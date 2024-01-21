https://ukraina.ru/20240121/1052807784.html

Рогов: ради расположения Запада Киев готов продолжить ядерный терроризм

Рогов: ради расположения Запада Киев готов продолжить ядерный терроризм - 21.01.2024 Украина.ру

Рогов: ради расположения Запада Киев готов продолжить ядерный терроризм

Ради поддержки Запада киевский режим Запада продолжает строить планы по захвату ЗАЭС, тем самым продолжая тактику ядерного терроризма. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов

2024-01-21T11:29

2024-01-21T11:29

2024-01-21T11:37

новости

аэс

запорожская аэс

опасность

россия

украина

магатэ

ядерная безопасность

ядерная энергетика

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046483767_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_aab1d026eb9d1776d109353dbaf0c32b.jpg

По словам Рогова, если киевский режим пойдёт на провокацию в отношении АЭС, то для украинских военных это обернется "билетом в один конец".Ранее руководство МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Украинские военные регулярно направляют беспилотники в сторону Запорожской атомной электростанции и угрожают Энергодару. Об этом ранее заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что режим Зеленского стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать атомную станцию.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная станция по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью 1 ГВт. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.ВСУ широко используют против мирного населения противопехотные мины и кассетные боеприпасы, неоднократно подвергались обстрелам и российские АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.Он добавил, что результате обстрелов гибнут мирные граждане, в том числе дети и старики. Российская сторона постоянно информирует мировое сообщество о таких преступных акциях украинских властей, отметил Козин.

https://ukraina.ru/20230125/1042949073.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аэс, запорожская аэс, опасность, россия, украина, магатэ, ядерная безопасность, ядерная энергетика, сергей шойгу, обстрелы, беспилотники