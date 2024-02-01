https://ukraina.ru/20240201/1053035272.html

Решение Международного суда ООН, углубление раскола в США. О чём говорили эксперты 1 февраля

Решение Международного суда ООН, углубление раскола в США. О чём говорили эксперты 1 февраля - 01.02.2024 Украина.ру

Решение Международного суда ООН, углубление раскола в США. О чём говорили эксперты 1 февраля

Украина.ру, 01.02.2024

2024-02-01T17:18

2024-02-01T17:18

2024-02-01T17:18

эксклюзив

дональд трамп

джо байден

сша

петр акопов

борис рожин

авдеевка

украина

богдан безпалько

оон

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"Основание бороться за свободу против Украины"Международный суд ООН 31 января отклонил часть претензий Украины к России по иску 2017 года. Суд заявил, что у него нет достаточных доказательств считать республики Донбасса и террористическими организациями и отказался присудить Украине компенсации, на которых настаивал Киев.Кроме того, суд сообщил, что не может с полной уверенностью утверждать, что крымских татар преследовали по этническому признаку.Это юридическая победа России, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.По его словам, в реальности это дает основания людям, которые в Луганске и Донецке начали борьбу за свободу против Украины, бороться и дальше, апеллируя к праву наций на самоопределение и ряду международных прав, закреплённых в Уставе ООН.Организации, которые признаются террористическими, – это территориальные образования, религиозные, идеологические становятся вне закона. Любое государство, которое будет иметь с ними связи, тоже попадает под этот удар, поясняет Безпалько."Поэтому сейчас решение суда ООН открывает возможности для сотрудничества не только с Донецком и Луганском, но и с Херсонской областью и Запорожской для международных акторов.Также это показывает слабость Украины на международной арене. Украина – это объект, которым манипулируют, которые не может убедить международный суд и добиться каких-то решений.Но обольщаться этими решениями не стоит, потому что для нас важны не столько они, сколько реальность. Украина наносит удары по Белгороду, дважды за январь по Донецку, и никто ее террористическим государством и конкретных персон террористами не признает", – подчеркнул эксперт.В целом, считает он, для нас решение суда ООН приятно, как будто нашему врагу отказали в праве называть нас дураками. Но в целом для нас это мало что меняет."Есть решения других судов, которые объявили нашего президента в розыск. Для нас это еще более оскорбительно, чем объявить Донецк и Луганск террористическими центрами", – заявил Безпалько.Ситуация на фронтеСейчас российская армия продолжает попытки нащупать слабые места в обороне ВСУ, чтобы организовать прорыв. И прощупывающие удары на разных участках приносят неплохие тактические результаты, отмечает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин.Например, после освобождения Марьинки у нас было хорошее продвижение на Сватовском направлении (мы там два поселка освободили). Был удар на Северском выступе, когда мы освободили село Веселое.Продолжаются прощупывающие удары под Артемовском (Красное, западнее Артемовского и у Клещеевки). Мы видим определенные подвижки на Авдеевском направлении (взятие "Царской охоты"). В районе Новомихайловки тоже было продвижение, перечислил эксперт.Да, признаёт он, это не позволяет прорвать фронт. Пока это нельзя назвать сверхмасштабным наступлением по всему фронту. Но это позволяет улучшать тактическое положение и занимать территорию.Что касается прогноза на ближайший месяц, продолжаются активные бои за Авдеевку, сообщил Рожин."Я ожидаю нашего продвижения на Марьинском направлении, в районе Сватово и Купянска, а также интенсивных боев в направлении на Часов Яр.Возможно, что на Северском выступе мы активируем движение на Белогоровку. Пока мы не возьмем меловой карьер, там трудно будет говорить о серьезных подвижках.По Крынкам и возле Горловки я серьезных событий не ожидаю", – сказал эксперт.Проблемы СШАВласти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.В Техасе происходит то, что совершенно логично с одной стороны, с другой — удивляет внешних наблюдателей, говорит политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.Америка, отмечает он, изначально строилась как конфедерация, поэтому штаты обладают огромными полномочиями. Но за последний век исподволь права штатов перетягивали в сторону федерального правительства. Параллельно шел процесс становления США мировым гегемоном."Переход полномочий к федеральному правительству вызывал протест у многих штатов, но в большей степени у республиканских. Они вообще считают вашингтонскую власть, вашингтонское болото чем-то инородным и ненужным.Поэтому, когда за 10 лет противостояние между патриотами и космополитами вышло на новый уровень, это отразилось и на противостоянии федеральный центр — штаты. И сейчас получается, что в основном республиканцы отстаивают права штатов, а за федеральную сильную власть выступают демократы", – рассказал Акопов.Они считают, продолжил эксперт, что отменить священное для правых республиканцев право на оружие, на ценности традиционного общества, аборты можно отменить через федеральный центр, за которым стоят не только вашингтонская элита, но и такие либеральные штаты, как Калифорния, Нью-Йорк.То есть мегаполисы, в которых мало что осталось от образа жизни патриархальной одноэтажной Америки."Для переформатирования американского общества нужны мигранты, которые размывают опору республиканцев, постепенно уводя с политической сцены патриархальную Америку.Накануне ноябрьских выборов идет торг: принять ли законопроект, который даст деньги на границу, на Украину и Израиль.Граница все равно останется в центре предвыборной кампании, потому что нет лучшего примера для Трампа показать, что Байден не патриот, а враг народа.Компромисс невозможен, потому что у людей разное мировоззрение. Конфликт за границу не выльется в бои между нацгвардией Техаса и федералами. Но раскол в стране углубляется, и рано или поздно штаты перестанут признавать федеральное правительство", – прогнозирует Акопов.

https://ukraina.ru/20240201/1053029879.html

https://ukraina.ru/20240201/1053014294.html

https://ukraina.ru/20240201/1053014824.html

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авдеевка

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, дональд трамп, джо байден, сша, петр акопов, борис рожин, авдеевка, украина, богдан безпалько, оон, россия, донецк, луганск