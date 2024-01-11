Ультиматум Борн и жизнь в шоколаде. Дмитрий Выдрин о новой политике Франции и коррупции на Украине - 11.01.2024 Украина.ру
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Ультиматум Борн и жизнь в шоколаде. Дмитрий Выдрин о новой политике Франции и коррупции на Украине
Ультиматум Борн и жизнь в шоколаде. Дмитрий Выдрин о новой политике Франции и коррупции на Украине - 11.01.2024 Украина.ру
Ультиматум Борн и жизнь в шоколаде. Дмитрий Выдрин о новой политике Франции и коррупции на Украине
Известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, зачем во Франции "железная леди" уступила место в политике открытому гею, а также объяснил, почему продолжают воровать на Украине
2024-01-11T05:11
2024-01-11T05:11
интервью
франция
украина
германия
политика
майдан
коррупция
россия
турция
протесты
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Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) возмущены необходимостью покупать снаряжение за свой счёт и боятся, что коррупция лишит страну международной поддержки, пишет издание France Info. Между тем в самой Франции новый премьер-министр — открытый гей и соратник Макрона, еврей и демократ.— Франция получила самого молодого премьер-министра в истории — Габриэля Атталя. При этом он нетрадиционной ориентации, которую не скрывает. Что это: продолжение тенденции потакания любителям однополой любви или все же тренд к омоложению политики? А в целом миру сейчас нужно омоложение политики?— Отставка политика высшего ранга — это всегда в той или иной степени ультиматум. Да, у Элизабет Борн были сложности с поддержкой в Национальном собрании. Да, ей высказывали вотумы недоверия. Но французская "железная леди" могла бы бесконечно волынить и саботировать процесс своей отставки.Франция — невероятно бюрократическая страна. Там уволить премьера еще сложнее, чем получить в муниципалитете разрешение на покупку кошки. Но, нет, она-таки ушла. Этот поступок зрелой дамы, первой за последние тридцать лет премьерши внятного пола, тянет именно на ультиматум. Ультиматум Борн! Остается понять, против чего восстала эта строгая, прямая и седая женщина.— У вас есть догадки?— Думаю, прежде всего против виртуализации, карнавализации, космополитации французской политики. Она ведь всегда ставила для теряющей влияние страны реально необходимые, хоть и непопулярные задачи — типа повышения пенсионного возраста, контроля за миграцией…А вот крошка Макрон полностью лег под нарративы, планы и химеры транснациональных финансовых глобалистов. Соответственно, он больше думает не о суверенитете своей страны, а о пресловутой глобальной повестке.Короче, французское руководство сознательно уходит из реальной политики. Оно полностью подчинило себя, суверенитет своей страны мифической "новой нормальности".В этой "нормальности" человек меняет пол три-четыре раза за жизнь; дети — обуза, а не надежда; старики — рухлядь, а не кладезь мудрости; храмы превращают в трактиры. И даже большой спорт — не инструмент диалога разных стран, а способ дискриминации оппонентов… Думаю, что госпожа Борн так до конца и не смирилась с этим новым протоколом.Зато сейчас руководить экономикой будет юный Атталь, который в 2 раза младше своей предшественницы. Официальный гей в соответствующем браке. К тому же говорит по-английски лучше, чем по--французски. А еще снялся в эротической ленте "Прекрасная смаковница" и имеет прозвище "микро-Макрон".У него маловато опыта — зато он не боится давления. Хотя на Борн давил целый парламент, а на шалуна Габриэля будет давить сверху только один депутат — его супруг. Остальные, наверное, приутихнут сбоку. В западном мире не принято критиковать геев, евреев, демократов… А тут целых три достоинства в одном флаконе. О, Габриэль! А что нет опыта, специальных знаний, репутации — да кому они нужны в мире виртуальной политики?— Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 января в соцсети Х написал про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку Украины. Вот мы все время говорим, что митинги во Франции — будет майдан, протесты ещё где-то в ЕС — будет майдан. А не ошибаемся ли мы? Может не настолько все рассорились в Европе?— Говорят, что майдана не может быть только в одной стране — в Штатах, поскольку там нет американского посольства.Да, теоретически майдан может быть в любой стране, где есть критическая масса недовольных. Но практически каждый майдан завязан на серьезные ресурсы: связь, пресса, адвокаты, палатки, отопление, биотуалеты, вознаграждение активистов…Упомянутые посольства как правило и выступают координаторами в неограниченном финансировании всех этих аспектов. Поддержат ли они майдан тех же немецких фермеров? Не уверен.Я пока не видел на тракторах лозунги, типа "Увеличьте в Германии количество американских баз еще на сто единиц!" Или "Требуем прямых выборов канцлера Германии на территории Америки!" Так что "майданы" в любой европейской стране маловероятны. Если они не истерят в пользу Большого брата.— В Минобороны Украины заявили о хищениях в ведомстве на 10 миллиардов гривен. Коррупция — извечная тема, тем более на Украине. Психологи говорят, что гнусное поведение, в том числе получение нечестной выгоды (то есть в том числе и коррупция), свойственна среднему человеку только до тех пор, пока не встал вопрос жизни и смерти. То есть для большинства украинцев он еще не встал? Или они относятся к разряду людей-исключений?— Я когда-то работал в Намибии и видел как бушмены ловят обезьян. В полую тыкву насыпают плошку риса через отверстие, куда с трудом протискивается сложенная лодочкой ладошка примата.Обезьянка засовывает лапку, захватывает горку риса, но не может выдернуть в узкую дырку сжатый кулачек. Она видет, что к ней несутся люди с палками и через миг ее тупо забьют, но нет сил разжать ладонь с такой желанной добычей.Другой пример. В Китае в год расстреливают за коррупцию сотни чиновников. Пока не помогает.Видимо, соблазны коррупции — сильнее даже страха смерти. А сильнее коррупции только культура.Украина — страна культа потребления. Здесь понты дороже денег, а деньги дороже жизни. Для нас это самый наглядный пример того, чем отличается культ потребления от культуры потребления.Россия сможет претендовать на лидерство в мире только тогда, когда приоритеты личности сместятся с поглощения на созидание. Когда стыдится будут не дешевой "тачки", а низкой творческой отдачи. Когда измерять статус личности будут не длинной яхты и числом голых тел на ней, а длиной списка добрых дел.А коррупция будет всегда. Но это как шоколад — один кусочек сильно не повредит, но жить "в шоколаде" — летально. А Украина прямо-таки мечтает жить "в шоколаде".— Турция в 2024 году предложит возобновить стамбульские переговоры по Украине. Для чего это Эрдогану и зачем нам посредники? Условия давно известны: белый флаг над Банковой и полная и безоговорочная капитуляция.— Думаю, это связано не внешнеполитическими амбициями президента Эрдогана, как трактуют многие аналитики, а с национальными особенностями внутренней политики.В Стамбуле в марте — местные выборы. Сейчас симпатии горожан распределены почти поровну между властью и оппозицией. Для власти 20-миллионный Стамбул — значимая электоральная территория. Плюс это родной город Эрдогана, где он состоялся как политик высшей лиги. Соответственно, ему нужны именно "стамбульские козыри".Помните, как статус Батьки [Александр Лукашенко] поднялся на минских договоренностях? Переговорная международная площадка — это контакты и связи высшего уровня, мировая и местная пресса. А все вместе это и популярность власти, и рейтинг ее представителей, и инвестиционные потоки.При этом совсем не важно, чем закончатся переговоры. Для участников, конечно, важен результат, но для организаторов значим сам процесс.Помню, в лихие 90-е знакомый владелец одной киевской фирмы проводил с иностранцами бесконечные переговоры. Как правило они проходили в дорогом ресторане и за счет иностранной стороны. Я знал, что все они безрезультатны и бессмысленны. Но фирмач говорил, что для гостей результат — сделка; а для него — потусоваться в престижном ресторане. Думаю, стамбульские переговоры — из этой серии.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20240109/1052600101.html
https://ukraina.ru/20240106/1052424719.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, франция, украина, германия, политика, майдан, коррупция, россия, турция, протесты, переговоры
Интервью, Франция, Украина, Германия, политика, Майдан, коррупция, Россия, Турция, протесты, переговоры

Ультиматум Борн и жизнь в шоколаде. Дмитрий Выдрин о новой политике Франции и коррупции на Украине

05:11 11.01.2024
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, зачем во Франции "железная леди" уступила место в политике открытому гею, а также объяснил, почему продолжают воровать на Украине
Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) возмущены необходимостью покупать снаряжение за свой счёт и боятся, что коррупция лишит страну международной поддержки, пишет издание France Info.
Между тем в самой Франции новый премьер-министр — открытый гей и соратник Макрона, еврей и демократ.
— Франция получила самого молодого премьер-министра в истории — Габриэля Атталя. При этом он нетрадиционной ориентации, которую не скрывает. Что это: продолжение тенденции потакания любителям однополой любви или все же тренд к омоложению политики? А в целом миру сейчас нужно омоложение политики?
— Отставка политика высшего ранга — это всегда в той или иной степени ультиматум. Да, у Элизабет Борн были сложности с поддержкой в Национальном собрании. Да, ей высказывали вотумы недоверия. Но французская "железная леди" могла бы бесконечно волынить и саботировать процесс своей отставки.
Франция — невероятно бюрократическая страна. Там уволить премьера еще сложнее, чем получить в муниципалитете разрешение на покупку кошки. Но, нет, она-таки ушла. Этот поступок зрелой дамы, первой за последние тридцать лет премьерши внятного пола, тянет именно на ультиматум.
Ультиматум Борн! Остается понять, против чего восстала эта строгая, прямая и седая женщина.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— У вас есть догадки?
— Думаю, прежде всего против виртуализации, карнавализации, космополитации французской политики. Она ведь всегда ставила для теряющей влияние страны реально необходимые, хоть и непопулярные задачи — типа повышения пенсионного возраста, контроля за миграцией…
А вот крошка Макрон полностью лег под нарративы, планы и химеры транснациональных финансовых глобалистов. Соответственно, он больше думает не о суверенитете своей страны, а о пресловутой глобальной повестке.
Короче, французское руководство сознательно уходит из реальной политики. Оно полностью подчинило себя, суверенитет своей страны мифической "новой нормальности".
В этой "нормальности" человек меняет пол три-четыре раза за жизнь; дети — обуза, а не надежда; старики — рухлядь, а не кладезь мудрости; храмы превращают в трактиры. И даже большой спорт — не инструмент диалога разных стран, а способ дискриминации оппонентов… Думаю, что госпожа Борн так до конца и не смирилась с этим новым протоколом.
Зато сейчас руководить экономикой будет юный Атталь, который в 2 раза младше своей предшественницы. Официальный гей в соответствующем браке. К тому же говорит по-английски лучше, чем по--французски. А еще снялся в эротической ленте "Прекрасная смаковница" и имеет прозвище "микро-Макрон".
У него маловато опыта — зато он не боится давления. Хотя на Борн давил целый парламент, а на шалуна Габриэля будет давить сверху только один депутат — его супруг. Остальные, наверное, приутихнут сбоку.
В западном мире не принято критиковать геев, евреев, демократов… А тут целых три достоинства в одном флаконе. О, Габриэль! А что нет опыта, специальных знаний, репутации — да кому они нужны в мире виртуальной политики?
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9 января, 23:00
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— Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 января в соцсети Х написал про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку Украины. Вот мы все время говорим, что митинги во Франции — будет майдан, протесты ещё где-то в ЕС — будет майдан. А не ошибаемся ли мы? Может не настолько все рассорились в Европе?
— Говорят, что майдана не может быть только в одной стране — в Штатах, поскольку там нет американского посольства.
Да, теоретически майдан может быть в любой стране, где есть критическая масса недовольных. Но практически каждый майдан завязан на серьезные ресурсы: связь, пресса, адвокаты, палатки, отопление, биотуалеты, вознаграждение активистов…
Упомянутые посольства как правило и выступают координаторами в неограниченном финансировании всех этих аспектов. Поддержат ли они майдан тех же немецких фермеров? Не уверен.
Я пока не видел на тракторах лозунги, типа "Увеличьте в Германии количество американских баз еще на сто единиц!" Или "Требуем прямых выборов канцлера Германии на территории Америки!" Так что "майданы" в любой европейской стране маловероятны. Если они не истерят в пользу Большого брата.
— В Минобороны Украины заявили о хищениях в ведомстве на 10 миллиардов гривен. Коррупция — извечная тема, тем более на Украине. Психологи говорят, что гнусное поведение, в том числе получение нечестной выгоды (то есть в том числе и коррупция), свойственна среднему человеку только до тех пор, пока не встал вопрос жизни и смерти. То есть для большинства украинцев он еще не встал? Или они относятся к разряду людей-исключений?
— Я когда-то работал в Намибии и видел как бушмены ловят обезьян. В полую тыкву насыпают плошку риса через отверстие, куда с трудом протискивается сложенная лодочкой ладошка примата.
Обезьянка засовывает лапку, захватывает горку риса, но не может выдернуть в узкую дырку сжатый кулачек. Она видет, что к ней несутся люди с палками и через миг ее тупо забьют, но нет сил разжать ладонь с такой желанной добычей.
Другой пример. В Китае в год расстреливают за коррупцию сотни чиновников. Пока не помогает.
Видимо, соблазны коррупции — сильнее даже страха смерти. А сильнее коррупции только культура.
Украина — страна культа потребления. Здесь понты дороже денег, а деньги дороже жизни. Для нас это самый наглядный пример того, чем отличается культ потребления от культуры потребления.
Россия сможет претендовать на лидерство в мире только тогда, когда приоритеты личности сместятся с поглощения на созидание. Когда стыдится будут не дешевой "тачки", а низкой творческой отдачи. Когда измерять статус личности будут не длинной яхты и числом голых тел на ней, а длиной списка добрых дел.
А коррупция будет всегда. Но это как шоколад — один кусочек сильно не повредит, но жить "в шоколаде" — летально. А Украина прямо-таки мечтает жить "в шоколаде".
— Турция в 2024 году предложит возобновить стамбульские переговоры по Украине. Для чего это Эрдогану и зачем нам посредники? Условия давно известны: белый флаг над Банковой и полная и безоговорочная капитуляция.
— Думаю, это связано не внешнеполитическими амбициями президента Эрдогана, как трактуют многие аналитики, а с национальными особенностями внутренней политики.
В Стамбуле в марте — местные выборы. Сейчас симпатии горожан распределены почти поровну между властью и оппозицией. Для власти 20-миллионный Стамбул — значимая электоральная территория. Плюс это родной город Эрдогана, где он состоялся как политик высшей лиги. Соответственно, ему нужны именно "стамбульские козыри".
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Помните, как статус Батьки [Александр Лукашенко] поднялся на минских договоренностях? Переговорная международная площадка — это контакты и связи высшего уровня, мировая и местная пресса. А все вместе это и популярность власти, и рейтинг ее представителей, и инвестиционные потоки.
При этом совсем не важно, чем закончатся переговоры. Для участников, конечно, важен результат, но для организаторов значим сам процесс.
Помню, в лихие 90-е знакомый владелец одной киевской фирмы проводил с иностранцами бесконечные переговоры. Как правило они проходили в дорогом ресторане и за счет иностранной стороны. Я знал, что все они безрезультатны и бессмысленны. Но фирмач говорил, что для гостей результат — сделка; а для него — потусоваться в престижном ресторане.
Думаю, стамбульские переговоры — из этой серии.
 
ИнтервьюФранцияУкраинаГерманияполитикаМайданкоррупцияРоссияТурцияпротестыпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
05:53Владимир Орлов: Армия России прикроется "мини-панцирем" и запустит "Дрель", чтобы взломать оборону ВСУ
05:11Ультиматум Борн и жизнь в шоколаде. Дмитрий Выдрин о новой политике Франции и коррупции на Украине
05:01Кого будут брать? Закон о мобилизации – уже в Раде
04:31"Черная рада" по-одесски. Украинские эксперты о революционной ситуации в стране
04:12Алексей Фененко: ВСУ провоцируют РФ на Брусиловский прорыв к Харькову, а США готовят ей ядерную ловушку
04:05Невидимые продукты и картонные бронежилеты. Как в Минобороны Украины наживаются на войне
02:16Спецоперация без героизма. Чего нельзя подождать на войне
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