Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу - 09.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231109/1050873823.html
Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу
Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу - 09.11.2023 Украина.ру
Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу
Политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему именно сейчас Россия обратилась в Совбез ООН по Донбассу
2023-11-09T00:06
2023-11-09T09:54
интервью
россия
украина
донбасс
совбез оон
нато
совещание
обстрелы
вооружения
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037787631_68:8:858:452_1920x0_80_0_0_99e167dd96cdf70bccb0b296f103d881.jpg
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку. Ранее 7 ноября в результате обстрела города вооруженными силами Украины (ВСУ) жертвами стали 20 человек.— Владимир Петрович, почему почти год идет спецоперация, а мы не можем защитить Донбасс от обстрелов?— Москва с первых дней украино-натовской агрессии, направленной против мирного населения пяти исторических территорий, которые вошли в состав Российской Федерации по воле их населения, оказывала широкое вооруженное противодействие варварским обстрелам ВСУ домов и объектов социально-энергетической инфраструктуры тяжелыми и иными видами вооружений.Обстрелы происходят практически каждый день и ночь. Обстреливаются несколько населенных пунктов и отдельные районы Донецка и других городов. В среднем ВСУ используют от 100 до 300 снарядов различного назначения артиллерийских систем и ракет РСЗО. А количество самих обстрелов достигает несколько раз в сутки.ВСУ широко использует против мирного населения и противопехотные мины, и кассетные боеприпасы. Неоднократно подвергались обстрелам российские АЭС. В результате таких обстрелов гибнут мирные граждане, в том числе старики, дети.Российские Вооруженные Силы не могут в полном объеме предотвратить все подобные акции в силу большой протяженности линии фронта, а также значительного количества используемых ВСУ снарядов и ракет, дальность стрельбы которых постоянно возрастает.— Что особенного в последних обстрелах, что Россия созывает срочное заседание Совбеза ООН?— Российская сторона постоянно информирует мировое сообщество о таких преступных акциях украинской стороны. С указанием точных мест таких обстрелов, используемых при этом видов вооружений, и, к сожалению, о жертвах среди мирных граждан и разрушениях домов, больниц, школ и энергетических объектов.В последних обстрелах обращает на себя внимание большое число жертв среди мирного населения и целенаправленное разрушение жилого фонда, объектов социально-энергетической инфраструктуры. Терпению России пришел конец.Тем более что российские Вооруженные Силы не ведут войну с мирными гражданами Украины, не разрушают их жилища и аналогичные объекты жизнеобеспечения, о которые шла речь выше.— Какой смысл обращаться в ООН, если нас все равно не слышат и на Украине идет настоящая война Запада против России?— Россия поставила данный вопрос в ООН в очередной раз. Таким варварским методам ведения украинско-натовской агрессии против мирного населения обозначенных пяти исторических территорий, ставших полноправным субъектами Российской Федерации, должен быть положен конец. Тем более это идет при прямом содействии стран НАТО и ряда внеблоковых государств.— Какие страны в ООН могут поддержать Россию по вопросу Донбасса? Как это может выглядеть?— Москва выражает глубокое сожаление по поводу того, что некоторые государства — члены ООН не обращают внимания на военные преступления киевского режима и его западных кураторов против мирного населения России.Несомненно, что российская сторона еще раз выскажет свое осуждение подобной бесчеловечной и варварской практики Украины. Кроме того, она сделает заявление в адрес стран, входящих в НАТО и выступающих за продолжение поставок смертоносных видов вооружений на Украину. Это лишь усугубит положение: военные преступления киевского руководства против мирных граждан России продолжатся.Российские граждане все чаще требуют от российского военно-политического руководства строго наказать эти два источника многочисленных и масштабных бед и страданий среди мирного населения России.
https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html
https://ukraina.ru/20231108/1050840602.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037787631_141:0:776:476_1920x0_80_0_0_d36ba706a3c3e2e0a80e204519c391d6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, донбасс, совбез оон, нато, совещание, обстрелы, вооружения, жертвы, спецоперация
Интервью, Россия, Украина, Донбасс, Совбез ООН, НАТО, совещание, обстрелы, вооружения, жертвы, Спецоперация

Владимир Козин о том, что заявит Россия на срочном заседании Совбеза ООН по Донбассу

00:06 09.11.2023 (обновлено: 09:54 09.11.2023)
 
© mydozor.ruВладимир Козин интервью
Владимир Козин интервью
© mydozor.ru
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему именно сейчас Россия обратилась в Совбез ООН по Донбассу
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку. Ранее 7 ноября в результате обстрела города вооруженными силами Украины (ВСУ) жертвами стали 20 человек.
— Владимир Петрович, почему почти год идет спецоперация, а мы не можем защитить Донбасс от обстрелов?
— Москва с первых дней украино-натовской агрессии, направленной против мирного населения пяти исторических территорий, которые вошли в состав Российской Федерации по воле их населения, оказывала широкое вооруженное противодействие варварским обстрелам ВСУ домов и объектов социально-энергетической инфраструктуры тяжелыми и иными видами вооружений.
Обстрелы происходят практически каждый день и ночь. Обстреливаются несколько населенных пунктов и отдельные районы Донецка и других городов. В среднем ВСУ используют от 100 до 300 снарядов различного назначения артиллерийских систем и ракет РСЗО. А количество самих обстрелов достигает несколько раз в сутки.
ВСУ широко использует против мирного населения и противопехотные мины, и кассетные боеприпасы. Неоднократно подвергались обстрелам российские АЭС. В результате таких обстрелов гибнут мирные граждане, в том числе старики, дети.
Российские Вооруженные Силы не могут в полном объеме предотвратить все подобные акции в силу большой протяженности линии фронта, а также значительного количества используемых ВСУ снарядов и ракет, дальность стрельбы которых постоянно возрастает.
Владимир Козин
16 ноября 2022, 16:48
Владимир Козин: кто он
— Что особенного в последних обстрелах, что Россия созывает срочное заседание Совбеза ООН?
— Российская сторона постоянно информирует мировое сообщество о таких преступных акциях украинской стороны. С указанием точных мест таких обстрелов, используемых при этом видов вооружений, и, к сожалению, о жертвах среди мирных граждан и разрушениях домов, больниц, школ и энергетических объектов.
В последних обстрелах обращает на себя внимание большое число жертв среди мирного населения и целенаправленное разрушение жилого фонда, объектов социально-энергетической инфраструктуры. Терпению России пришел конец.
Тем более что российские Вооруженные Силы не ведут войну с мирными гражданами Украины, не разрушают их жилища и аналогичные объекты жизнеобеспечения, о которые шла речь выше.
— Какой смысл обращаться в ООН, если нас все равно не слышат и на Украине идет настоящая война Запада против России?
— Россия поставила данный вопрос в ООН в очередной раз. Таким варварским методам ведения украинско-натовской агрессии против мирного населения обозначенных пяти исторических территорий, ставших полноправным субъектами Российской Федерации, должен быть положен конец. Тем более это идет при прямом содействии стран НАТО и ряда внеблоковых государств.
— Какие страны в ООН могут поддержать Россию по вопросу Донбасса? Как это может выглядеть?
— Москва выражает глубокое сожаление по поводу того, что некоторые государства — члены ООН не обращают внимания на военные преступления киевского режима и его западных кураторов против мирного населения России.
Несомненно, что российская сторона еще раз выскажет свое осуждение подобной бесчеловечной и варварской практики Украины.
Кроме того, она сделает заявление в адрес стран, входящих в НАТО и выступающих за продолжение поставок смертоносных видов вооружений на Украину. Это лишь усугубит положение: военные преступления киевского руководства против мирных граждан России продолжатся.
Российские граждане все чаще требуют от российского военно-политического руководства строго наказать эти два источника многочисленных и масштабных бед и страданий среди мирного населения России.
Утечка газа Северный поток
8 ноября, 04:50
Совбез ООН 8 ноября проведёт закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке"Совет Безопасности ООН на закрытом заседании обсудит ситуацию с диверсией, которая больше года назад разрушила газопроводы "Северный поток". Это следует из распространённой постпредством Бразилии программы заседаний Совбеза
 
ИнтервьюРоссияУкраинаДонбассСовбез ООННАТОсовещаниеобстрелывооруженияжертвыСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
07:50В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ
Лента новостейМолния