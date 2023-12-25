https://ukraina.ru/20231225/1052393695.html

Вето Венгрии не помешает Украине получить от ЕС €50 млрд – Кулеба

Вето Венгрии не помешает Украине получить от ЕС €50 млрд – Кулеба - 25.12.2023 Украина.ру

Вето Венгрии не помешает Украине получить от ЕС €50 млрд – Кулеба

Официальные лица Украины уже в который раз заявляют о том, что мнение представителей Венгрии при определении дальнейшей поддержки Киева не имеет никакого веса. В понедельник, 25 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вето Виктора Орбана не остановит ЕС от выделения Украине 50 миллиардов евро

2023-12-25T23:53

2023-12-25T23:53

2023-12-25T23:54

новости

украина

дмитрий кулеба

мид украины

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/74/1034167401_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_e881dbca8989aa995a638db5b14af8ae.jpg

Кулеба утверждает, что решение о 50 миллиардах евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за протеста Венгрии, а только потому что 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств. По словам главы украинского МИДа, "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны". Ключевой вопрос, добавил министр, во внутреннем единстве блока и сегодня 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Однако если этого не удастся, то "деньги все равно будут выделены". Примечательно, что почти ровно месяц назад, 23 ноября, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС. Напомним, официальные лица Венгрии неоднократно высказывались против как дальнейшей поддержки Украины, так и вступления страны в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что вопрос о членстве Украины в Евросоюзе не проработан, а судьба выделенных Киеву ранее 80-ти миллиардов евро неизвестна, а следовательно Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине.

https://ukraina.ru/20231224/1052363804.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дмитрий кулеба, мид украины, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз