https://ukraina.ru/20231227/1052452630.html

Массовое бегство. Экс-генпрокурор Украины оценил последствия ужесточения мобилизации

Массовое бегство. Экс-генпрокурор Украины оценил последствия ужесточения мобилизации - 27.12.2023 Украина.ру

Массовое бегство. Экс-генпрокурор Украины оценил последствия ужесточения мобилизации

Новый законопроект по ужесточению мобилизации на Украине несёт "подрывной характер". Он может спровоцировать массовый исход населения, считает бывший генпрокурор страны Святослав Пискун

2023-12-27T23:00

2023-12-27T23:00

2023-12-27T23:00

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украина

мобилизация

всу

уклонисты

генпрокурор

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Он заявил, что нельзя лишить украинцев возможности расплачиваться банковскими картами, так как в противном случае у жителей страны не останется выбора, кроме как бежать. По мнению бывшего генпрокурора, если законопроект будет принят, его последствия придется "расхлёбывать всей стране", а в целом с населением власти поступают "неумно". Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.Помимо массового недовольства украинцев, он почти сразу столкнулся с сопротивлением депутатов. В том числе потому, что некоторые положения документа противоречат Конституции Украины.

https://ukraina.ru/20231227/1052430883.html

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новости, украина, мобилизация, всу, уклонисты, генпрокурор