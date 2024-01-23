https://ukraina.ru/20240123/1052836964.html

"Осталось каких-то десять лет повоевать". Украинские эксперты и политики о перспективах

"Осталось каких-то десять лет повоевать". Украинские эксперты и политики о перспективах - 23.01.2024 Украина.ру

"Осталось каких-то десять лет повоевать". Украинские эксперты и политики о перспективах

На Украине отпраздновали День Соборности, но все трезвомыслящие люди понимают, что Соборность эта — только на словах. И пытаются найти ответ, почему так легко доставшаяся независимость привела к братоубийственной войне

2024-01-23T10:54

2024-01-23T10:54

2024-01-23T11:53

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Одна из причин в том, что украинские элиты не проявили желания услышать друг друга, а проявилось желание нескольких региональных кланов навязать всей стране свою концепцию, свои традиции, свое видение развития Украины, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко. Он сказал об этом в эфире интернет-канала Politeka, уточнив, что речь идет и о донецкой, и о львовской элитах.«Между ними была основная борьба на протяжении последних нескольких десятилетий. И 2014 год показал, что именно западная галицкая, львовская элита в союзе с прозападными силами или же сделав ставку на прозападные силы — они пришли к власти и, соответственно, привели к дисбалансу на Украине», — сказал эксперт, добавив, что с этого момента и начались основные проблемы в стране.«Если мы говорим о Соборности, то значит, что мы говорим о некоем компромиссе между разными частями Украины, а не о том, что вот — есть какая-то более правильная Украина, есть менее правильная Украина, и что более правильная должна навязать свою концепцию», — отметил Кость Бондаренко.Однако, по его словам, с 90-х годов прошлого века эти две концепции конкурировали, и пока они конкурировали мирно, Украина развивалась. Но компромисса не достигли, и «в результате мы пришли к тому, к чему пришли».Бондаренко отметил: как ни парадоксально, но сейчас война является для страны главным связующим звеном — общая беда объединила.«И я не знаю, сохранятся ли связующие звенья после того, как война закончится», — предостерег аналитик.А пока боевые действия продолжаются. При этом средний возраст призванных в ВСУ сейчас составляет 43 года, а скоро — уже к маю текущего года — он приблизится к 50 годам. В Киеве серьезно обеспокоены таким «старением» армии. Военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) отметил, что он в таком случае не сможет быть уверен в том, что не произойдет обрушения фронта.О «старении» украинской армии говорит и экс-советник ОП Алексей Арестович*. По его данным, приведенным в интервью журналисту Василию Голованову, средний возраст солдат в пехотных подразделениях ВСУ составляет в настоящее время 45–46 лет.Арестович* задал вопрос, для чего берегут украинскую молодежь — «чтобы они в составе российской армии будущей, потопали на Европу, уцелевшая молодежь, или как?». При этом экс-советник сослался на выступление Зеленского, в котором тот предположил, что Россия после Украины будто бы "пойдет дальше, используя украинские ресурсы". Правда, не раскрыл, куда России "идти дальше" — и зачем?В то же время много украинской молодежи находится за пределами страны. И не только молодежи, вообще в других странах находится достаточно много украинцев, которые выехали туда задолго до нынешних событий. Как отметил в эфире ютуб-канала "Дикий Live" экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, это "заробитчане", которые живут десятки лет за границей, работают там, пересылая заработанные деньги домой.Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире интернет-канала "Politeka" напомнил о важности стратегического тыла. Для Киева таковым фактически являлся Запад, однако — "этот стратегический тыл в 2024 году просаживается — и очень заметно"."Я не вижу перспективы достижения какого-то консенсуса между демократами и республиканцами относительно помощи Украине. И это наводит на грустный выбор", – сказал Золотарев. По его мнению, сокращение западной помощи может привести к тому, что "ни о чём большем, чем о похабном мире, нам мечтать не придётся".Когда можно ожидать мира, пусть и "похабного" для киевского режима? Украинский бизнесмен, политический деятель и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире канала Шелеста (признан иноагентом в РФ) отметил, что немцы, например, планируют горизонт военных событий до 2032 года — "осталось каких-то 10 лет повоевать".Главное — за что и за кого воевать? Шелест напомнил о словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в интервью Вloomberg назвал этот конфликт "лучшей сделкой на свете" для Запада, мол, вы не теряете самого важного — жизней своих солдат, дайте нам денег и оружие, "и мы закончим эту работу".Пальчевский в связи с этим высказыванием министра предположил, что тот, возможно, действительно в это верит, но добавил, что из разговоров со многими людьми он знает, что все считают войну (так на Украине принято называть спецоперацию России — Ред.) слишком затянувшейся. При этом, по его словам, большинство экспертов считают, что война затянется до 2025 года, некоторые американские эксперты видят пятилетний период, а о прогнозах немецких экспертов уже было сказано.Пальческий напомнил, что Зеленский, в бытность свою начинающим политиком, обещал, что он ничего, даже собственной политической карьеры, не пощадит ради мира. Реальность мы видим. Теперь обещают воевать "до последнего украинца"."Мысль о том, что нас использовали, не может не приходить нам в голову", — считает Пальчевский.Про обстрелы мирных людей Донбасса украинские эксперты на подконтрольной Киеву территории стараются вообще не вспоминать, пытаясь объяснить причины СВО без учета этой основной причины.* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма.

https://ukraina.ru/20240122/1052821816.html

https://ukraina.ru/20240122/1022401581.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, дмитрий кулеба, андрей золотарев, алексей арестович, владимир зеленский, кость бондаренко, перспектива