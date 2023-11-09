https://ukraina.ru/20231109/1050873823.html
Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу
Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу - 09.11.2023 Украина.ру
Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу
Политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему именно сейчас Россия обратилась в Совбез ООН по Донбассу
2023-11-09T00:06
2023-11-09T00:06
2023-11-09T09:54
интервью
россия
украина
донбасс
совбез оон
нато
совещание
обстрелы
вооружения
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037787631_68:8:858:452_1920x0_80_0_0_99e167dd96cdf70bccb0b296f103d881.jpg
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку. Ранее 7 ноября в результате обстрела города вооруженными силами Украины (ВСУ) жертвами стали 20 человек.— Владимир Петрович, почему почти год идет спецоперация, а мы не можем защитить Донбасс от обстрелов?— Москва с первых дней украино-натовской агрессии, направленной против мирного населения пяти исторических территорий, которые вошли в состав Российской Федерации по воле их населения, оказывала широкое вооруженное противодействие варварским обстрелам ВСУ домов и объектов социально-энергетической инфраструктуры тяжелыми и иными видами вооружений.Обстрелы происходят практически каждый день и ночь. Обстреливаются несколько населенных пунктов и отдельные районы Донецка и других городов. В среднем ВСУ используют от 100 до 300 снарядов различного назначения артиллерийских систем и ракет РСЗО. А количество самих обстрелов достигает несколько раз в сутки.ВСУ широко использует против мирного населения и противопехотные мины, и кассетные боеприпасы. Неоднократно подвергались обстрелам российские АЭС. В результате таких обстрелов гибнут мирные граждане, в том числе старики, дети.Российские Вооруженные Силы не могут в полном объеме предотвратить все подобные акции в силу большой протяженности линии фронта, а также значительного количества используемых ВСУ снарядов и ракет, дальность стрельбы которых постоянно возрастает.— Что особенного в последних обстрелах, что Россия созывает срочное заседание Совбеза ООН?— Российская сторона постоянно информирует мировое сообщество о таких преступных акциях украинской стороны. С указанием точных мест таких обстрелов, используемых при этом видов вооружений, и, к сожалению, о жертвах среди мирных граждан и разрушениях домов, больниц, школ и энергетических объектов.В последних обстрелах обращает на себя внимание большое число жертв среди мирного населения и целенаправленное разрушение жилого фонда, объектов социально-энергетической инфраструктуры. Терпению России пришел конец.Тем более что российские Вооруженные Силы не ведут войну с мирными гражданами Украины, не разрушают их жилища и аналогичные объекты жизнеобеспечения, о которые шла речь выше.— Какой смысл обращаться в ООН, если нас все равно не слышат и на Украине идет настоящая война Запада против России?— Россия поставила данный вопрос в ООН в очередной раз. Таким варварским методам ведения украинско-натовской агрессии против мирного населения обозначенных пяти исторических территорий, ставших полноправным субъектами Российской Федерации, должен быть положен конец. Тем более это идет при прямом содействии стран НАТО и ряда внеблоковых государств.— Какие страны в ООН могут поддержать Россию по вопросу Донбасса? Как это может выглядеть?— Москва выражает глубокое сожаление по поводу того, что некоторые государства — члены ООН не обращают внимания на военные преступления киевского режима и его западных кураторов против мирного населения России.Несомненно, что российская сторона еще раз выскажет свое осуждение подобной бесчеловечной и варварской практики Украины. Кроме того, она сделает заявление в адрес стран, входящих в НАТО и выступающих за продолжение поставок смертоносных видов вооружений на Украину. Это лишь усугубит положение: военные преступления киевского руководства против мирных граждан России продолжатся.Российские граждане все чаще требуют от российского военно-политического руководства строго наказать эти два источника многочисленных и масштабных бед и страданий среди мирного населения России.
https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html
https://ukraina.ru/20231108/1050840602.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037787631_141:0:776:476_1920x0_80_0_0_d36ba706a3c3e2e0a80e204519c391d6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, украина, донбасс, совбез оон, нато, совещание, обстрелы, вооружения, жертвы, спецоперация
Интервью, Россия, Украина, Донбасс, Совбез ООН, НАТО, совещание, обстрелы, вооружения, жертвы, Спецоперация
Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу
00:06 09.11.2023 (обновлено: 09:54 09.11.2023)
Политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему именно сейчас Россия обратилась в Совбез ООН по Донбассу
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку. Ранее 7 ноября в результате обстрела города вооруженными силами Украины (ВСУ) жертвами стали 20 человек.
— Владимир Петрович, почему почти год идет спецоперация, а мы не можем защитить Донбасс от обстрелов?
— Москва с первых дней украино-натовской агрессии, направленной против мирного населения пяти исторических территорий, которые вошли в состав Российской Федерации по воле их населения, оказывала широкое вооруженное противодействие варварским обстрелам ВСУ домов и объектов социально-энергетической инфраструктуры тяжелыми и иными видами вооружений.
Обстрелы происходят практически каждый день и ночь. Обстреливаются несколько населенных пунктов и отдельные районы Донецка и других городов. В среднем ВСУ используют от 100 до 300 снарядов различного назначения артиллерийских систем и ракет РСЗО. А количество самих обстрелов достигает несколько раз в сутки.
ВСУ широко использует против мирного населения и противопехотные мины, и кассетные боеприпасы. Неоднократно подвергались обстрелам российские АЭС. В результате таких обстрелов гибнут мирные граждане, в том числе старики, дети.
Российские Вооруженные Силы не могут в полном объеме предотвратить все подобные акции в силу большой протяженности линии фронта, а также значительного количества используемых ВСУ снарядов и ракет, дальность стрельбы которых постоянно возрастает.
— Что особенного в последних обстрелах, что Россия созывает срочное заседание Совбеза ООН?
— Российская сторона постоянно информирует мировое сообщество о таких преступных акциях украинской стороны. С указанием точных мест таких обстрелов, используемых при этом видов вооружений, и, к сожалению, о жертвах среди мирных граждан и разрушениях домов, больниц, школ и энергетических объектов.
В последних обстрелах обращает на себя внимание большое число жертв среди мирного населения и целенаправленное разрушение жилого фонда, объектов социально-энергетической инфраструктуры. Терпению России пришел конец.
Тем более что российские Вооруженные Силы не ведут войну с мирными гражданами Украины, не разрушают их жилища и аналогичные объекты жизнеобеспечения, о которые шла речь выше.
— Какой смысл обращаться в ООН, если нас все равно не слышат и на Украине идет настоящая война Запада против России?
— Россия поставила данный вопрос в ООН в очередной раз. Таким варварским методам ведения украинско-натовской агрессии против мирного населения обозначенных пяти исторических территорий, ставших полноправным субъектами Российской Федерации, должен быть положен конец. Тем более это идет при прямом содействии стран НАТО и ряда внеблоковых государств.
— Какие страны в ООН могут поддержать Россию по вопросу Донбасса? Как это может выглядеть?
— Москва выражает глубокое сожаление по поводу того, что некоторые государства — члены ООН не обращают внимания на военные преступления киевского режима и его западных кураторов против мирного населения России.
Несомненно, что российская сторона еще раз выскажет свое осуждение подобной бесчеловечной и варварской практики Украины.
Кроме того, она сделает заявление в адрес стран, входящих в НАТО и выступающих за продолжение поставок смертоносных видов вооружений на Украину. Это лишь усугубит положение: военные преступления киевского руководства против мирных граждан России продолжатся.
Российские граждане все чаще требуют от российского военно-политического руководства строго наказать эти два источника многочисленных и масштабных бед и страданий среди мирного населения России.