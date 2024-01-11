https://ukraina.ru/20240111/1052621436.html

Ультиматум Борн и жизнь в шоколаде. Дмитрий Выдрин о новой политике Франции и коррупции на Украине

Ультиматум Борн и жизнь в шоколаде. Дмитрий Выдрин о новой политике Франции и коррупции на Украине - 11.01.2024 Украина.ру

Ультиматум Борн и жизнь в шоколаде. Дмитрий Выдрин о новой политике Франции и коррупции на Украине

Известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, зачем во Франции "железная леди" уступила место в политике открытому гею, а также объяснил, почему продолжают воровать на Украине

2024-01-11T05:11

2024-01-11T05:11

2024-01-11T05:11

интервью

франция

украина

германия

политика

майдан

коррупция

россия

турция

протесты

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Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) возмущены необходимостью покупать снаряжение за свой счёт и боятся, что коррупция лишит страну международной поддержки, пишет издание France Info. Между тем в самой Франции новый премьер-министр — открытый гей и соратник Макрона, еврей и демократ.— Франция получила самого молодого премьер-министра в истории — Габриэля Атталя. При этом он нетрадиционной ориентации, которую не скрывает. Что это: продолжение тенденции потакания любителям однополой любви или все же тренд к омоложению политики? А в целом миру сейчас нужно омоложение политики?— Отставка политика высшего ранга — это всегда в той или иной степени ультиматум. Да, у Элизабет Борн были сложности с поддержкой в Национальном собрании. Да, ей высказывали вотумы недоверия. Но французская "железная леди" могла бы бесконечно волынить и саботировать процесс своей отставки.Франция — невероятно бюрократическая страна. Там уволить премьера еще сложнее, чем получить в муниципалитете разрешение на покупку кошки. Но, нет, она-таки ушла. Этот поступок зрелой дамы, первой за последние тридцать лет премьерши внятного пола, тянет именно на ультиматум. Ультиматум Борн! Остается понять, против чего восстала эта строгая, прямая и седая женщина.— У вас есть догадки?— Думаю, прежде всего против виртуализации, карнавализации, космополитации французской политики. Она ведь всегда ставила для теряющей влияние страны реально необходимые, хоть и непопулярные задачи — типа повышения пенсионного возраста, контроля за миграцией…А вот крошка Макрон полностью лег под нарративы, планы и химеры транснациональных финансовых глобалистов. Соответственно, он больше думает не о суверенитете своей страны, а о пресловутой глобальной повестке.Короче, французское руководство сознательно уходит из реальной политики. Оно полностью подчинило себя, суверенитет своей страны мифической "новой нормальности".В этой "нормальности" человек меняет пол три-четыре раза за жизнь; дети — обуза, а не надежда; старики — рухлядь, а не кладезь мудрости; храмы превращают в трактиры. И даже большой спорт — не инструмент диалога разных стран, а способ дискриминации оппонентов… Думаю, что госпожа Борн так до конца и не смирилась с этим новым протоколом.Зато сейчас руководить экономикой будет юный Атталь, который в 2 раза младше своей предшественницы. Официальный гей в соответствующем браке. К тому же говорит по-английски лучше, чем по--французски. А еще снялся в эротической ленте "Прекрасная смаковница" и имеет прозвище "микро-Макрон".У него маловато опыта — зато он не боится давления. Хотя на Борн давил целый парламент, а на шалуна Габриэля будет давить сверху только один депутат — его супруг. Остальные, наверное, приутихнут сбоку. В западном мире не принято критиковать геев, евреев, демократов… А тут целых три достоинства в одном флаконе. О, Габриэль! А что нет опыта, специальных знаний, репутации — да кому они нужны в мире виртуальной политики?— Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 января в соцсети Х написал про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку Украины. Вот мы все время говорим, что митинги во Франции — будет майдан, протесты ещё где-то в ЕС — будет майдан. А не ошибаемся ли мы? Может не настолько все рассорились в Европе?— Говорят, что майдана не может быть только в одной стране — в Штатах, поскольку там нет американского посольства.Да, теоретически майдан может быть в любой стране, где есть критическая масса недовольных. Но практически каждый майдан завязан на серьезные ресурсы: связь, пресса, адвокаты, палатки, отопление, биотуалеты, вознаграждение активистов…Упомянутые посольства как правило и выступают координаторами в неограниченном финансировании всех этих аспектов. Поддержат ли они майдан тех же немецких фермеров? Не уверен.Я пока не видел на тракторах лозунги, типа "Увеличьте в Германии количество американских баз еще на сто единиц!" Или "Требуем прямых выборов канцлера Германии на территории Америки!" Так что "майданы" в любой европейской стране маловероятны. Если они не истерят в пользу Большого брата.— В Минобороны Украины заявили о хищениях в ведомстве на 10 миллиардов гривен. Коррупция — извечная тема, тем более на Украине. Психологи говорят, что гнусное поведение, в том числе получение нечестной выгоды (то есть в том числе и коррупция), свойственна среднему человеку только до тех пор, пока не встал вопрос жизни и смерти. То есть для большинства украинцев он еще не встал? Или они относятся к разряду людей-исключений?— Я когда-то работал в Намибии и видел как бушмены ловят обезьян. В полую тыкву насыпают плошку риса через отверстие, куда с трудом протискивается сложенная лодочкой ладошка примата.Обезьянка засовывает лапку, захватывает горку риса, но не может выдернуть в узкую дырку сжатый кулачек. Она видет, что к ней несутся люди с палками и через миг ее тупо забьют, но нет сил разжать ладонь с такой желанной добычей.Другой пример. В Китае в год расстреливают за коррупцию сотни чиновников. Пока не помогает.Видимо, соблазны коррупции — сильнее даже страха смерти. А сильнее коррупции только культура.Украина — страна культа потребления. Здесь понты дороже денег, а деньги дороже жизни. Для нас это самый наглядный пример того, чем отличается культ потребления от культуры потребления.Россия сможет претендовать на лидерство в мире только тогда, когда приоритеты личности сместятся с поглощения на созидание. Когда стыдится будут не дешевой "тачки", а низкой творческой отдачи. Когда измерять статус личности будут не длинной яхты и числом голых тел на ней, а длиной списка добрых дел.А коррупция будет всегда. Но это как шоколад — один кусочек сильно не повредит, но жить "в шоколаде" — летально. А Украина прямо-таки мечтает жить "в шоколаде".— Турция в 2024 году предложит возобновить стамбульские переговоры по Украине. Для чего это Эрдогану и зачем нам посредники? Условия давно известны: белый флаг над Банковой и полная и безоговорочная капитуляция.— Думаю, это связано не внешнеполитическими амбициями президента Эрдогана, как трактуют многие аналитики, а с национальными особенностями внутренней политики.В Стамбуле в марте — местные выборы. Сейчас симпатии горожан распределены почти поровну между властью и оппозицией. Для власти 20-миллионный Стамбул — значимая электоральная территория. Плюс это родной город Эрдогана, где он состоялся как политик высшей лиги. Соответственно, ему нужны именно "стамбульские козыри".Помните, как статус Батьки [Александр Лукашенко] поднялся на минских договоренностях? Переговорная международная площадка — это контакты и связи высшего уровня, мировая и местная пресса. А все вместе это и популярность власти, и рейтинг ее представителей, и инвестиционные потоки.При этом совсем не важно, чем закончатся переговоры. Для участников, конечно, важен результат, но для организаторов значим сам процесс.Помню, в лихие 90-е знакомый владелец одной киевской фирмы проводил с иностранцами бесконечные переговоры. Как правило они проходили в дорогом ресторане и за счет иностранной стороны. Я знал, что все они безрезультатны и бессмысленны. Но фирмач говорил, что для гостей результат — сделка; а для него — потусоваться в престижном ресторане. Думаю, стамбульские переговоры — из этой серии.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, франция, украина, германия, политика, майдан, коррупция, россия, турция, протесты, переговоры