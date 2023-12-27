https://ukraina.ru/20231227/1052435274.html

Пожелания МИД по нацистам, антироссийская провокация, атаки ВСУ. Главное на Украине на 13:00 27 декабря

Пожелания МИД по нацистам, антироссийская провокация, атаки ВСУ. Главное на Украине на 13:00 27 декабря - 27.12.2023 Украина.ру

Пожелания МИД по нацистам, антироссийская провокация, атаки ВСУ. Главное на Украине на 13:00 27 декабря

Украина.ру, 27.12.2023

2023-12-27T13:00

2023-12-27T13:00

2023-12-27T13:11

хроники

эксклюзив

спецоперация

мария захарова

всу

провокация

запад

химическое оружие

украина

николай азаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg

Захарова пожелала на Новый год украинцам "избавиться от засевших в Киеве неонацистов". Киев замыслил антироссийскую провокацию с использованием отравляющих веществ, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Проект о мобилизации на Украине могут отправить на доработкуОфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге в среду пожелала на Новый год народу Украины "поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов"."На пороге 2024 года хотели бы пожелать украинцам поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов, которые в угоду своим западным хозяевам превращают страну в выжженное поле, лишая людей исторической памяти и надежды на лучшее будущее", - сказала дипломат.Она также отметила, что хотела бы, чтобы "несмотря на кровь, на ересь и на ложь, которую распространяет президент Украины Владимир Зеленский и его режим", ничто не помешало украинцам отметить наступающий Новый год и Рождество.На этом же брифинге Захарова обратила внимание на усталость Запада от бесконечных политических провалов на украинском направлении. По ее словам, это особенно продемонстрировала пресс-конференция, которую президент Украины провел 19 декабря.Она также обратила внимание на то, что "в западном обществе среди рядовых граждан растет нежелание подпитывать коррумпированный режим из собственного кармана"."Чем скорее коллективный Запад осознает, что урегулирование спровоцированного им украинского конфликта возможно только через достижение целей специальной военной операции, тем скорее наступит мир", - подчеркнула Захарова.Кроме того, она назвала "абсолютно безумным, оторванным от реалий" заявление главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что Лондон рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Киеву помощь."Абсолютно безумное, оторванное от реалий, [можно расценивать высказывание] как спонсирование политического проекта, как акт русофобии, как акт, направленный против подданных своей же собственной страны", - сказала дипломат.По словам Захаровой, такая позиция ударяет "по исконным, истинным интересам той же самой Британии"."Людей просто натравливают друг на друга, вводят в заблуждение, и делают это британские политики", - возмутилась официальный представитель МИД РФ.В 2022 году Лондон оказал Киеву военную помощь почти на 3 миллиарда долларов и взял на себя обязательства направить на эти цели не меньшую сумму в 2023 году. Однако аналогичные обязательства на 2024 год до сих пор не озвучивались.Среди прочего британское правительство поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Лондона в конфликт на Украине.Атаки ВСУУкраинские войска выпустили 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.С 8.50 по 10.45 Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в общей сложности еще 14 снарядов того же калибра по Куйбышевскому и Петровскому району Донецка.Чуть позже они снова обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив за час 30 снарядов."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:55 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - указали в представительстве.С 11.20 до 11.55 они выпустили еще 20 снарядов указанного калибра по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, четыре таких же снаряда по Горловке и три – по Ясиноватскому району.Спустя менее получаса украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка.С 12.00 по 12.25 националисты выпустили по этому же району еще семь снарядов калибром 155 миллиметров.Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале, в Никитовском районе города была повреждена школа."Утренним обстрелом вооруженных формирований Украины повреждена школа № 6 (пос. шахты имени Гагарина, Никитовский район Горловки)", - написал мэр.Также были повреждены здания двух общежитий колледжа технологий и сервиса.В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные выпустили по населенным пунктам региона более 80 боеприпасов, а также совершили несколько атак с помощью беспилотников.В результате было повреждено три дома и ЛЭП, пострадавших нет.Кроме того, на вышеупомянутом брифинге официальный представитель МИД России Захарова упомянула о возможной "антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства", которая готовится на Украине, чтобы обвинить Россию в использовании химоружия."Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия", - сказала она.Как подчеркнула Захарова, по имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает СБУ, которая привлекла к сотрудничеству украинскую компанию "Реалаб"."Она специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму в октябре-ноября текущего года в Германии закуплена так называемая малая партия триэтаноламина и азотсодержащего соединения натрия производства американской компании Honeywell Research Chemicals. Компания американская, расположена в городе Зельце (ФРГ)", - добавила она.При этом официальный представитель российского дипведомства отметила, что триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию."Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия, а именно азотистого иприта. Азотсодержащие соединения натрия высокотоксичны, а их поражающий эффект аналогичен цианиду, - продолжила Захарова. По оценке российских специалистов, указанные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной киевскому режиму территории в полосе действия российских войск.Доработка проекта о мобилизацииНовый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. Об этом сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте."Верховная Рада рассмотрит законопроекты об ужесточении правил мобилизации на Украине в течение ближайшего месяца. Вероятны даты первого голосования – 10–14 января. Принять законопроект в целом планируют до конца января или в начале февраля. Наиболее вероятный сценарий – перед этим документы вернут правительству на доработку. В текущей редакции они вряд ли соберут достаточное количество голосов в парламенте, так как там есть ряд дискуссионных положений", - говорится на сайте журнала.По данным СМИ, депутаты из партии "Слуга народа" попытаются убедить другие силы поддержать законопроект. Как утверждается, многих парламентариев не устраивает, что из законопроекта исчезли предложенные нормы о ротации. "В силах обороны более 1 миллиона человек, но непосредственно на линии столкновения – до 300 000. Есть подразделения, которые постоянно находятся в тылу – обороняют Сумскую область или границу с Белоруссией. Это военные, которые прошли подготовку", - сказала украинский парламентарий Марьяна Безуглая.При этом, как отмечается, депутаты не согласны и с решением о мобилизации людей с инвалидностью третьей группы, нормой о том, что для уточнения данных человек может быть задержан на срок от трех часов до трех суток, со штрафами за неявку в военкомат или нарушения военного учета.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, Зеленский также подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. А издание New York Times писало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.По словам бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, законопроект о мобилизации и объявления о новой волне мобилизации вовсе не означают, что эти люди будут использованы для наступления или прорыва российских линий обороны. Ведь в таком случае Киев лишится указанного количества людей и придет "к полной капитуляции, так как это их последние человеческие ресурсы".Он считает, что Украина в следующем году не пойдет в новое контрнаступление на фоне провала предыдущего, а займет лишь оборонительную позицию или применит тактику отступления."Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно. Ясно, что киевским режимом принята стратегия о сохранении той линии, на которой они сейчас находятся, или стратегия небольших тактических отступлений. Наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы", - написал Азаров в соцсети.

https://ukraina.ru/20231227/1052428435.html

https://ukraina.ru/20231226/1052405148.html

https://ukraina.ru/20231226/1052398335.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, мария захарова, всу, провокация, запад, химическое оружие, украина, николай азаров, мобилизация, законопроект, донецк, боеприпасы, горловка, обстрелы