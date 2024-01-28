https://ukraina.ru/20240128/1052946557.html

Венгрия будет претендовать на Закарпатье после поражения Украины - политик Тороцкаи

Венгрия будет претендовать на Закарпатье после поражения Украины - политик Тороцкаи - 28.01.2024 Украина.ру

Венгрия будет претендовать на Закарпатье после поражения Украины - политик Тороцкаи

Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины, венгерское издание Index приводит слова лидера венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи

2024-01-28T16:09

2024-01-28T16:09

2024-01-28T16:09

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По мнению Тороцкаи, в украинском конфликте необходимо прекратить огонь и вести мирных переговоры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с прокомментировал претензии венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе Украины. "Обращайтесь к ультраправым", - ответил Песков.Тороцкаи ранее уже высказывал идею присоединения Закарпатья к Венгрии. Так, в День независимости Польши он написал в соцсети X (бывшая Twitter): "До встречи на общей польско-венгерской границе!“. Он прикрепил фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии.Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.Нынешние власти Венгрии всячески борются за права венгров Закарпатья. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет украинское правительство в ущемлении прав закарпатских венгров, которых насчитывается более 150 тысяч человек.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ранее высказывался также против интеграции Украины в ЕС и НАТО, пока закарпатским венграм не вернут права, существовавшие до 2015 года. По словам министра, Венгрия стремилась к хорошим отношениям с Украиной, в первую очередь, потому что в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров.Однако с 2015 года украинское правительство от закона к закону нарушали и сокращали права венгерского меньшинства. Среди грубейших нарушений Сийярто назвал лишение венгерского меньшинства доступа к полному образованию на родном языке, что является правонарушением общеевропейского уровня.Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что закарпатским венграм не нужна безопасность и защита со стороны венгерского правительства, "они и сами знают, что им нужно".

https://ukraina.ru/20231220/1052273493.html

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новости, венгрия, украина, россия, австро-венгрия, закарпатье, венгры закарпатья, закарпатская область, дмитрий песков, виктор орбан