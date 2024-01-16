"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому - 16.01.2024 Украина.ру
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"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому
"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому - 16.01.2024 Украина.ру
"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому
Евросоюз должен помочь Украине с возращением беженцев на родину, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон
2024-01-16T14:44
2024-01-16T14:44
новости
европа
европарламент
евросоюз
беженцы
украинские беженцы
украина
владимир зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны мужчины, потому что тысячи погибли, отметил евродепутат.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что эстонские власти не будут выдворять украинцев призывного возраста, так как они находятся в стране на законных основаниях.По словам Каллас, "это задача Украины - обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно".Зеленский во время своего визита в Таллин заявил, что ему необходимы выехавшие украинцы. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.В Эстонии, согласно подсчётам департамента полиции и погранохраны, находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
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новости, европа, европарламент, евросоюз, беженцы, украинские беженцы, украина, владимир зеленский
Новости, Европа, Европарламент, Евросоюз, беженцы, украинские беженцы, Украина, Владимир Зеленский

"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому

14:44 16.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз должен помочь Украине с возращением беженцев на родину, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны мужчины, потому что тысячи погибли, отметил евродепутат.
"Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами, а также с оружием, чтобы они не погибли в Украине, а боролись и победили в этой войне", - заявил Мадисон.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что эстонские власти не будут выдворять украинцев призывного возраста, так как они находятся в стране на законных основаниях.
По словам Каллас, "это задача Украины - обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно".
Зеленский во время своего визита в Таллин заявил, что ему необходимы выехавшие украинцы. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.
В Эстонии, согласно подсчётам департамента полиции и погранохраны, находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
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14:57Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины
14:44"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому
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