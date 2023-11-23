Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина - 23.11.2023 Украина.ру
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Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина
Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина - 23.11.2023 Украина.ру
Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина
Влиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии заблокировать Украине путь в Евросоюз. Вето Будапешта имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Киева, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передаёт "Украинская правда"
2023-11-23T01:50
2023-11-23T01:50
новости
ольга стефанишина
украина
евросоюз
венгрия
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По её словам, у Венгрии есть "легальная возможность" заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите в середине декабря. Это "тревожный звоночек", потому как на кону "судьба Европы", считает Стефанишина. Стефанишина надеется, что члены Евросоюза не допустят возможность блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. До этого Ольга Стефанишина заявляла, что Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства, чтобы открыть путь в Евросоюз. По её словам, тот факт, что Будапешт "громче всех кричит" о венгерском нацменьшинстве на Украине, "вообще не означает, что у венгерского меньшинства в стране есть какая-то особая проблематика". Ранее издание Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева. Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором указал, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока лидеры ЕС не обсудят эффективность политики в отношении Украины.
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ольга стефанишина, украина, евросоюз, венгрия
Новости, Ольга Стефанишина, Украина, Евросоюз, Венгрия

Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина

01:50 23.11.2023
 
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© РИА Новости . Алексей Фурман
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Влиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии заблокировать Украине путь в Евросоюз. Вето Будапешта имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Киева, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передаёт "Украинская правда"
По её словам, у Венгрии есть "легальная возможность" заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите в середине декабря. Это "тревожный звоночек", потому как на кону "судьба Европы", считает Стефанишина.

"Вето Венгрии имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Украины. Потому что на кону будущее Европы – от Албании до Кишинёва – и понимание того, что решения, которые принимаются сейчас, влияют вообще на стабильность в Европе", – добавила она.

Стефанишина надеется, что члены Евросоюза не допустят возможность блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.
"Я уверена, что наиболее влиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии быть в центре всех событий, потому что в центре событий вообще должно быть будущее Европы", – отметила вице-премьер.
До этого Ольга Стефанишина заявляла, что Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства, чтобы открыть путь в Евросоюз. По её словам, тот факт, что Будапешт "громче всех кричит" о венгерском нацменьшинстве на Украине, "вообще не означает, что у венгерского меньшинства в стране есть какая-то особая проблематика".
Ранее издание Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева. Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором указал, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока лидеры ЕС не обсудят эффективность политики в отношении Украины.
 
НовостиОльга СтефанишинаУкраинаЕвросоюзВенгрия
 
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Заголовок открываемого материала
01:50Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина
01:26В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы
01:15В США обеспокоены задержкой военной помощи Киеву – Politico
00:49Протесты на польско-украинской границе продлятся минимум до февраля
00:34Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16
00:02Требования о правах венгерского меньшинства на Украине считают капризом
23:43Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – Politico
23:13Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине
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