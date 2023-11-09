https://ukraina.ru/20231109/1050873823.html

Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу

Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу - 09.11.2023 Украина.ру

Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу

Политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему именно сейчас Россия обратилась в Совбез ООН по Донбассу

2023-11-09T00:06

2023-11-09T00:06

2023-11-09T09:54

интервью

россия

украина

донбасс

совбез оон

нато

совещание

обстрелы

вооружения

жертвы

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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку. Ранее 7 ноября в результате обстрела города вооруженными силами Украины (ВСУ) жертвами стали 20 человек.— Владимир Петрович, почему почти год идет спецоперация, а мы не можем защитить Донбасс от обстрелов?— Москва с первых дней украино-натовской агрессии, направленной против мирного населения пяти исторических территорий, которые вошли в состав Российской Федерации по воле их населения, оказывала широкое вооруженное противодействие варварским обстрелам ВСУ домов и объектов социально-энергетической инфраструктуры тяжелыми и иными видами вооружений.Обстрелы происходят практически каждый день и ночь. Обстреливаются несколько населенных пунктов и отдельные районы Донецка и других городов. В среднем ВСУ используют от 100 до 300 снарядов различного назначения артиллерийских систем и ракет РСЗО. А количество самих обстрелов достигает несколько раз в сутки.ВСУ широко использует против мирного населения и противопехотные мины, и кассетные боеприпасы. Неоднократно подвергались обстрелам российские АЭС. В результате таких обстрелов гибнут мирные граждане, в том числе старики, дети.Российские Вооруженные Силы не могут в полном объеме предотвратить все подобные акции в силу большой протяженности линии фронта, а также значительного количества используемых ВСУ снарядов и ракет, дальность стрельбы которых постоянно возрастает.— Что особенного в последних обстрелах, что Россия созывает срочное заседание Совбеза ООН?— Российская сторона постоянно информирует мировое сообщество о таких преступных акциях украинской стороны. С указанием точных мест таких обстрелов, используемых при этом видов вооружений, и, к сожалению, о жертвах среди мирных граждан и разрушениях домов, больниц, школ и энергетических объектов.В последних обстрелах обращает на себя внимание большое число жертв среди мирного населения и целенаправленное разрушение жилого фонда, объектов социально-энергетической инфраструктуры. Терпению России пришел конец.Тем более что российские Вооруженные Силы не ведут войну с мирными гражданами Украины, не разрушают их жилища и аналогичные объекты жизнеобеспечения, о которые шла речь выше.— Какой смысл обращаться в ООН, если нас все равно не слышат и на Украине идет настоящая война Запада против России?— Россия поставила данный вопрос в ООН в очередной раз. Таким варварским методам ведения украинско-натовской агрессии против мирного населения обозначенных пяти исторических территорий, ставших полноправным субъектами Российской Федерации, должен быть положен конец. Тем более это идет при прямом содействии стран НАТО и ряда внеблоковых государств.— Какие страны в ООН могут поддержать Россию по вопросу Донбасса? Как это может выглядеть?— Москва выражает глубокое сожаление по поводу того, что некоторые государства — члены ООН не обращают внимания на военные преступления киевского режима и его западных кураторов против мирного населения России.Несомненно, что российская сторона еще раз выскажет свое осуждение подобной бесчеловечной и варварской практики Украины. Кроме того, она сделает заявление в адрес стран, входящих в НАТО и выступающих за продолжение поставок смертоносных видов вооружений на Украину. Это лишь усугубит положение: военные преступления киевского руководства против мирных граждан России продолжатся.Российские граждане все чаще требуют от российского военно-политического руководства строго наказать эти два источника многочисленных и масштабных бед и страданий среди мирного населения России.

https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html

https://ukraina.ru/20231108/1050840602.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, донбасс, совбез оон, нато, совещание, обстрелы, вооружения, жертвы, спецоперация