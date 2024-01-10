https://ukraina.ru/20240110/1052602009.html

Дмитрий Евстафьев: Даже если Запад отдаст голову Зеленского, Украина останется кинжалом у сердца России

Дмитрий Евстафьев: Даже если Запад отдаст голову Зеленского, Украина останется кинжалом у сердца России - 10.01.2024 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Даже если Запад отдаст голову Зеленского, Украина останется кинжалом у сердца России

Главная задача России по отношению к Украине – это безопасность, а не территории, считает политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев

2024-01-10T05:39

2024-01-10T05:39

2024-01-10T05:39

интервью

дмитрий евстафьев

владимир зеленский

запад

украина

россия

сша

китай

исламисты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В декабре 2023 года Госдеп объявил, что США увеличили континентальный шельф в Арктике и Беринговом море.Расширенная площадь континентального шельфа составила около 1 млн квадратных километров. Большая часть этих территорий находится в Арктике и Беринговом море рядом с границами России и Канады. Таким образом Вашингтон хочет получить доступ к ценным минералам.- Дмитрий Геннадьевич, нарушены ли здесь наши интересы?- Что такое политика США времен глобализации? Это идея о том, что пространство как единица измерения национальной мощи устарело, а гегемония США может быть обеспечена через надпространственные системы. Это мировые финансы, информационное общество, без которого мировые финансы не функционируют, и последнее, шоу-бизнес. Сейчас американцы возвращаются в пространственный мир.Они начинают менять пространство, управлять им, максимально грубо, без оглядки на то, что мы называем международным правом. При этом задевая не только нас, но и Канаду, и другие государства, максимально дружественные к США. Америка переходит от мягкой силы к полужёсткой, а затем и к жёсткой. Пример Арктики – это уже не полужесткая сила. Полужесткая сила – это санкции, создание военных баз, создание AUKUS, мятеж в Мьянме, который изменил геоэкономическое окружение Китая.То, что они сделали в Арктике, это уже что-то из эпохи Великих географический открытий, когда галеон поднимал флаг над какой-то территорией. Мы должны очень серьезно относиться к тому, что сделали американцы. Это выход за флажки международного права и четкая демонстрация того, что США возвращаются в пространственный мир и геоэкономическое форматирование мира. Это хороший ответ тем, кто у нас говорил, что Арктика должна принадлежать всему миру. Это прекраснодушие безответственных краснобаев, на него американцы дали ковбойский ответ. Арктика – это территория будущего освоения, сейчас ее нужно столбить, потом будет поздно.- В Тик-токе осенью завирусилась расшифровка письма бывшего лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена в адрес Америки, которую он обвинил в оккупации Ближнего Востока. Это отразилось в сердцах молодежи, которая устраивает беспорядки на улицах США. Действительно ли Штаты порождают своих демонов, и как далеко зайдут эти культурные войны?- Я не верю в подлинность письма Усамы бен Ладена. Там отсутствуют некоторые ключевые детали, это связи с пакистанской и саудовской разведками, без которых 11 сентября не могло бы реализоваться. А бен Ладен был аватором этих событий. Второй вопрос – как быстро радикальные исламисты. Которых мы считали архаикой, ребятами в шлепках осваивают современные технологии. Сравните ролики ХАМАС с кондовыми, в плохом смысле советскими роликами ЦАХАЛ. Ролики ХАМАС намного более убедительны в пропагандистском плане. А хуситы, люди с кривыми ножами, которые производят ракеты, которые приходится перехватывать в стратосфере.Эта архаика, которая проросла внутри постиндустриального общества, не чуждается использовать современные технологии. Социальные сети для пропагандистских игр идеальны, потому что позволяют надстроить реальность. Вам достаточно показать подлинную картину, и вы сами достроите ее. Мы присутствуем при попытке сформировать новую радикальную исламскую идеологию, где будут свои великомученики, табу, разрешенные пределы конфронтации с другими религиями. Радикальный исламизм отрицает многие, если не большинство канонов традиционного ислама. Это новая идеологическая конструкция, и создана она будет за счет информационных технологий.- Какое противостояние ожидает Китай и США в 2024 году? Только ли экономическое?- Возможности для противоборства в рамках гибридного конфликта между США и Китаем близки к исчерпанию. США начинают щупать, насколько военно-силовыми шагами можно продавить Китай. Америка с точки зрения гибридного противостояния с Китаем победу по очкам одержала. Почти выиграна ситуация с Тайванем, с санкционной политикой, Китай соглашается соблюдать глобализированное санкционное законодательство. В пользу США развивается ситуация в мировых финансах, дедолларизация на базе китайских финансовых инструментах крайне замедлилась. США удалось замедлить развитие БРИКС в том формате, которого хотели китайцы. Но американцы часто выигрывают тактически, проигрывая стратегически. Они дошли до предела гибридной войны, дальше нужно смотреть на настроения в современном Вашингтоне, будут ли они готовы перейти эту "ленточку".Но американцы очень жестко и последовательно сыграли в Мьянме. И в американской элите есть группа, которая готовы будет сыграть не в гибридную войну, но конфликт низкой интенсивности с Китаем. Если американцам удастся устроить большую ближневосточную войну, а в отношениях с Ираном они четко играют на обострение, если им удастся дестабилизировать полосу от Персидского залива до Пакистана, они добьются масштабной геополитической изоляции Китая.- Год назад самым популярным вопросом было, сколько осталось Украине, когда закончится СВО. На мой взгляд, это непрогнозируемо. Но хотелось бы спросить, политическое решение по Украине или капитуляция: что наступит раньше?- Главная задача по Украине сформулирована президентом, и чем дальше, тем больше я соглашаюсь с этой формулировкой. Главная задача России по отношению к Украине – это безопасность, а не территории. Главный вопрос, может ли безопасность России быть достигнута без демонтажа той политической системы, которая играючи породила нацистский режим. Следующий президент за Порошенко, у него могла быть любая фамилия, но так случилось, что это оказался Зеленский, был бы нацистом, потому что такова была логика развития политической системы на Украине. Следующим за Януковичем должен был быть такой хаотизирующий все анархо-президент, которым был Петр Алексеевич Порошенко. Он блестяще справился со своей ролью. Но после Порошенко Украина была беременна нацизмом. Нацбаты, которые перекрасились в линейные подразделения ВСУ, унаследовавшие штабные группы и офицеров. Украина породила нацизм в одной из наиболее хаотической сатанинской и жестокой форме.Чтобы обеспечить безопасность, мы должны провести демонтаж политической системы Украины. Возникает вопрос, кто на Западе готов обсуждать не просто демилитаризацию, а ликвидацию Украины на много лет, лучше на два-три поколения? Может ли Украина существовать, даже формально, как единое централизованное государство, если у нее будут обеспечены права регионов, многокультурность, многоязычность? Или мы получим в итоге действий по демилитаризации и денацификации несколько Украин?Сегодняшний Запад готов обсуждать возвращение нам территорий Украины, сдачу нам головы Зеленского, живым они нам его не отдадут, а голову могут принести, но они не готовы обсуждать безопасность. Они готовы отдать территории, но сохранить Украину как кинжал, направленный в сердце России. Поэтому работать нам еще и работать.

https://ukraina.ru/20230222/1043839617.html

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https://ukraina.ru/20240109/1052596161.html

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2024

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, запад, украина, россия, сша, китай, исламисты