https://ukraina.ru/20240123/1052848434.html

"Есть два варианта": украинских беженцев смогут выдворить из ЕС без спроса

"Есть два варианта": украинских беженцев смогут выдворить из ЕС без спроса - 23.01.2024 Украина.ру

"Есть два варианта": украинских беженцев смогут выдворить из ЕС без спроса

Правительства ЕС смогут выдворить украинцев, не спросив их мнения, пишет интернет-издание Euobserver

2024-01-23T15:39

2024-01-23T15:39

2024-01-23T15:39

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С начала специальной военной операции множество украинцев покинули страну. В частности, многие перебрались в европейские государства, где получили статус беженцев и соответствующие льготы.Власти стран ЕС ожидают, что украинцы-беженцы после окончания конфликта решат вернуться на родину, пишет издание.Журналисты узнали, что ждёт украинских беженцев, если они захотят остаться в странах ЕС на постоянное место жительство. Для этого необходимо изучить иммиграционную политику ЕС.Евросоюз в начале конфликта временно защитил переселенцев с Украины на срок до трех лет, разрешив им жить и работать в ЕС. Недавно программа была продлена до 2025 года. Однако эта временная защита ставит украинских беженцев в неопределенное положение, поскольку эта защита может быть отменена; это означает, что у беженцев не будет другого выбора, кроме как принудительно репатриироваться, независимо от того, что они выберут, пишет Euobserver."Другими словами, беженцы, которые успешно интегрировались в принимающую страну и, к сожалению, потеряли своих близких и дома во время войны, не могут решать свое будущее. Их свобода выбора была сведена на нет изменением политики от добровольной репатриации к принудительной", - говорится в статье.Журналисты напомнили, что ранее страны ЕС аннулировали разрешения сирийским и афганским беженцам, поскольку власти объявили их страны безопасными. Датское правительство хочет репатриировать 30 тысяч сирийских беженцев.Аналогичным образом, политика принудительной репатриации может поставить украинских беженцев в опасное положение. Их могут принудить к репатриации, не учитывая их мнения.Президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в страны ЕС призывает местные правительства выдворить украинцев призывного возраста. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.В правительстве Эстонии и Чехии накануне заявил, что не будут высылать украинцев, так как они находятся в ЕС на законных основаниях.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.

https://ukraina.ru/20240110/1052616675.html

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новости, украина, ес, евросоюз, беженцы, украинские беженцы, репатриация