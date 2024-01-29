Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января
17:12 29.01.2024 (обновлено: 17:32 29.01.2024)
© Dragos Condrea/Freepik
© Dragos Condrea/Freepik
Непокорный Техас
Власти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.
Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.
Это репетиция перед выборами, демонстрация силы и решимости, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.
По его словам, сейчас есть главный выбор предвыборной гонки — Трамп. Если бы выборы были завтра, он стал бы президентом США, если бы все прошло по правилам.
«Суть в том, что недавние события — это месседж со стороны республиканцев: даже не вздумайте с нами шутить, провернуть прошлый сценарий с фальсификацией, голосованием по почте.
Если Байден вздумает выиграть еще раз, мы как единый кулак по щелчку пальцев консолидируемся», — заявил Блохин.
15:37Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два годаДля военной помощи киевскому режиму США используют замороженные финансовые активы России, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Консерваторы, продолжил он, использовали тот же трюк, который против них применяли демократы с BLM. Никакого отделения Техаса не будет. Если это произойдет, американская элита потеряет господство, недвижимость и капиталы.
У американцев — сеть военных баз по всему миру, если надо будет, то утихомирят и свой Техас.
Дезинтегрирующие процессы есть в любом государстве, вопрос в том, "готовы ли элиты эти процессы остановить. Американская элита готова, как бы мы ни смеялись над Байденом.
Ведь суть его политики заключается в том, чтобы сохранить мировое господство. Сейчас в США нет ельциных и горбачевых", – сообщил политолог.
Бои в Харьковской области
На выходных поступили сообщения, что юго-восточнее Купянска российские войска серьезно продвинулись на линии Табаевка-Песчаное-Берестовое.
Полторы неделю назад мы взяли село Крахмальное. Оттуда мы продолжаем движение к перечисленным вами населенных пунктов, говорит родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
Какие-то из них нам удалось занять, но эта информация требует уточнения. Видимо, там еще не закончилась зачистка. Тем не менее, ситуация складывается в нашу пользу.
"Как я и предполагал, Купянский плацдарм мы будем брать за счет охватов и фланговых ударов. В лоб мы его штурмовать не будем. Мы будем поддавливать его с разных сторон", – сообщил Алёхин.
14:34Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до ДонбассаВсе нестандартные действия, о которых мало говорят в официальных сводках, — это и есть находка для журналиста. Мне посчастливилось наблюдать такое в Чечне и слышать в беседах с непосредственными участниками СВО, когда я выезжал в зону боевых действий, отмечает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пока, отметил он, мы действуем группами ротного и батальонного звена. Для прорыва нам нужна минимум дивизия. Эти ударные кулаки мы пока не задействуем.
В целом, уверен он, рано или поздно мы начнем двигаться по всей границе в Харьковской области.
Биолаборатории на территории бывшего СССР
По сведениям армянского издания "Паст", в Армении открывается очередная биолаборатория – тринадцатая по счёту. При этом, согласно сведениям издания, она будет располагаться в непосредственной близости от российской военной базы в Гюмри.
Казахстанский политик, представитель Международной коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия Айнур Курманов считает, что это форма политической демонстрации, которая в очередной раз показывает лояльность руководства современной Армении Западу и её стремление полностью переориентироваться на него.
Поэтому появление на армянской территории тринадцатой по счёту биолаборатории следует рассматривать как очередной шаг в цепи других событий, связанных с полным отдалением Армении от России, уверен эксперт.
С появлением этой новой лаборатории данный процесс ускоряется.
"Кроме того, речь идёт о возникновении дополнительного очага напряжения на южных рубежах России. Я всегда говорил и продолжаю утверждать сейчас, что эти объекты нужно рассматривать как военные базы НАТО.
Появление новой биолаборатории в соседней по отношению к России стране, тем более пока что являющейся её формальным союзником, говорит об усилении угрозы непосредственно российскому Кавказу.
Эти объекты — бомбы замедленного действия, которые всегда могут быть использованы для дестабилизации Закавказья с целью создания очередного фронта с учётом провала тех задач и планов, которые выстраивались НАТО на территории Украины.
Армения для них — резервный вариант появления постоянного очага конфликтов, "заноза" для Российской Федерации уже с юга", – рассказал Курманов.
Помимо Армении, на юге Казахстана в Жамбылской области возводится уже седьмой по счёту на территории этой страны объект под названием БСЛ-4, добавил эксперт
Это лаборатория четвёртой, наивысшей степени биологической опасности, и строится она на деньги Пентагона. Формально — силами министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в действительности — на средства агентства DTRA министерства обороны США.
"Таких объектов во всём мире – всего с десяток. Лаборатория строится вместе с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов — марбургского вируса, оспы, латиноамериканских лихорадок, вируса Эбола и других заболеваний, против которых нет вообще никаких лекарств.
Поэтому появление такого объекта в Центральной Азии — это тоже, как и в случае с Арменией, дополнительный инструмент давления на российское руководство со стороны США и стран НАТО", – заявил Курманов.