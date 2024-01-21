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Рогов: ради расположения Запада Киев готов продолжить ядерный терроризм
Рогов: ради расположения Запада Киев готов продолжить ядерный терроризм - 21.01.2024 Украина.ру
Рогов: ради расположения Запада Киев готов продолжить ядерный терроризм
Ради поддержки Запада киевский режим Запада продолжает строить планы по захвату ЗАЭС, тем самым продолжая тактику ядерного терроризма. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
2024-01-21T11:29
2024-01-21T11:29
2024-01-21T11:37
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По словам Рогова, если киевский режим пойдёт на провокацию в отношении АЭС, то для украинских военных это обернется "билетом в один конец".Ранее руководство МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Украинские военные регулярно направляют беспилотники в сторону Запорожской атомной электростанции и угрожают Энергодару. Об этом ранее заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что режим Зеленского стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать атомную станцию.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная станция по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью 1 ГВт. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.ВСУ широко используют против мирного населения противопехотные мины и кассетные боеприпасы, неоднократно подвергались обстрелам и российские АЭС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.Он добавил, что результате обстрелов гибнут мирные граждане, в том числе дети и старики. Российская сторона постоянно информирует мировое сообщество о таких преступных акциях украинских властей, отметил Козин.
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Новости, АЭС, Запорожская АЭС, опасность, Россия, Украина, МАГАТЭ, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, Сергей Шойгу, обстрелы, беспилотники
Рогов: ради расположения Запада Киев готов продолжить ядерный терроризм
11:29 21.01.2024 (обновлено: 11:37 21.01.2024)
Ради поддержки Запада киевский режим Запада продолжает строить планы по захвату ЗАЭС, тем самым продолжая тактику ядерного терроризма. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
По словам Рогова, если киевский режим пойдёт на провокацию в отношении АЭС, то для украинских военных это обернется "билетом в один конец".
"Но для [президента Украины Владимира] Зеленского не важны жизни своих солдат, ему главное продать подороже хоть какую-то картинку своей деятельности Западу", - сказал Рогов.
Ранее руководство МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Украинские военные регулярно направляют беспилотники в сторону Запорожской атомной электростанции и угрожают Энергодару. Об этом ранее заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу
ранее заявлял, что режим Зеленского стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать атомную станцию.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная станция по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью 1 ГВт. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
ВСУ широко используют против мирного населения противопехотные мины и кассетные боеприпасы, неоднократно подвергались обстрелам и российские АЭС. Об этом рассказал
в интервью изданию Украина.ру политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
Он добавил, что результате обстрелов гибнут мирные граждане, в том числе дети и старики. Российская сторона постоянно информирует мировое сообщество о таких преступных акциях украинских властей, отметил Козин.