https://ukraina.ru/20231123/1051261530.html

Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина

Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина - 23.11.2023 Украина.ру

Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина

Влиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии заблокировать Украине путь в Евросоюз. Вето Будапешта имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Киева, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передаёт "Украинская правда"

2023-11-23T01:50

2023-11-23T01:50

2023-11-23T01:50

новости

ольга стефанишина

украина

евросоюз

венгрия

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По её словам, у Венгрии есть "легальная возможность" заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите в середине декабря. Это "тревожный звоночек", потому как на кону "судьба Европы", считает Стефанишина. Стефанишина надеется, что члены Евросоюза не допустят возможность блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. До этого Ольга Стефанишина заявляла, что Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства, чтобы открыть путь в Евросоюз. По её словам, тот факт, что Будапешт "громче всех кричит" о венгерском нацменьшинстве на Украине, "вообще не означает, что у венгерского меньшинства в стране есть какая-то особая проблематика". Ранее издание Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева. Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором указал, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока лидеры ЕС не обсудят эффективность политики в отношении Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ольга стефанишина, украина, евросоюз, венгрия