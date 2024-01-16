https://ukraina.ru/20240116/1052721184.html

"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому

"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому - 16.01.2024 Украина.ру

"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому

Евросоюз должен помочь Украине с возращением беженцев на родину, заявил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон

2024-01-16T14:44

2024-01-16T14:44

2024-01-16T14:44

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны мужчины, потому что тысячи погибли, отметил евродепутат.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что эстонские власти не будут выдворять украинцев призывного возраста, так как они находятся в стране на законных основаниях.По словам Каллас, "это задача Украины - обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно".Зеленский во время своего визита в Таллин заявил, что ему необходимы выехавшие украинцы. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.В Эстонии, согласно подсчётам департамента полиции и погранохраны, находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.

https://ukraina.ru/20231228/1052416783.html

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новости, европа, европарламент, евросоюз, беженцы, украинские беженцы, украина, владимир зеленский