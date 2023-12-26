https://ukraina.ru/20231226/1052398335.html

Подземные военные производства, взрывы, проблемы с мобилизацией. Главное на Украине на утро 26 декабря

Подземные военные производства, взрывы, проблемы с мобилизацией. Главное на Украине на утро 26 декабря - 26.12.2023 Украина.ру

Подземные военные производства, взрывы, проблемы с мобилизацией. Главное на Украине на утро 26 декабря

Украина.ру, 26.12.2023

2023-12-26T09:00

2023-12-26T09:00

2023-12-26T09:15

хроники

эксклюзив

спецоперация

мобилизация

украина

всу

обстрелы

взрыв

воздушная тревога

владимир рогов

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Рогов сообщил о создании на Украине подземных военных производств. На территории страны звучат взрывы, ВСУ, возможно, будут вынуждены отступить. Процесс мобилизации сильно замедлился, в бюджете нет на нее средствГлава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти, опасаясь российский ударов, перевели часть военного производства под землю."По имеющей оперативной информации, в той же Одесской, Николаевской, Киевской областях и в ряде других регионов, подконтрольных режиму (президента Украины Владимира) Зеленского, построены подземные производства, в которых осуществляется военное производство и сборка, в том числе дронов камикадзе украинского варианта с реактивными двигателями", - сказал Рогов.В свою очередь руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская признала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены отступить, если власти не найдут способ наладить в стране производство ударных беспилотников.По ее словам, именно беспилотники "меняют правила игры" на поле боя, однако украинские власти не были готовы к этому технологически."Сейчас страна начала просыпаться, но не соразмерно той ситуации, которая есть", - отметила она, добавив, что не видит со стороны политического и военного руководства понимания, как развить отрасль.В то же время, по ее словам, Россия активно запускает производство.Несмотря на проблемы украинские военные продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. За последние сутки они делали это 35 раз, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."На Донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Горловском 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - указали в представительстве.Всего украинские войска выпустили 131 единицу различных боеприпасов.За сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц и ранении трех, повреждено девять домостроений.Мэр города Алексей Кулемзин позже указал, что женщина 1971 года рождения получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками.Взрывы на Украине и другие провалы ВСУВ ночь на вторник на территории Украины зазвучала воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, накануне поздним вечером сигнал прозвучал в Днепропетровской области в 22.43 (23.43 мск), а в Кировоградской - спустя 15 минут.Утром в 5.18 (6.18 мск) тревога была объявлена в Киеве, а затем распространилась и на область.Также сигнал звучит в Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях страны.Украинские СМИ информировали о взрывах в Одесской области, в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области, в Николаеве.Российским военным удалось взять под контроль населенный пункт Марьинка недалеко от Донецка."В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка", - сказал в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.Президент России Владимир Путин отметил, что, взломав укрепрайон Марьинки, российские войска "получают возможность выходить на более широкий оперативный простор".Артиллеристы группировки "Запад" ВС РФ расчетом САУ "Мста-С" ликвидировали укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении."Военнослужащие гаубичного дивизиона беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные укрепленные позиции и живую силу противника", — сообщили в Минобороны РФ.Там добавили, что убедиться в поражении целей помогли кадры объективного контроля с беспилотников. В этот раз удар пришелся по пехоте противника, находившейся в укрытии на расстоянии 17,5 километра от гаубицы."Мы обязательно передвигаемся, потому что противник также слышит выстрелы, наблюдает. Перемещаемся после каждой отработки и продолжаем дальше ведение огня. Работа происходит ежедневно", — отчитался командир орудия с позывным Шайба.Расчет САУ "Мста-С" больше года служит в зоне специальной военной операции (СВО), его артиллеристы учатся быть универсалами, чтобы при непредвиденных обстоятельствах иметь возможность заменить товарищей."Машину нельзя бросать. Это второй дом. И стоять тоже нельзя на месте, нужно всегда ездить. У нас такая работа — мы должны выезжать, отстреливаться и уезжать. У нас в батарее все друг другу помогают", — рассказал механик-водитель с позывным Никотин.В свою очередь сдавшийся в плен младший сержант ВСУ Михаил Лобов пожаловался на проблемы в украинской армии и заверил, что у его подразделения на Запорожском направлении не было шансов выжить.Лобов является ветераном "АТО" (как на Украине называют войну против ЛНР и ДНР, начатую Киевом в 2014 году). Он сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" на Времевском выступе."Моральный дух… Его нет, потому что как и нет подразделения как такового. Остались единицы. Безысходность. Нет шансов на выживание. Вчера были одни, сегодня – другие", – сказал он.По его словам, его подразделение теряло личный состав и непосредственно в бою, и в результате дезертирства."С моего отделения один человек убежал, уехал домой. Насчет потерь: до этого за два дня три человека было (убито – ред.). Два с моего взвода, тоже с моего отделения. А три человека – с другого взвода. Потери сильно большие, невосполнимые", – признал военнопленный.Он пожаловался, что командование ничего не делает, чтобы избежать катастрофических потерь на фронте."Они ничего не предпринимают. Находят только новых людей, кого снова отправить на те же самые позиции", – сказал Лобов.Разведчик из 1-го батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Оладушек" в свою очередь указывал, что Украине не удастся одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных."Нам нужна молодежь. Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли . Но так мы точно не победим", — отметил военнослужащий.Он также обращал особое внимание на снижающееся качество человеческого ресурса. По его словам, военкомы забирают больных мужчин, а солдаты, которые получили множество ранений, не могут выполнять задачи, как раньше.Украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka заверял, что Киев и западные страны постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией.По его словам, для начала необходима "риторическая подготовка"."Надо придумывать , как это все объяснять — остановку "войны до победного конца"", — сказал он.Карасев добавил, что Украина и Запад психологически уже смирились со своим поражением. По его словам, в настоящее время украинские власти думают, как выйти из конфликта с Москвой "политически, дипломатически и технически".Проблемы с мобилизациейПроцесс мобилизации на Украине сильно замедлился в последнее время, заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко."Государству нужно мобилизовать людей в зависимости от числа демобилизованных призывников. Это может стать большой проблемой, поскольку мобилизация значительно замедлилась в последнее время", - сказал Костенко.Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Позднее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что мобилизация такого количества человек займет как минимум год.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк указал, что денег на мобилизацию 500 тысяч человек у Киева нет.Он напомнил, что оборонный бюджет на 2024 год на 300 миллиардов гривен (почти 8 миллиардов долларов) меньше, чем в этом году."Уже очевидно, цифры не бьются. Нет таких денег. Только Норвегия разрешила свои деньги тратить на военные нужды. Все остальные партнеры никогда не дадут на это денег", - отметил Железняк.Накануне в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ он в частности предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое, а также вводит возможность рассылки повесток потенциальным призывниками в электронном виде.На сайте Рады появилось сообщение, что этот документ был направлен на рассмотрение профильного комитета. При этом через некоторое время после того, как текст законопроекта был опубликован на сайте парламента, форма поиска зарегистрированных в Раде документов стала недоступной.Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается, помимо прочего, снизить с 27 до 25 лет возраст подлежащих мобилизации, исключить категорию ограниченной годности к военной службе, отменить срочную службу, ввести базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет во всех учебных заведениях, установить ограничения прав граждан, уклоняющихся от постановки на военный учет и прохождения службы, уточнить основания для увольнения с военной службы и так далее.Помимо этого, в самом тексте законопроекта в том числе говорится, что повестки в военкоматы могут высылать гражданам "через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту", а тем украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг.Граждан Украины, которые были признаны ограниченно годными к прохождению военной службы, обяжут вновь пройти медицинское обследование."Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию в течение шести месяцев с момента вступления в силу этого закона", - говорится в документе.Также отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы."Новация по отсрочке - для 1-й и 2-й группы инвалидности. 3-ю группу убрали. Интересный момент - отсрочка для женщин - если они пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные женщины. Отсрочка будет предоставляться только действующим депутатам Верховной Рады - все прошлые созывы подлежат мобилизации", - указало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о мобилизации.Отсрочка положена студентам только дневной или дуальной формы обучения, получающим уровень образования выше, чем предыдущий по тому же направлению, а также докторантам. А отсрочка для педработников и научных сотрудников - только если они работают на полную ставку.Издание также пишет, что, согласно новым правилам, бронь получают чиновники категории "А", а категории "Б" и "В" - только до 50% от общего количества военнообязаных.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, мобилизация, украина, всу, обстрелы, взрыв, воздушная тревога, владимир рогов, производство