Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации - 26.12.2023 Украина.ру
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Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации
Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации - 26.12.2023 Украина.ру
Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации
Статьи нового украинского мобилизационного закона об отмене брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов не поддержит политическая партия "Батькивщина". Об этом 26 декабря заявила её лидер Юлия Тимошенко
2023-12-26T21:09
2023-12-26T21:10
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юлия тимошенко
батькивщина
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Она указала, что во время военного положения в стране мобилизация неизбежна, однако её следует проводить справедливо. Кроме того, армию необходимо усилить технологически, для чего Украине нужно запустить собственное мощное военно-промышленное производство. Тимошенко высказалась за приостановку в следующем году выплат всех внешних и внутренних долгов Украины и отмену повышения зарплат чиновникам. Вырученные 650 миллиардов гривен могли бы пойти на запуск военной промышленность страны, считает политик. Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
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новости, украина, юлия тимошенко, батькивщина, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Юлия Тимошенко, Батькивщина, мобилизация, ВСУ, СВО

Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации

21:09 26.12.2023 (обновлено: 21:10 26.12.2023)
 
© ba.org.ua
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Статьи нового украинского мобилизационного закона об отмене брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов не поддержит политическая партия "Батькивщина". Об этом 26 декабря заявила её лидер Юлия Тимошенко
Она указала, что во время военного положения в стране мобилизация неизбежна, однако её следует проводить справедливо. Кроме того, армию необходимо усилить технологически, для чего Украине нужно запустить собственное мощное военно-промышленное производство.
Тимошенко высказалась за приостановку в следующем году выплат всех внешних и внутренних долгов Украины и отмену повышения зарплат чиновникам. Вырученные 650 миллиардов гривен могли бы пойти на запуск военной промышленность страны, считает политик.
"Нам нужен закон о всестороннем развитии техническо-научных новаций для собственной разработки и производства оружия. Эти разработки уже есть, нужна финансовая поддержка государства. Мы должны действовать четко рационально, стратегически и победно, а не идти в тупик", – добавила Тимошенко.
Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
20 декабря, 23:53
Тимошенко выступила против ЛГБТ* – СМИ Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко решительно выступила против ЛГБТ*, заявив, что как только произойдёт перезагрузка власти, все нововведения этого плана будут отменены
 
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21:09Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации
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