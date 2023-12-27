Массовое бегство. Экс-генпрокурор Украины оценил последствия ужесточения мобилизации
Киев
Новый законопроект по ужесточению мобилизации на Украине несёт "подрывной характер". Он может спровоцировать массовый исход населения, считает бывший генпрокурор страны Святослав Пискун
Он заявил, что нельзя лишить украинцев возможности расплачиваться банковскими картами, так как в противном случае у жителей страны не останется выбора, кроме как бежать.
"Как можно забирать у человека карточку, если он с неё покупает хлеб и сало, когда идёт в магазин? Что он должен делать, грабить идти? <…> Люди сейчас начнут отказываться от гражданства и убегать", – сказал он в интервью YouTube-каналу "Да, это так".
По мнению бывшего генпрокурора, если законопроект будет принят, его последствия придется "расхлёбывать всей стране", а в целом с населением власти поступают "неумно".
Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
Помимо массового недовольства украинцев, он почти сразу столкнулся с сопротивлением депутатов. В том числе потому, что некоторые положения документа противоречат Конституции Украины.