такого рода подводных дронов-смертников очень трудно защититься».А телеграм-канал «Зимовский» сообщил: за время войны на море с 24 февраля 2022 по 2 февраля 2024 г. ЧФ потерял 10 боевых и вспомогательных кораблей и судов как уничтоженными, так и частично выведенными из строя.Только один из них -- «Ивановец» -- был потоплен в результате атаки БЭК. Два -- «Иван Голубец» и «Оленегорский горняк» -- были атакованы БЭК, но отбились и хотя были повреждены, остались на плаву и сохранили частичную боеспособность.Остальные же 7 кораблей, в том числе и флагман ЧФ крейсер Москва», были уничтожены/повреждены ракетными ударами ВСУ с берега (ракетными комплексами «Точка» и «Нептун»), и авиаударами (преимущественно франко-британскими ракетами «Скальп/СтормШэдоу»).Кроме того, все подводные лодки ЧФ переведены на базы в Новороссийске, и это ни для кого не секрет. А Великобритания, к которой уже присоединились специалисты 6-го флота ВМС США, давно утверждает, что подготовит несколько десятков украинских операторов. Значит, и подводных дронов они могут дать сколько нужно.И остается только верить МИД России, которое утверждает: «Жизнь показывает, что поставленные танки и бронемашины горят, гаубицы уничтожаются, ракеты сбиваются. Так будет и впредь. США и их союзникам пора задуматься, что они будут делать, когда вся возможная номенклатура поставляемых вооружений будет исчерпана, а цели — ослабления России и нанесения ей поражения — достичь не удастся».

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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