https://ukraina.ru/20240125/1052895892.html
СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76
СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76
Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту крушения в Белгородской области России военно-транспортного самолета Ил-76, сообщил 25 января "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ
2024-01-25T12:52
2024-01-25T12:52
2024-01-25T12:52
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главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
ил-76
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Расследование украинские следователи осуществляют по статье украинского уголовного кодекса "нарушение законов и обычаев войны".Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил главе СБУ Василию Малюку расследовать все обстоятельства. А руководитель ГУР Кирилл Буданов "занимается выяснением судьбы всех пленных".В Главном управление разведки (ГУР) заявили, что им неизвестно, кто находился на борту упавшего военного самолёта. Также в украинской разведке сообщили, что якобы "не были поставлены в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства".Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
https://ukraina.ru/20240125/1052891549.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, гур моу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, ил-76
Новости, Украина, СБУ, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, Ил-76
СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76
Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту крушения в Белгородской области России военно-транспортного самолета Ил-76, сообщил 25 января "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ
"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области", - говорится в сообщении.
Расследование украинские следователи осуществляют по статье украинского уголовного кодекса "нарушение законов и обычаев войны".
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что поручил главе СБУ Василию Малюку
расследовать все обстоятельства. А руководитель ГУР Кирилл Буданов
"занимается выяснением судьбы всех пленных".
В Главном управление разведки (ГУР) заявили, что им неизвестно, кто находился на борту упавшего военного самолёта. Также в украинской разведке сообщили, что якобы "не были поставлены в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства".
Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.