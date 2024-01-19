https://ukraina.ru/20240119/1052783604.html

Публичное унижение Китая. Почему Пекин отказывается от контактов с Зеленским

Публичное унижение Китая. Почему Пекин отказывается от контактов с Зеленским - 19.01.2024 Украина.ру

Публичное унижение Китая. Почему Пекин отказывается от контактов с Зеленским

По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский вляпался в очередной дипломатический скандал, попытавшись унизить Китай и его руководство

2024-01-19T13:34

2024-01-19T13:34

2024-01-19T14:21

эксклюзив

украина

кнр (китай)

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владимир зеленский

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скандал

дмитрий кулеба

мотор сич

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Сначала американское издание Politico сообщило, что Пекин отказал ему во встрече с премьером КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме в Давосе.«Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не получив желаемой встречи, что стало ударом по Киеву», — сообщает издание.В то же время один из еврочиновников отметил, что руководство ЕС призывало Китай к прямым контактам с Зеленским, так как встреча с премьером Ли Цяном «стала бы положительным шагом».Однако «решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным», считает Politiсo.Надутое самомнение Зеленского сразу же отреагировало на публикацию. Украинский президент заявил, что, дескать, встречи с премьер-министром – не его уровень.«Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, лидер Китая — Си Цзиньпин, и он принимает решения. А на Украине я принимаю решения», — заявил Зеленский, тут же поправившись, что, дескать, не он, а народ Украины принимает решения.Если премьер-министр КНР не уровень Зеленского, то как тогда понимать все его встречи с премьер-министрами западных стран, американскими сенаторами и дипломатами? В конце прошлого года Зеленский летал в Аргентину на инаугурацию нового президента, но по дороге приземлился в небольшом островном африканском государстве Кабо-Верде, буквально за час вызвав там политический кризис, так как президента этой страны не проинформировали о встрече и он был крайне недоволен переговорами за его спиной.Впрочем, в случае с Китаем Зеленский явно забыл о прошлых встречах с премьерами и пытался неуклюже сохранять лицо. Экс-депутат Рады Борислав Береза говорит, что Зеленский постоянно врет, и это позорит Украину в глазах других стран.«Налицо крайне неловкая подмена понятий: "не со мной не захотели встретиться, а я сам не захотел", вот только она разом ломает всю дипломатию, все нормы общения и все протоколы, принятые в цивилизованном мире. Впрочем, к украинской дипломатии и так много вопросов, ведь она уже пару лет ведется не с позиции международных стандартов, а больше похожа на базарную риторику и агрессивное попрошайничество денег или новых поставок вооружений», — комментирует скандал украинский telegram-канал MediaKiller.Telegram-канал «Голубцы с Банковой» утверждает, что отношения с КНР фактически порваны, а резиденция китайского посла в Киеве пустует. «Итак, что показал Давос?! Один из главных неутешительных результатов: Китай де-факто порвал все дипломатические отношения с Украиной. По данным наших источников, резиденция посла закрыта бесповоротно. Нет и самого посла», — пишет украинский канал. Авторы также напоминают, что в прошлом апреле Зеленский и Си Цзиньпин поговорили по телефону, затем ненадолго приезжал посол, после чего все контакты оборвались.Украинский политолог Кость Бондаренко сравнивает Зеленского с лисой из басни Эзопа. «13 октября 2020 года президент Зеленский встретился с шефом секретной службы Великобритании Ричардом Муром (более того — нанес визит в его офис). 12 декабря Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде. Неужели у Коррейа-и-Силва больший вес в мире, чем у Ли? Список можно продолжать. Просто как в данном случае актуален Эзоп! "Виноград зелен!", — сказала Лиса, поняв, что ей его не достать», — пишет Бондаренко.Однако вскоре после этого казуса глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет установить личный контакт с главой КНР и прямой канал связи с ним.«Позвольте усомниться в реалистичности такого разговора после вчерашнего публичного унижения Китая», — комментирует эти усилия украинский политолог Михаил Чаплыга.Дело в том, что Запад уже два года пытается использовать Зеленского, как инструмент для эмоционального давления на Китай. До сих пор КНР оставалась прохладной к настойчивым и недипломатическим усилиям Зеленского. В Китае также не забывают, как Зеленский еще до начала СВО по указанию Запада отжал у китайцев «Мотор-Сич», поставив крест на зарубежных инвестициях. В КНР прекрасно понимают несамостоятельность Зеленского и не видят смысла общения с марионеткой.Хотя, с другой стороны, по экономическим итогам прошлого года, Китай стал основным импортером своих товаров на Украину, то есть каждый шестой товар в незалежную поступает из КНР. Пекин не против продавать кому угодно свои товары ширпотреба, но вот ручкаться с кем угодно — это уж точно не его уровень.

https://ukraina.ru/20240115/1052701389.html

https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html

украина

кнр (китай)

китай

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