"Маричка" без пилота. Украина контролирует Черное море, угрожая ЧФ РФ и Крымскому мосту
Подводные БПЛА
Когда главком ВСУ Валерий Залужный в статье для телеканала CNN назвал основные направления, на которых Украине стоит сосредоточиться в 2024 году, многие обратили внимание, что он, конечно, умнее, чем его непосредственный начальник – главковерх и президент Владимир Зеленский.
Если Зеленский и впредь готов платить за свое пребывание у власти жизнями сотен тысяч украинцев, которых он готов в любом количестве бросить на фронт спецвоенной операции (СВО), то Залужный упор делает на сохранение жизней солдат и более умелом использовании техники. Его статья для CNN называется «Главнокомандующий украинской армией: замысел войны изменился» и в ней действительно сказаны очень важные для России вещи.
Залужный утверждает, что в наступившем году и впредь ВСУ будут сосредоточены на трех вещах: 1) обеспечении войск высокотехнологичными средствами; 2) внедрении новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развертывания; 3) максимальном освоении новых боевых возможностей, центральным фактором которых названо развитие беспилотных систем вооружений и овладение целым арсеналом дешевой, современной и высокоэффективной беспилотной техники и других технических средств.
Смысл сказанного сводится к тому, что ВСУ надеются получить от Запада или с его помощью разработать свои такие вооружения, которые позволят ВСУ вести так называемую активную борону. То есть сочетать чисто оборонительные действия на фронтах СВО с диверсионно-террористическими ударами максимально вглубь по российской территории. Как это уже и случилось с самолетом Ил-76 на белгородской областью.
Или вот прошедшей ночью, в районе техногенного залива Донузлав, в который было превращено одноименное озеро в Крыму, во время атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК), то есть морских дронов-беспилотников был потоплен малый ракетный корабль (МРК) «Ивановец», 1989 года постройки, 493 тонн водоизмещения и вооруженный ракетами «Москит» с экипажем в 40 человек.
Военкор и эксперт Владислав Шурыгин в своем телеграм канале «Рамзай», сокрушенно сетуя, вопрошал: «У меня только один вопрос к командованию флота: как украинские морские беспилотники смогли прорваться в Донузлав, учитывая, что ширина прохода в озеро менее 400 метров? Или катер был атакован на внешнем рейде? Но тогда как он попал в засаду БЭКов? Почему они не были обнаружены? О том, что лучшим средством обнаружения БЭКов и противодействия таким атакам является воздушное патрулирование, я говорить не буду. Оскомину набил! Но ни патрульных самолетов, ни аэростатов радиолокационного дозора у нас, спустя два года войны так и не появилось...».
Комментариев этого события российского военно-морского командования пока нет. Зато, как говорили в одной из пародий на сериал «Ликвидация» в телепрограмме «Большая разница», есть издевательства и хохот иностранных разведок.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины хвастливо выложило видео, на котором в конце показано, как российский корабль камнем идет на дно. И совсем по-иному читаются слова из статьи Залужного: «Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален, но в интересах победы мы должны постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над противником».
И конечно же, пока ничего не известно, чем украинцы потопили «Ивановец». Хотя, как говаривал булгаковский Коровьев с глумливой физиономией, это отнюдь может быть не бином Ньютона. Известно, к примеру, что 26 августа 2023 года президент Зеленский вручил знамя новому соединению в составе ВМСУ -- 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения. Новое соединение, скорее всего, будет базироваться в Очакове, где находится и 73-й морской центр сил специальных операций (ССО) имени кошевого атамана Антона Головатого ВМСУ.
И специалисты единодушно отметили, что, во-первых, аналогичного соединения в российском (да и не только в российском) флоте пока нет. И даже если это военная тайна, то важно, что, во-вторых, и 73-й морской центр ССО ВСУ, и 385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов будут заниматься одним делом – разработкой и выполнением антироссийских задач диверсионного характера в Черном море. То есть будут бить и атаковать базы в Крыму и Севастополе, а также, не исключено, и в Новороссийске. И особая цель террористов и диверсантов из ВСУ -- Крымский мост.
И не зря, видимо, говорили, что президент Зеленский хотел сменить Залужного и на его место поставить своего «брата по его несдержанности и врожденной жестокости, щедро сдобренной такой же глупостью, -- начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.
Он недавно выдал, что одной из главных целей его кровавого ведомства и всех ВСУ в наступившем году был и остается Крымский мост. «Взрывы в Крыму не прекращаются уже больше года. То, что их будет больше, – тоже правда, потому что наша промышленность тоже наращивает объемы. Министерство стратегических отраслей промышленности значительно нарастило производство... Я надеюсь на то, что Крымский мост будет пылать. Ему нужно прекращать свое существование. Хочу верить в то, что в этом году Крымский мост может перестать существовать», -- сказал он в эфире украинского телемарафона.
И в Украине, похоже, появилось новое средство для ударов по Черноморскому флоту России и Крымскому мосту. Американский аналитический сайт «Naval News» еще в августе прошлого года сообщил, что тогда же украинцы, спустили на воду первый «отечественный» ударный подводный дрон (беспилотный подводный робот), названный его создателями «Маричкой». Случилось это предположительно в том же Очакове, где и раздавал флаги Зеленский.
2 февраля, 04:50"Отделались жидким испугом": эксперт рассказал, как ударили по "Злым птичкам" и где берут FPV-дроны ВСУ Во время своего наступления ВСУ израсходовали много FPV-дронов. Потом у Киева была просадка, но осенью они получили много новых деталей и продолжили собирать беспилотники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Специалисты по крохам собрали информацию об этой очередной украинской «вундервафле» (чудо-оружии). Сведения могут впечатлить: длина около 6 метров, ширина – около метра. Вес/водоизмещение – около тонны. И такие размеры позволяют разместить боеголовку весом около 350-400 кг и солидный запас топлива, обеспечивающий около 1000 км дальности хода. «Маричка» глубоководна и многофункциональна, и это ее неоспоримые преимущества. По мнению заокеанского сайта, она сможет выполнять «атакующие, транспортные или разведывательные задачи». На выбор командования ВМСУ. То есть «Маричку» можно будет встретить в любой точке Черного моря, если она выйдет из Одессы.
Стоимость данного аппарата -- 433 тыс долл США, что эквивалентно 16 млн грн. Но если верить украинским СМИ, «Маричка» -- это беспилотник собственной разработки, созданный инженерами-добровольцами на пожертвования.
Маричка
Маричка
Украинцы заявили, что после испытания боевых возможностей «Маричка» будет использоваться в операциях против кораблей Российского Черноморского флота, а также критически важных объектов инфраструктуры. И слова свои снабдили мультфильмом, который и рассказал, против чего, несмотря на многофункциональность, направлен новый дрон – он поражает опору моста. Как вы, наверное, догадались, Крымского.
Мост как был так и остается целью ВСУ и ВМСУ. И «Маричка» -- только дополнение к тому, что уже было. 8 октября 2022 года на мосту, непосредственно на проезжей части, взорвался начиненный огромным количеством взрывчатки грузовик, что вывело мост из строя до начала декабря того же года.
А 17 июля 2023 года для атаки на Крымский мост был использован не подводный, а надводный ударный беспилотник. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк тогда гордо сообщил, что в ходе успешной диверсионной операции его подчиненными были подготовлены и применены надводные дроны «Sea Baby» («Морской малыш», по-украински – «Морський малюк»), способный нести к цели до 850 килограммов взрывчатки. Специалисты уже тогда сказали, что за украинскими операторами-подрывниками явно маячила британские спецслужбисты из известной в мире спецслужбы SBS (Особая лодочная служба), которые с помощью системы GPS подвели дрон под самое дорожное полотно моста в районе его 145-й опоры. И рвануло так, что был почти полностью разрушен один из пролетов моста. С гибелью людей.
И тут нужно отметить, что Украина.ру уже писала, что напичкиванием Украины беспилотниками, в том числе, и морскими, надводными и подводными, занимаются США и особенно Великобритания. Уже в одном из первых траншей западной помощи в 800 млн долл в апреле 2022 года значилась графа «беспилотные суда береговой охраны». Ну, видимо, где охрана, там и атаки.
В сентябре 2022 года близ Севастополя были найдены фрагменты надводного беспилотника, а уже 29 октября была предпринята массированная атака беспилотниками по базе в ЧФ России в Севастополе.
30 января, 11:37ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 украинских беспилотник Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками территорию РФ. ПВО за уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили 30 января в Минобороны РФ
Специалисты стратегического исследовательского института США Heritage Foundation сделали вывод: скорее всего, Пентагон поставил Украине дроны MANTAS в модификации T-12. Длина – 3,6 м, ширина – 0.9 м, высота – 0,4 м. Максимальный вес – 95 кг. Мореходность до 4 баллов волнения моря. Дальность плавания — свыше 220 км. При этом, имея осадку в 18 см, он способен нести полезную (боевую) нагрузку 63,5 кг. Двигатель электрический. Работает от высокопроизводительных батарей, поставляемых американской фирмой Oakridge Global Energy Solutions, позволяющих аппарату двигаться с крейсерской скоростью 20 миль в час.
Управляется MANTAS Т-12 со специальной станции с использованием сети сотовой связи. Станция может находиться на корабле, на берегу – где угодно, и способна контролировать одновременно сразу несколько аппаратов, выполняющих различные задачи.
А вот Великобритания поставила безэкипажные подводные аппараты REMUS 100 (Remote Environmental Measuring Units 100 m) разработки норвежской компании Hydroid. Это не такой быстроходный и современный аппарат, как американский надводный MANTAS, и напоминает по форме подводную лодку. Только размер всего 1,6 метра, а диаметр корпуса – 0,2 метра. В зависимости от того, чем он напичкан, масса может составлять 37-40 кг. В движение REMUS 100 приводит электромотор, способный работать беспрерывно в течение 8-12 часов, в зависимости от режима использования. Скорость движения всего 3-5 узлов. Запас хода – 60 км.
Управляться дрон может как оператором, так и действовать частично в автономном режиме, используя целевую аппаратуру и двигаясь по заранее заданному маршруту. Когда аппарат находится в надводном положении, ему доступен сигнал GPS. В целом для REMUS 100 предусмотрено несколько возможных каналов связи. Пока он находится у берега в надводном положении, он может использовать Wi-Fi или беспроводные спутниковые каналы.
И тогда же директор Центра оборонных концепций и технологий Института Хадсона Брайан Кларк не стал заморачиваться рассуждениями о какой-то там обороне побережья, а прямо и честно заявил: США поставили Киеву морские беспилотники, чтобы те могли начинять их взрывчаткой и таранить русские корабли. Как японские корабли-брандеры, начиненные взрывчаткой, в русско-японскую войну закрыли рейд Порт-Артура.
И не зря же еще в прошлом году младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил газете The Guardian, что украинским силам удалось фактически нанести «функциональное поражение» российскому флоту в Черном море: «Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота».
И вот что характерно: перед испытанием уже «Марички» 22 июля 2023 американское интернет-издание The Drive рассказало, что в США фирма Boeing Defense (подразделение Boeing, которое отвечает за оборонную продукцию) завершает испытание сверхбольшого беспилотного многоцелевого подводного аппарата Orca, который по своим параметрам покрупнее и помощнее «Марички». Он способен патрулировать в море месяцами, если двигаться со скоростью около трех узлов (5,5 км/ч) при максимальной скорости до 15 км/ч и дальности плавания — около 10 000 км.
Работа над Orca началась еще в 2017 году, и не исключено, что украинская «Маричка» -- это промежуточный вариант американского аппарата. С меньшими параметрами. Но для Украины в борьбе с Россией и такой заокеанский боевой «эрзац» — подарок. А если США поставят еще и дроны Orca, то у ЧФ РФ и у моста возникнут реальные серьезные проблемы.
Несмотря на массированную и продуманную, по словам российских военно-морских и прочих начальников, защиту и Крымского моста, и кораблей ЧФ на рейде и на базах, может возникнуть новая проблемы: если в атаку массировано пойдут и надводные и подводные беспилотники. Все эти «Марички», Orca, REMUS 100, MANTAS Т-12 и «Sea Baby». Под водой и над водой. И одни смогут подавить средства защиты, а другие – достичь поставленных целей.
Экс-офицер турецкого флота Тайфун Озберк, автор упомянутой выше аналитической статьи в Naval News про украинскую «Маричку», уверен и предупреждает в том числе и Россию: «От роя такого рода подводных дронов-смертников очень трудно защититься».
А телеграм-канал «Зимовский» сообщил: за время войны на море с 24 февраля 2022 по 2 февраля 2024 г. ЧФ потерял 10 боевых и вспомогательных кораблей и судов как уничтоженными, так и частично выведенными из строя.
Только один из них -- «Ивановец» -- был потоплен в результате атаки БЭК. Два -- «Иван Голубец» и «Оленегорский горняк» -- были атакованы БЭК, но отбились и хотя были повреждены, остались на плаву и сохранили частичную боеспособность.
Остальные же 7 кораблей, в том числе и флагман ЧФ крейсер Москва», были уничтожены/повреждены ракетными ударами ВСУ с берега (ракетными комплексами «Точка» и «Нептун»), и авиаударами (преимущественно франко-британскими ракетами «Скальп/СтормШэдоу»).
Кроме того, все подводные лодки ЧФ переведены на базы в Новороссийске, и это ни для кого не секрет. А Великобритания, к которой уже присоединились специалисты 6-го флота ВМС США, давно утверждает, что подготовит несколько десятков украинских операторов. Значит, и подводных дронов они могут дать сколько нужно.
И остается только верить МИД России, которое утверждает: «Жизнь показывает, что поставленные танки и бронемашины горят, гаубицы уничтожаются, ракеты сбиваются. Так будет и впредь. США и их союзникам пора задуматься, что они будут делать, когда вся возможная номенклатура поставляемых вооружений будет исчерпана, а цели — ослабления России и нанесения ей поражения — достичь не удастся».