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Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации

Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации - 26.12.2023 Украина.ру

Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации

Статьи нового украинского мобилизационного закона об отмене брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов не поддержит политическая партия "Батькивщина". Об этом 26 декабря заявила её лидер Юлия Тимошенко

2023-12-26T21:09

2023-12-26T21:09

2023-12-26T21:10

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Она указала, что во время военного положения в стране мобилизация неизбежна, однако её следует проводить справедливо. Кроме того, армию необходимо усилить технологически, для чего Украине нужно запустить собственное мощное военно-промышленное производство. Тимошенко высказалась за приостановку в следующем году выплат всех внешних и внутренних долгов Украины и отмену повышения зарплат чиновникам. Вырученные 650 миллиардов гривен могли бы пойти на запуск военной промышленность страны, считает политик. Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.

https://ukraina.ru/20231220/1052287696.html

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новости, украина, юлия тимошенко, батькивщина, мобилизация, всу, сво