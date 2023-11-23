Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкАкции сторонников вступления в Евросоюз на Майдане
Влиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии заблокировать Украине путь в Евросоюз. Вето Будапешта имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Киева, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передаёт "Украинская правда"
По её словам, у Венгрии есть "легальная возможность" заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите в середине декабря. Это "тревожный звоночек", потому как на кону "судьба Европы", считает Стефанишина.
"Вето Венгрии имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Украины. Потому что на кону будущее Европы – от Албании до Кишинёва – и понимание того, что решения, которые принимаются сейчас, влияют вообще на стабильность в Европе", – добавила она.
Стефанишина надеется, что члены Евросоюза не допустят возможность блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.
"Я уверена, что наиболее влиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии быть в центре всех событий, потому что в центре событий вообще должно быть будущее Европы", – отметила вице-премьер.
До этого Ольга Стефанишина заявляла, что Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства, чтобы открыть путь в Евросоюз. По её словам, тот факт, что Будапешт "громче всех кричит" о венгерском нацменьшинстве на Украине, "вообще не означает, что у венгерского меньшинства в стране есть какая-то особая проблематика".
Ранее издание Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева. Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором указал, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока лидеры ЕС не обсудят эффективность политики в отношении Украины.