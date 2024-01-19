Публичное унижение Китая. Почему Пекин отказывается от контактов с Зеленским - 19.01.2024 Украина.ру
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Публичное унижение Китая. Почему Пекин отказывается от контактов с Зеленским
Публичное унижение Китая. Почему Пекин отказывается от контактов с Зеленским - 19.01.2024 Украина.ру
Публичное унижение Китая. Почему Пекин отказывается от контактов с Зеленским
По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский вляпался в очередной дипломатический скандал, попытавшись унизить Китай и его руководство
2024-01-19T13:34
2024-01-19T14:21
эксклюзив
украина
кнр (китай)
китай
владимир зеленский
давос
скандал
дмитрий кулеба
мотор сич
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Сначала американское издание Politico сообщило, что Пекин отказал ему во встрече с премьером КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме в Давосе.«Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не получив желаемой встречи, что стало ударом по Киеву», — сообщает издание.В то же время один из еврочиновников отметил, что руководство ЕС призывало Китай к прямым контактам с Зеленским, так как встреча с премьером Ли Цяном «стала бы положительным шагом».Однако «решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным», считает Politiсo.Надутое самомнение Зеленского сразу же отреагировало на публикацию. Украинский президент заявил, что, дескать, встречи с премьер-министром – не его уровень.«Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, лидер Китая — Си Цзиньпин, и он принимает решения. А на Украине я принимаю решения», — заявил Зеленский, тут же поправившись, что, дескать, не он, а народ Украины принимает решения.Если премьер-министр КНР не уровень Зеленского, то как тогда понимать все его встречи с премьер-министрами западных стран, американскими сенаторами и дипломатами? В конце прошлого года Зеленский летал в Аргентину на инаугурацию нового президента, но по дороге приземлился в небольшом островном африканском государстве Кабо-Верде, буквально за час вызвав там политический кризис, так как президента этой страны не проинформировали о встрече и он был крайне недоволен переговорами за его спиной.Впрочем, в случае с Китаем Зеленский явно забыл о прошлых встречах с премьерами и пытался неуклюже сохранять лицо. Экс-депутат Рады Борислав Береза говорит, что Зеленский постоянно врет, и это позорит Украину в глазах других стран.«Налицо крайне неловкая подмена понятий: "не со мной не захотели встретиться, а я сам не захотел", вот только она разом ломает всю дипломатию, все нормы общения и все протоколы, принятые в цивилизованном мире. Впрочем, к украинской дипломатии и так много вопросов, ведь она уже пару лет ведется не с позиции международных стандартов, а больше похожа на базарную риторику и агрессивное попрошайничество денег или новых поставок вооружений», — комментирует скандал украинский telegram-канал MediaKiller.Telegram-канал «Голубцы с Банковой» утверждает, что отношения с КНР фактически порваны, а резиденция китайского посла в Киеве пустует. «Итак, что показал Давос?! Один из главных неутешительных результатов: Китай де-факто порвал все дипломатические отношения с Украиной. По данным наших источников, резиденция посла закрыта бесповоротно. Нет и самого посла», — пишет украинский канал. Авторы также напоминают, что в прошлом апреле Зеленский и Си Цзиньпин поговорили по телефону, затем ненадолго приезжал посол, после чего все контакты оборвались.Украинский политолог Кость Бондаренко сравнивает Зеленского с лисой из басни Эзопа. «13 октября 2020 года президент Зеленский встретился с шефом секретной службы Великобритании Ричардом Муром (более того — нанес визит в его офис). 12 декабря Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде. Неужели у Коррейа-и-Силва больший вес в мире, чем у Ли? Список можно продолжать. Просто как в данном случае актуален Эзоп! "Виноград зелен!", — сказала Лиса, поняв, что ей его не достать», — пишет Бондаренко.Однако вскоре после этого казуса глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет установить личный контакт с главой КНР и прямой канал связи с ним.«Позвольте усомниться в реалистичности такого разговора после вчерашнего публичного унижения Китая», — комментирует эти усилия украинский политолог Михаил Чаплыга.Дело в том, что Запад уже два года пытается использовать Зеленского, как инструмент для эмоционального давления на Китай. До сих пор КНР оставалась прохладной к настойчивым и недипломатическим усилиям Зеленского. В Китае также не забывают, как Зеленский еще до начала СВО по указанию Запада отжал у китайцев «Мотор-Сич», поставив крест на зарубежных инвестициях. В КНР прекрасно понимают несамостоятельность Зеленского и не видят смысла общения с марионеткой.Хотя, с другой стороны, по экономическим итогам прошлого года, Китай стал основным импортером своих товаров на Украину, то есть каждый шестой товар в незалежную поступает из КНР. Пекин не против продавать кому угодно свои товары ширпотреба, но вот ручкаться с кем угодно — это уж точно не его уровень.
https://ukraina.ru/20240115/1052701389.html
https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html
украина
кнр (китай)
китай
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эксклюзив, украина, кнр (китай), китай, владимир зеленский, давос, скандал, дмитрий кулеба, мотор сич
Эксклюзив, Украина, КНР (Китай), Китай, Владимир Зеленский, Давос, скандал, Дмитрий Кулеба, мотор сич

Публичное унижение Китая. Почему Пекин отказывается от контактов с Зеленским

13:34 19.01.2024 (обновлено: 14:21 19.01.2024)
 
© Фото : kit.aiКитай украина флаг
Китай украина флаг - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : kit.ai
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский вляпался в очередной дипломатический скандал, попытавшись унизить Китай и его руководство
Сначала американское издание Politico сообщило, что Пекин отказал ему во встрече с премьером КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не получив желаемой встречи, что стало ударом по Киеву», — сообщает издание.
В то же время один из еврочиновников отметил, что руководство ЕС призывало Китай к прямым контактам с Зеленским, так как встреча с премьером Ли Цяном «стала бы положительным шагом».
Однако «решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным», считает Politiсo.
Надутое самомнение Зеленского сразу же отреагировало на публикацию. Украинский президент заявил, что, дескать, встречи с премьер-министром – не его уровень.
«Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, лидер Китая — Си Цзиньпин, и он принимает решения. А на Украине я принимаю решения», — заявил Зеленский, тут же поправившись, что, дескать, не он, а народ Украины принимает решения.
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Если премьер-министр КНР не уровень Зеленского, то как тогда понимать все его встречи с премьер-министрами западных стран, американскими сенаторами и дипломатами?
В конце прошлого года Зеленский летал в Аргентину на инаугурацию нового президента, но по дороге приземлился в небольшом островном африканском государстве Кабо-Верде, буквально за час вызвав там политический кризис, так как президента этой страны не проинформировали о встрече и он был крайне недоволен переговорами за его спиной.
Впрочем, в случае с Китаем Зеленский явно забыл о прошлых встречах с премьерами и пытался неуклюже сохранять лицо. Экс-депутат Рады Борислав Береза говорит, что Зеленский постоянно врет, и это позорит Украину в глазах других стран.
«Налицо крайне неловкая подмена понятий: "не со мной не захотели встретиться, а я сам не захотел", вот только она разом ломает всю дипломатию, все нормы общения и все протоколы, принятые в цивилизованном мире.
Впрочем, к украинской дипломатии и так много вопросов, ведь она уже пару лет ведется не с позиции международных стандартов, а больше похожа на базарную риторику и агрессивное попрошайничество денег или новых поставок вооружений», — комментирует скандал украинский telegram-канал MediaKiller.
Telegram-канал «Голубцы с Банковой» утверждает, что отношения с КНР фактически порваны, а резиденция китайского посла в Киеве пустует.
«Итак, что показал Давос?! Один из главных неутешительных результатов: Китай де-факто порвал все дипломатические отношения с Украиной. По данным наших источников, резиденция посла закрыта бесповоротно. Нет и самого посла», — пишет украинский канал.
Авторы также напоминают, что в прошлом апреле Зеленский и Си Цзиньпин поговорили по телефону, затем ненадолго приезжал посол, после чего все контакты оборвались.
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Украинский политолог Кость Бондаренко сравнивает Зеленского с лисой из басни Эзопа.
«13 октября 2020 года президент Зеленский встретился с шефом секретной службы Великобритании Ричардом Муром (более того — нанес визит в его офис). 12 декабря Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде. Неужели у Коррейа-и-Силва больший вес в мире, чем у Ли?
Список можно продолжать. Просто как в данном случае актуален Эзоп! "Виноград зелен!", — сказала Лиса, поняв, что ей его не достать», — пишет Бондаренко.
Однако вскоре после этого казуса глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет установить личный контакт с главой КНР и прямой канал связи с ним.
«Позвольте усомниться в реалистичности такого разговора после вчерашнего публичного унижения Китая», — комментирует эти усилия украинский политолог Михаил Чаплыга.
Дело в том, что Запад уже два года пытается использовать Зеленского, как инструмент для эмоционального давления на Китай. До сих пор КНР оставалась прохладной к настойчивым и недипломатическим усилиям Зеленского.
В Китае также не забывают, как Зеленский еще до начала СВО по указанию Запада отжал у китайцев «Мотор-Сич», поставив крест на зарубежных инвестициях. В КНР прекрасно понимают несамостоятельность Зеленского и не видят смысла общения с марионеткой.
Хотя, с другой стороны, по экономическим итогам прошлого года, Китай стал основным импортером своих товаров на Украину, то есть каждый шестой товар в незалежную поступает из КНР. Пекин не против продавать кому угодно свои товары ширпотреба, но вот ручкаться с кем угодно — это уж точно не его уровень.
 
ЭксклюзивУкраинаКНР (Китай)КитайВладимир ЗеленскийДавосскандалДмитрий Кулебамотор сич
 
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