https://ukraina.ru/20240111/1052609980.html

Невидимые продукты и картонные бронежилеты. Как в Минобороны Украины наживаются на войне

Невидимые продукты и картонные бронежилеты. Как в Минобороны Украины наживаются на войне - 11.01.2024 Украина.ру

Невидимые продукты и картонные бронежилеты. Как в Минобороны Украины наживаются на войне

Спустя год после коррупционного скандала в Минобороны Украины, связанного с "поштучной" закупкой яиц по цене в три раза выше рыночной, ведомство сотрясают всё новые скандалы

2024-01-11T04:05

2024-01-11T04:05

2024-01-11T04:05

эксклюзив

украина

всу

минобороны украины

коррупция

владимир зеленский

запад

европа

петр порошенко

сергей марков

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От перемены министров обороны и их заместителей коррупция в ведомстве, ожидаемо, не прекратилась. В 2019 году подобные скандалы (дело Свинарчука-Гладковского) во многом стоили президентского поста Петру Порошенко.На этой неделе стали известны подробности очередной махинации, связанной с закупками питания для ВСУ. Полковника из Сил логистики ВСУ Александра Козловского подозревают в хищении 170 миллионов гривен на продуктах питания.В частности он закупал продукты у фирмы своей жены "Эко трейд сервис", при этом в договоре на поставку продуктов министерство заранее отказывалось от претензий, если продукты не будут поставлены.Владельцы фирм, с которыми были заключены договора, создавали видимость обеспечения военных комплектами продуктов и получали деньги за якобы выполненные услуги, но продукты не поставляли.В 2023 году Козловский приобрел Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн. грн. В марте 2023 года Александр Козловский приобрел квартиру в Киеве по ул. Композитора Мэйтуса, 4а площадью 158 квадратных метров за 5,85 млн грн (оценочная стоимость 8,34 млн грн), в которой и проживает.Также летом 2023 Козловский приобрел 47 земельных участков на территории Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Полтавской областей. Их общая стоимость составляет 7,71 млн. грн., а права собственности зарегистрировали на тещу и тестя фигуранта.Все эти деньги были сняты либо со счетов, либо в банкоматах города Хмельницкий, причем 14 млн грн сняла лично жена Козловского, как свидетельствуют данные журналистского расследования.Украинские журналисты из проекта "Наши гроши" ("Наши деньги"), называя Козловского "тыловой крысой", справедливо полагают, что такая схема не могла бы работать без покровительства высшего начальства в Минобороны Украины. Только вот экс-министр обороны Алексей Резников вовремя выехал заграницу.На днях также в Минобороны Украины сообщили, что бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов пошел на рекорд и получил четвертое подозрение в коррупции. На этот раз он украл почти миллиард гривен на бронежилетах, которые по факту оказались лишь дешевой имитацией, которую с легкостью пробивал любой осколок и любая пуля."Продукция, согласно заключениям судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать ее военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье наших воинов на передовой",— говорится в пресс-релизе Государственного бюро расследований (ГБР).В конце прошлого года тот же Шаповалов получил подозрение по поводу закупки на миллиард гривен зимней формы, которая оказалась вовсе не зимней."Военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года", – говорится в материалах дела.Иными словами, благодаря Шаповалову военнослужащие ВСУ оказались зимой в окопах в осенних курточках и с картонными бронежилетами, а благодаря Козловскому они должны жить на подножном корме."В министерстве обороны действовал целый спрут, но Резникова обходят уголовные дела, а причина банальна – покровительство Офиса Президента", – комментирует очередной скандал украинский Telegram-канал "Резидент".В понедельник, 8 января, министр обороны Рустем Умеров заявил, что за последние 4 месяца (с момента его назначения) в его ведомстве выявлено коррупционных нарушений более чем на 10 миллиардов гривен, хотя еще осенью Зеленский просил чиновников не говорить о коррупции, чтобы не спугнуть западных кредиторов.Сейчас проверку проходит также заместитель уже нового министра обороны Украины по финансовым вопросам Юрий Джигир (ранее – зам министра финансов Украины). В прошлом году пресс-служба Минобороны Украины заявляла, что опыт Джигира поможет "достичь нулевой толерантности к коррупции".Российский политолог Сергей Марков ранее подозревал, что именно Джигир стоит за контрабандой вооружений из Украины на Ближний Восток.Джигир – из числа так называемых "соросят", но самое примечательное – это его декларация, из которой следует, что в 2022 году он сбежал из Украины, получил временное убежище и финансовую помощь в Великобритании. Затем – пособие беженца в Италии, а параллельно не брезговал получать помощь в сумме 6500 гривен (15 000 р.) от Украины в рамках программы "Е-Подддержка".Не утихает с прошлого года и скандал, связанный с Игорем Гринкевичем, приближенным Алексея Резникова и другом британского экс-премьера Бориса Джонсона. Он любил позировать со всем семейством в вышиванках и рассказывать о патриотизме и ненависти к России.В конце прошлого года Гринкевича задержали при попытке дать взятку Государственному бюро расследований (ГБР) в $500 000.Ранее его компания выиграла сразу 23 тендера на поставки для ВСУ одежды и нижнего белья на общую сумму 1,5 миллиарда гривен. Поставки одежды никто не производил, а бизнес Гринкевича вообще никак не связан с пошивом одежды.Зато сын Гринкевича тут же приобрел дом за 25 млн гривен и 4 земельных участка в элитном поселке Козин под Киевом.Минобороны Украины на днях заявило, что разорвало "почти все контракты" с фирмой Гринкевича, но один все-таки оставило – на поставку продуктов питания, несмотря на попытку подкупа и невыполнение предыдущих заказов.Коррупционные скандалы в Минобороны Украины сказываются и на моральном духе украинских военнослужащих.В понедельник, 8 января, французское издание Franceinfo опубликовало статью с жалобами от рядовых ВСУ. Один из них говорит, что Европа якобы продолжала бы поддерживать Украину, если бы не тыловые крысы, которые получают выгоду от войны. По его словам, это воровство приводит к смертям невинных людей.Еще один солдат ВСУ возмущается, что ему самому приходится покупать снаряжение и медицинское оборудование. Тем не менее, в целом они воюют за возможность чиновникам Минобороны Украины воровать миллиардами на поставках.Такие тыловые крысы изнутри разъедают украинскую армию и Минобороны, но именно они кровно заинтересованы в бесконечном противостоянии и будут с пеной у рта требовать возврата границ Украины 1991 года.

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эксклюзив, украина, всу, минобороны украины, коррупция, владимир зеленский, запад, европа, петр порошенко, сергей марков, рустем умеров