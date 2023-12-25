Вето Венгрии не помешает Украине получить от ЕС €50 млрд – Кулеба - 25.12.2023 Украина.ру
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Вето Венгрии не помешает Украине получить от ЕС €50 млрд – Кулеба
Вето Венгрии не помешает Украине получить от ЕС €50 млрд – Кулеба - 25.12.2023 Украина.ру
Вето Венгрии не помешает Украине получить от ЕС €50 млрд – Кулеба
Официальные лица Украины уже в который раз заявляют о том, что мнение представителей Венгрии при определении дальнейшей поддержки Киева не имеет никакого веса. В понедельник, 25 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вето Виктора Орбана не остановит ЕС от выделения Украине 50 миллиардов евро
2023-12-25T23:53
2023-12-25T23:54
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Кулеба утверждает, что решение о 50 миллиардах евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за протеста Венгрии, а только потому что 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств. По словам главы украинского МИДа, "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны". Ключевой вопрос, добавил министр, во внутреннем единстве блока и сегодня 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Однако если этого не удастся, то "деньги все равно будут выделены". Примечательно, что почти ровно месяц назад, 23 ноября, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС. Напомним, официальные лица Венгрии неоднократно высказывались против как дальнейшей поддержки Украины, так и вступления страны в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что вопрос о членстве Украины в Евросоюзе не проработан, а судьба выделенных Киеву ранее 80-ти миллиардов евро неизвестна, а следовательно Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине.
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новости, украина, дмитрий кулеба, мид украины, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз

Вето Венгрии не помешает Украине получить от ЕС €50 млрд – Кулеба

23:53 25.12.2023 (обновлено: 23:54 25.12.2023)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Официальные лица Украины уже в который раз заявляют о том, что мнение представителей Венгрии при определении дальнейшей поддержки Киева не имеет никакого веса. В понедельник, 25 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вето Виктора Орбана не остановит ЕС от выделения Украине 50 миллиардов евро
Кулеба утверждает, что решение о 50 миллиардах евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за протеста Венгрии, а только потому что 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств.
По словам главы украинского МИДа, "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны".
"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: сделают ли это 27 стран вместе - все члены ЕС включая Венгрию, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров, - или эти деньги выделят 26 стран Европейского союза без Венгрии", – цитирует Кулебу издание "РБК-Украина".
Ключевой вопрос, добавил министр, во внутреннем единстве блока и сегодня 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Однако если этого не удастся, то "деньги все равно будут выделены".
Примечательно, что почти ровно месяц назад, 23 ноября, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС.
Напомним, официальные лица Венгрии неоднократно высказывались против как дальнейшей поддержки Украины, так и вступления страны в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что вопрос о членстве Украины в Евросоюзе не проработан, а судьба выделенных Киеву ранее 80-ти миллиардов евро неизвестна, а следовательно Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине.
Ростислав Ищенко интервью
24 декабря, 13:14
Ростислав Ищенко: Политическая борьба на Западе постепенно вырождается в гражданское противостояниеКогда политическую силу, власть не поддерживает большая часть общества, то построить в стране тоталитарный режим очень сложно, потому что ведь общество это же не какая-то отдельная социальная группа – это и армия, и полиция, и спецслужбы, - утверждает Ростислав Ищенко, анализируя ситуацию в Западной и Восточной Европе
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаМИД УкраиныВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
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