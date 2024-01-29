https://ukraina.ru/20240129/1052965222.html

Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января

Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января - 29.01.2024 Украина.ру

Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января

Украина.ру, 29.01.2024

2024-01-29T17:12

2024-01-29T17:12

2024-01-29T17:32

эксклюзив

сша

джо байден

дональд трамп

республиканцы

демократическая партия

харьковская область

геннадий алехин

купянск

биолаборатории

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Непокорный ТехасВласти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.Это репетиция перед выборами, демонстрация силы и решимости, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.По его словам, сейчас есть главный выбор предвыборной гонки — Трамп. Если бы выборы были завтра, он стал бы президентом США, если бы все прошло по правилам.«Суть в том, что недавние события — это месседж со стороны республиканцев: даже не вздумайте с нами шутить, провернуть прошлый сценарий с фальсификацией, голосованием по почте.Если Байден вздумает выиграть еще раз, мы как единый кулак по щелчку пальцев консолидируемся», — заявил Блохин.Консерваторы, продолжил он, использовали тот же трюк, который против них применяли демократы с BLM. Никакого отделения Техаса не будет. Если это произойдет, американская элита потеряет господство, недвижимость и капиталы.У американцев — сеть военных баз по всему миру, если надо будет, то утихомирят и свой Техас.Дезинтегрирующие процессы есть в любом государстве, вопрос в том, "готовы ли элиты эти процессы остановить. Американская элита готова, как бы мы ни смеялись над Байденом.Ведь суть его политики заключается в том, чтобы сохранить мировое господство. Сейчас в США нет ельциных и горбачевых", – сообщил политолог.Бои в Харьковской областиНа выходных поступили сообщения, что юго-восточнее Купянска российские войска серьезно продвинулись на линии Табаевка-Песчаное-Берестовое.Полторы неделю назад мы взяли село Крахмальное. Оттуда мы продолжаем движение к перечисленным вами населенных пунктов, говорит родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.Какие-то из них нам удалось занять, но эта информация требует уточнения. Видимо, там еще не закончилась зачистка. Тем не менее, ситуация складывается в нашу пользу."Как я и предполагал, Купянский плацдарм мы будем брать за счет охватов и фланговых ударов. В лоб мы его штурмовать не будем. Мы будем поддавливать его с разных сторон", – сообщил Алёхин.Пока, отметил он, мы действуем группами ротного и батальонного звена. Для прорыва нам нужна минимум дивизия. Эти ударные кулаки мы пока не задействуем.В целом, уверен он, рано или поздно мы начнем двигаться по всей границе в Харьковской области.Биолаборатории на территории бывшего СССРПо сведениям армянского издания "Паст", в Армении открывается очередная биолаборатория – тринадцатая по счёту. При этом, согласно сведениям издания, она будет располагаться в непосредственной близости от российской военной базы в Гюмри.Казахстанский политик, представитель Международной коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия Айнур Курманов считает, что это форма политической демонстрации, которая в очередной раз показывает лояльность руководства современной Армении Западу и её стремление полностью переориентироваться на него.Поэтому появление на армянской территории тринадцатой по счёту биолаборатории следует рассматривать как очередной шаг в цепи других событий, связанных с полным отдалением Армении от России, уверен эксперт.С появлением этой новой лаборатории данный процесс ускоряется."Кроме того, речь идёт о возникновении дополнительного очага напряжения на южных рубежах России. Я всегда говорил и продолжаю утверждать сейчас, что эти объекты нужно рассматривать как военные базы НАТО.Появление новой биолаборатории в соседней по отношению к России стране, тем более пока что являющейся её формальным союзником, говорит об усилении угрозы непосредственно российскому Кавказу.Эти объекты — бомбы замедленного действия, которые всегда могут быть использованы для дестабилизации Закавказья с целью создания очередного фронта с учётом провала тех задач и планов, которые выстраивались НАТО на территории Украины.Армения для них — резервный вариант появления постоянного очага конфликтов, "заноза" для Российской Федерации уже с юга", – рассказал Курманов.Помимо Армении, на юге Казахстана в Жамбылской области возводится уже седьмой по счёту на территории этой страны объект под названием БСЛ-4, добавил экспертЭто лаборатория четвёртой, наивысшей степени биологической опасности, и строится она на деньги Пентагона. Формально — силами министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в действительности — на средства агентства DTRA министерства обороны США."Таких объектов во всём мире – всего с десяток. Лаборатория строится вместе с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов — марбургского вируса, оспы, латиноамериканских лихорадок, вируса Эбола и других заболеваний, против которых нет вообще никаких лекарств.Поэтому появление такого объекта в Центральной Азии — это тоже, как и в случае с Арменией, дополнительный инструмент давления на российское руководство со стороны США и стран НАТО", – заявил Курманов.

https://ukraina.ru/20240129/1052960020.html

https://ukraina.ru/20240129/1052959421.html

https://ukraina.ru/20240129/1052949798.html

сша

харьковская область

купянск

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Сергей Зуев

эксклюзив, сша, джо байден, дональд трамп, республиканцы, демократическая партия, харьковская область, геннадий алехин, купянск, биолаборатории, армения, нато, россия