https://ukraina.ru/20231224/1052363660.html

Байден не позволит Зеленскому закончить конфликт на Украине - Азаров

Байден не позволит Зеленскому закончить конфликт на Украине - Азаров - 24.12.2023 Украина.ру

Байден не позволит Зеленскому закончить конфликт на Украине - Азаров

На Украине не удастся достичь перемирия, пока Джо Байден является президентом США, так как это ударит по его политическим перспективам, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook*

2023-12-24T11:38

2023-12-24T11:38

2023-12-24T11:39

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря выразил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы.Выборы президента США пройдут осенью 2024 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20231219/1052251000.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, президент сша, выборы