https://ukraina.ru/20240128/1052946557.html
Венгрия будет претендовать на Закарпатье после поражения Украины - политик Тороцкаи
Венгрия будет претендовать на Закарпатье после поражения Украины - политик Тороцкаи - 28.01.2024 Украина.ру
Венгрия будет претендовать на Закарпатье после поражения Украины - политик Тороцкаи
Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины, венгерское издание Index приводит слова лидера венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи
2024-01-28T16:09
2024-01-28T16:09
2024-01-28T16:09
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По мнению Тороцкаи, в украинском конфликте необходимо прекратить огонь и вести мирных переговоры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с прокомментировал претензии венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе Украины. "Обращайтесь к ультраправым", - ответил Песков.Тороцкаи ранее уже высказывал идею присоединения Закарпатья к Венгрии. Так, в День независимости Польши он написал в соцсети X (бывшая Twitter): "До встречи на общей польско-венгерской границе!“. Он прикрепил фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии.Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.Нынешние власти Венгрии всячески борются за права венгров Закарпатья. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет украинское правительство в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что закарпатским венграм не нужна безопасность и защита со стороны венгерского правительства, "они и сами знают, что им нужно".
https://ukraina.ru/20231220/1052273493.html
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новости, венгрия, украина, россия, австро-венгрия, закарпатье, венгры закарпатья, закарпатская область, дмитрий песков, виктор орбан
Новости, Венгрия, Украина, Россия, Австро-Венгрия, Закарпатье, венгры Закарпатья, Закарпатская область, Дмитрий Песков, Виктор Орбан
Венгрия будет претендовать на Закарпатье после поражения Украины - политик Тороцкаи
Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины, венгерское издание Index приводит слова лидера венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи
"Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье", — цитируют журналисты политика.
По мнению Тороцкаи, в украинском конфликте необходимо прекратить огонь и вести мирных переговоры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с прокомментировал претензии венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе Украины. "Обращайтесь к ультраправым", - ответил Песков.
Тороцкаи ранее уже высказывал идею присоединения Закарпатья к Венгрии. Так, в День независимости Польши он написал в соцсети X (бывшая Twitter): "До встречи на общей польско-венгерской границе!“. Он прикрепил фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии.
Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
Нынешние власти Венгрии всячески борются за права венгров Закарпатья. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
обвиняет украинское правительство в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.
Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил
, что закарпатским венграм не нужна безопасность и защита со стороны венгерского правительства, "они и сами знают, что им нужно".