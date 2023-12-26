Тимошенко выступила против нескольких пунктов нового закона о мобилизации
21:09 26.12.2023 (обновлено: 21:10 26.12.2023)
© ba.org.ua
© ba.org.ua
Статьи нового украинского мобилизационного закона об отмене брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов не поддержит политическая партия "Батькивщина". Об этом 26 декабря заявила её лидер Юлия Тимошенко
Она указала, что во время военного положения в стране мобилизация неизбежна, однако её следует проводить справедливо. Кроме того, армию необходимо усилить технологически, для чего Украине нужно запустить собственное мощное военно-промышленное производство.
Тимошенко высказалась за приостановку в следующем году выплат всех внешних и внутренних долгов Украины и отмену повышения зарплат чиновникам. Вырученные 650 миллиардов гривен могли бы пойти на запуск военной промышленность страны, считает политик.
"Нам нужен закон о всестороннем развитии техническо-научных новаций для собственной разработки и производства оружия. Эти разработки уже есть, нужна финансовая поддержка государства. Мы должны действовать четко рационально, стратегически и победно, а не идти в тупик", – добавила Тимошенко.
Напомним, 25 декабря в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.