Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января - 29.01.2024 Украина.ру
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Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января
Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января - 29.01.2024 Украина.ру
Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января
Украина.ру, 29.01.2024
2024-01-29T17:12
2024-01-29T17:32
эксклюзив
сша
джо байден
дональд трамп
республиканцы
демократическая партия
харьковская область
геннадий алехин
купянск
биолаборатории
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Непокорный ТехасВласти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.Это репетиция перед выборами, демонстрация силы и решимости, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.По его словам, сейчас есть главный выбор предвыборной гонки — Трамп. Если бы выборы были завтра, он стал бы президентом США, если бы все прошло по правилам.«Суть в том, что недавние события — это месседж со стороны республиканцев: даже не вздумайте с нами шутить, провернуть прошлый сценарий с фальсификацией, голосованием по почте.Если Байден вздумает выиграть еще раз, мы как единый кулак по щелчку пальцев консолидируемся», — заявил Блохин.Консерваторы, продолжил он, использовали тот же трюк, который против них применяли демократы с BLM. Никакого отделения Техаса не будет. Если это произойдет, американская элита потеряет господство, недвижимость и капиталы.У американцев — сеть военных баз по всему миру, если надо будет, то утихомирят и свой Техас.Дезинтегрирующие процессы есть в любом государстве, вопрос в том, "готовы ли элиты эти процессы остановить. Американская элита готова, как бы мы ни смеялись над Байденом.Ведь суть его политики заключается в том, чтобы сохранить мировое господство. Сейчас в США нет ельциных и горбачевых", – сообщил политолог.Бои в Харьковской областиНа выходных поступили сообщения, что юго-восточнее Купянска российские войска серьезно продвинулись на линии Табаевка-Песчаное-Берестовое.Полторы неделю назад мы взяли село Крахмальное. Оттуда мы продолжаем движение к перечисленным вами населенных пунктов, говорит родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.Какие-то из них нам удалось занять, но эта информация требует уточнения. Видимо, там еще не закончилась зачистка. Тем не менее, ситуация складывается в нашу пользу."Как я и предполагал, Купянский плацдарм мы будем брать за счет охватов и фланговых ударов. В лоб мы его штурмовать не будем. Мы будем поддавливать его с разных сторон", – сообщил Алёхин.Пока, отметил он, мы действуем группами ротного и батальонного звена. Для прорыва нам нужна минимум дивизия. Эти ударные кулаки мы пока не задействуем.В целом, уверен он, рано или поздно мы начнем двигаться по всей границе в Харьковской области.Биолаборатории на территории бывшего СССРПо сведениям армянского издания "Паст", в Армении открывается очередная биолаборатория – тринадцатая по счёту. При этом, согласно сведениям издания, она будет располагаться в непосредственной близости от российской военной базы в Гюмри.Казахстанский политик, представитель Международной коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия Айнур Курманов считает, что это форма политической демонстрации, которая в очередной раз показывает лояльность руководства современной Армении Западу и её стремление полностью переориентироваться на него.Поэтому появление на армянской территории тринадцатой по счёту биолаборатории следует рассматривать как очередной шаг в цепи других событий, связанных с полным отдалением Армении от России, уверен эксперт.С появлением этой новой лаборатории данный процесс ускоряется."Кроме того, речь идёт о возникновении дополнительного очага напряжения на южных рубежах России. Я всегда говорил и продолжаю утверждать сейчас, что эти объекты нужно рассматривать как военные базы НАТО.Появление новой биолаборатории в соседней по отношению к России стране, тем более пока что являющейся её формальным союзником, говорит об усилении угрозы непосредственно российскому Кавказу.Эти объекты — бомбы замедленного действия, которые всегда могут быть использованы для дестабилизации Закавказья с целью создания очередного фронта с учётом провала тех задач и планов, которые выстраивались НАТО на территории Украины.Армения для них — резервный вариант появления постоянного очага конфликтов, "заноза" для Российской Федерации уже с юга", – рассказал Курманов.Помимо Армении, на юге Казахстана в Жамбылской области возводится уже седьмой по счёту на территории этой страны объект под названием БСЛ-4, добавил экспертЭто лаборатория четвёртой, наивысшей степени биологической опасности, и строится она на деньги Пентагона. Формально — силами министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в действительности — на средства агентства DTRA министерства обороны США."Таких объектов во всём мире – всего с десяток. Лаборатория строится вместе с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов — марбургского вируса, оспы, латиноамериканских лихорадок, вируса Эбола и других заболеваний, против которых нет вообще никаких лекарств.Поэтому появление такого объекта в Центральной Азии — это тоже, как и в случае с Арменией, дополнительный инструмент давления на российское руководство со стороны США и стран НАТО", – заявил Курманов.
https://ukraina.ru/20240129/1052960020.html
https://ukraina.ru/20240129/1052959421.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, джо байден, дональд трамп, республиканцы, демократическая партия, харьковская область, геннадий алехин, купянск, биолаборатории, армения, нато, россия
Эксклюзив, США, Джо Байден, Дональд Трамп, республиканцы, Демократическая партия, Харьковская область, Геннадий Алехин, Купянск, биолаборатории, Армения, НАТО, Россия

Бои в Харьковской области, биолаборатории вокруг России. О чём говорили эксперты 29 января

17:12 29.01.2024 (обновлено: 17:32 29.01.2024)
 
© Dragos Condrea/Freepik
© Dragos Condrea/Freepik
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Непокорный Техас
Власти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.
Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.
Это репетиция перед выборами, демонстрация силы и решимости, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.
По его словам, сейчас есть главный выбор предвыборной гонки — Трамп. Если бы выборы были завтра, он стал бы президентом США, если бы все прошло по правилам.
«Суть в том, что недавние события — это месседж со стороны республиканцев: даже не вздумайте с нами шутить, провернуть прошлый сценарий с фальсификацией, голосованием по почте.
Если Байден вздумает выиграть еще раз, мы как единый кулак по щелчку пальцев консолидируемся», — заявил Блохин.
Константин Блохин интервью
15:37
Константин Блохин: После катастрофы Ил-76 США найдут способ продлить войну на Украине еще на два годаДля военной помощи киевскому режиму США используют замороженные финансовые активы России, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
Консерваторы, продолжил он, использовали тот же трюк, который против них применяли демократы с BLM. Никакого отделения Техаса не будет. Если это произойдет, американская элита потеряет господство, недвижимость и капиталы.
У американцев — сеть военных баз по всему миру, если надо будет, то утихомирят и свой Техас.
Дезинтегрирующие процессы есть в любом государстве, вопрос в том, "готовы ли элиты эти процессы остановить. Американская элита готова, как бы мы ни смеялись над Байденом.
Ведь суть его политики заключается в том, чтобы сохранить мировое господство. Сейчас в США нет ельциных и горбачевых", – сообщил политолог.
Бои в Харьковской области
На выходных поступили сообщения, что юго-восточнее Купянска российские войска серьезно продвинулись на линии Табаевка-Песчаное-Берестовое.
Полторы неделю назад мы взяли село Крахмальное. Оттуда мы продолжаем движение к перечисленным вами населенных пунктов, говорит родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
Какие-то из них нам удалось занять, но эта информация требует уточнения. Видимо, там еще не закончилась зачистка. Тем не менее, ситуация складывается в нашу пользу.
"Как я и предполагал, Купянский плацдарм мы будем брать за счет охватов и фланговых ударов. В лоб мы его штурмовать не будем. Мы будем поддавливать его с разных сторон", – сообщил Алёхин.
Геннадий Алехин интервью
14:34
Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до ДонбассаВсе нестандартные действия, о которых мало говорят в официальных сводках, — это и есть находка для журналиста. Мне посчастливилось наблюдать такое в Чечне и слышать в беседах с непосредственными участниками СВО, когда я выезжал в зону боевых действий, отмечает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пока, отметил он, мы действуем группами ротного и батальонного звена. Для прорыва нам нужна минимум дивизия. Эти ударные кулаки мы пока не задействуем.
В целом, уверен он, рано или поздно мы начнем двигаться по всей границе в Харьковской области.
Биолаборатории на территории бывшего СССР
По сведениям армянского издания "Паст", в Армении открывается очередная биолаборатория – тринадцатая по счёту. При этом, согласно сведениям издания, она будет располагаться в непосредственной близости от российской военной базы в Гюмри.
Казахстанский политик, представитель Международной коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия Айнур Курманов считает, что это форма политической демонстрации, которая в очередной раз показывает лояльность руководства современной Армении Западу и её стремление полностью переориентироваться на него.
Поэтому появление на армянской территории тринадцатой по счёту биолаборатории следует рассматривать как очередной шаг в цепи других событий, связанных с полным отдалением Армении от России, уверен эксперт.
С появлением этой новой лаборатории данный процесс ускоряется.
"Кроме того, речь идёт о возникновении дополнительного очага напряжения на южных рубежах России. Я всегда говорил и продолжаю утверждать сейчас, что эти объекты нужно рассматривать как военные базы НАТО.
Появление новой биолаборатории в соседней по отношению к России стране, тем более пока что являющейся её формальным союзником, говорит об усилении угрозы непосредственно российскому Кавказу.
Эти объекты — бомбы замедленного действия, которые всегда могут быть использованы для дестабилизации Закавказья с целью создания очередного фронта с учётом провала тех задач и планов, которые выстраивались НАТО на территории Украины.
Армения для них — резервный вариант появления постоянного очага конфликтов, "заноза" для Российской Федерации уже с юга", – рассказал Курманов.
Айнур Курманов интервью
06:29
Айнур Курманов: Биологическая война Запада против России может перейти в открытую фазуАмериканские биолаборатории, расположенные у границ России, следует рассматривать как военные базы США и НАТО со всеми вытекающими последствиями.
Помимо Армении, на юге Казахстана в Жамбылской области возводится уже седьмой по счёту на территории этой страны объект под названием БСЛ-4, добавил эксперт
Это лаборатория четвёртой, наивысшей степени биологической опасности, и строится она на деньги Пентагона. Формально — силами министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в действительности — на средства агентства DTRA министерства обороны США.
"Таких объектов во всём мире – всего с десяток. Лаборатория строится вместе с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов — марбургского вируса, оспы, латиноамериканских лихорадок, вируса Эбола и других заболеваний, против которых нет вообще никаких лекарств.
Поэтому появление такого объекта в Центральной Азии — это тоже, как и в случае с Арменией, дополнительный инструмент давления на российское руководство со стороны США и стран НАТО", – заявил Курманов.
 
ЭксклюзивСШАДжо БайденДональд ТрампреспубликанцыДемократическая партияХарьковская областьГеннадий АлехинКупянскбиолабораторииАрменияНАТОРоссия
 
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