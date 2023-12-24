Байден не позволит Зеленскому закончить конфликт на Украине - Азаров - 24.12.2023 Украина.ру
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Байден не позволит Зеленскому закончить конфликт на Украине - Азаров
Байден не позволит Зеленскому закончить конфликт на Украине - Азаров - 24.12.2023 Украина.ру
Байден не позволит Зеленскому закончить конфликт на Украине - Азаров
На Украине не удастся достичь перемирия, пока Джо Байден является президентом США, так как это ударит по его политическим перспективам, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook*
2023-12-24T11:38
2023-12-24T11:39
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря выразил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы.Выборы президента США пройдут осенью 2024 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Новости, Украина, США, президент США, выборы

Байден не позволит Зеленскому закончить конфликт на Украине - Азаров

11:38 24.12.2023 (обновлено: 11:39 24.12.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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На Украине не удастся достичь перемирия, пока Джо Байден является президентом США, так как это ударит по его политическим перспективам, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook*

"Перемирия на Украине не будет, пока Байден остается президентом. Он не даст Зеленскому закончить войну, потому что капитуляция зе-режима ударит по политическим перспективам Байдена. Поэтому он будет опекать и финансировать своих киевских марионеток, надеясь хоть на какие-то успехи ВСУ", - написал Азаров.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря выразил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы.
Выборы президента США пройдут осенью 2024 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
19 декабря, 22:34
Атака на Залужного, сомнительная мобилизация, хамские ответы: пресс-конференция ЗеленскогоВечером, 19 декабря, Владимир Зеленский провел в Киеве большую пресс-конференцию. Она длилась два часа. В таком формате общение президента Украины с журналистами прошло впервые с момента начала российской военной спецоперации
 
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