https://ukraina.ru/20240115/1052701389.html

Кто кого за уши держит? Эксперты о "мирном плане" Украины в Давосе

Кто кого за уши держит? Эксперты о "мирном плане" Украины в Давосе - 15.01.2024 Украина.ру

Кто кого за уши держит? Эксперты о "мирном плане" Украины в Давосе

В швейцарском Давосе прошла встреча советников по национальной безопасности для обсуждения "формулы мира" от Киева. Украину представлял глава Офиса президента Андрей Ермак

2024-01-15T14:05

2024-01-15T14:05

2024-01-15T14:05

эксклюзив

давос

украина

россия

швейцария

переговоры

владимир зеленский

рустем умеров

кость бондаренко

алексей пушков

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В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали.По информации журналистов издания Bloomberg, встреча завершилась ничем. Также западные СМИ сообщили, что в Швейцарию намерен прибыть и Владимир Зеленский.Чего ожидать от новых активностей Киева, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Института международный политических и экономических стратегий Елена Панина:В каком случае России стоит вести переговоры по Украине — и с кем.Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на полях конференции по Украине в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования. Разберём этот тезис.Во-первых, так называемый "процесс мирного урегулирования на Украине", продвигаемый киевским режимом, а на самом деле — США, на основе "формулы Зеленского" из десяти пунктов, предполагает под видом "международного консенсуса" навязать России стратегическое поражение.Предыдущие попытки протащить данный подход на ряде международных встреч, в частности в Копенгагене, Джидде и на Мальте, провалились, но Запад не теряет надежды.Во-вторых, территория Украины — это исконно русские земли. И нашей стране нет никакого смысла обсуждать эту ситуацию с третьими лицами. Это дело внутри одного народа.В-третьих, единственный переговорный формат, который может заинтересовать Россию, — это обсуждение новой системы безопасности в Европе, безусловно учитывающей наши национальные интересы с точки зрения развёртывания военной инфраструктуры США и НАТО вдоль границ РФ на основе принципа равной безопасности для всех.В-четвёртых, в этом вопросе на другом конце стола переговоров с Москвой может находиться только Вашингтон. Как гегемон Западного мира и страна, с которой Россия поддерживает стратегический ядерный паритет. Любые переговоры с политически несубъектными акторами (киевским режимом) и такими же союзами и блоками (ЕС и НАТО) — пустая трата времени.Г-н Кассис прав лишь в одном — когда он говорит: "Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать своё слово". Вот только это слово будет решающим.Политолог Константин Бондаренко:Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече в Давосе предложил создать международную рабочую группу по механизму вывода российских войск из Украины."Проводим с коллегами четвертую встречу советников по вопросам национальной безопасности по формуле мира в Швейцарии. Презентовал шестой пункт формулы мира: "Вывод российских войск с территории Украины".Невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного разоружения и вывода армии РФ с временно оккупированных территорий", - пишет Умеров.Украина бьет все рекорды по продуцированию "пустых форм". Можно ли о выводе российских войск всерьез говорить сейчас? Неужели 83 государства, которые, по словам Умерова, поддерживают "формулу мира", готовы вводить войска на Донбасс и в Крым и разоружать Россию? Ага, сейчас! Разбежались!В таком случае предлагаю господину Умерову не останавливаться и создать еще десятка два комиссий. К примеру: "По украинизации Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока", "По демонтажу ОДКБ и БРИКС", "По ядерному разоружению России", "По ликвидации "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома". Звучит не менее патриотично и не менее абсурдно.Все выглядит как в детском анекдоте про Крокодила Гену и Чебурашку:- Гена, я сапоги яловые нашел. Брать? - Бери. - А в них мусор... - Ну так вытряхни его. - Не могу, он меня за уши держит...Конечно, Умерову (и не только Умерову) хотелось бы и разоружить Россию, и вытряхнуть. Но она пока что очень крепко за уши держит.Может, стоит повременить с пустыми формами?Общественный деятель Александр Скубченко:В Давосе собрались обсуждать какие-то пункты какого-то "мирного плана" Зеленского.Надо понимать, что мирный план можно обсуждать только с Россией, а не без неё. Без России можно обсуждать лишь пункты капитуляции России. Но победить Россию невозможно, не проиграв при этом. Да и кто там побеждать собрался? Побеждалки не выросли ещё у всяких Зеленских.Поэтому я не понимаю, что они там собрались обсуждать. Вроде взрослые все люди, а ведут себя как инфантильные дураки.Сенатор Алексей Пушков:Альтернативы участию России в урегулировании конфликта на Украине не существует, заявил глава МИД Швейцарии. Западные СМИ подают это заявление чуть ли не как сенсацию, но на деле это самоочевидно.Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы.Причина в том, что на Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса. Выстроенная там парадигма такова: весь Запад будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в силу чего Украина нанесет поражение России и вместе с США и всем западным альянсом продиктует ей условия послевоенного урегулирования.Причем это не просто пропаганда: эта глубоко порочная парадигма воспроизводится во всех и всяческих западных заявлениях, декларациях и резолюциях, хотя выстроена на ошибочных политических установках и самообмане.Лихорадочная активность вокруг недостижимого "урегулирования" на основе западных и киевских формул в виде четырех (!) встреч руководителей МИД и советников по нацбезопасности глав разных государств, созываемых США и их союзниками, - всего лишь имитация поисков решения.Это не более, чем видимость дипломатической активности, которая в отсутствии России не имеет каких-либо перспектив. О чем представитель Бразилии еще на летней встрече в Джиде справедливо сообщил американцам, и не случайно это вновь прозвучало в Давосе. Теперь самоочевидное признано и МИДом Швейцарии.Но не стоит удивляться, если в ведущих западных столицах будут продолжать делать вид, что этого не слышат. Инерция самообмана, как и упорное нежелание признать провал своей политики изоляции России, там исключительно сильны.Но в конечном счете признать очевидное все же придется.Журналист Макс Назаров:То есть нам из Давоса при обсуждении формулы мира Зеленского, в которой вообще не предусмотрены никакие разговоры с Россией, говорят: нам нужна Россия для переговоров, но пока она телится - мы тут сами абсолютно не пойму (зачем) эти разговоры и встречи по десятому кругу?Дайте ракеты, самолеты, миллиарды, пво, но столько сколько НАДО, а не МОЖЕТЕ, мы прям на своих условиях зафиксируем границы 91-ого, посадим Путина за стол переговоров, а потом, когда ему нечем будет крыть, гордо все это дело назовем победой а, вы там в своих давосах просто на (поговорить) собрались?Ну извините, что мешаю деньги прятать, (говорите) дальше ну и (воруйте), ладно, всем все равно уже.Политолог Вадим Трухачев:Швейцария как наименее воинственная страна Запада начинает закидывать удочку насчёт переговоров с Россией по Украине. Но посредник из неё в любом случае не выйдет. Ни одна страна, поддержавшая санкции, им быть не может. Да и не время сейчас для переговоров.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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