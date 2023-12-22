Германия не будет выдавать украинцев для службы в ВСУ — Бушман - 22.12.2023 Украина.ру
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Германия не будет выдавать украинцев для службы в ВСУ — Бушман
Германия не будет выдавать украинцев для службы в ВСУ — Бушман - 22.12.2023 Украина.ру
Германия не будет выдавать украинцев для службы в ВСУ — Бушман
Проблемы мобилизации солдат в ВСУ не будут иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии. Об этом федеральный министр юстиции Марко Бушман заявил Tagesspiegel
2023-12-22T12:27
2023-12-22T12:27
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всу
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Германия не намерена решать проблему с мобилизацией и выдавать проживающих на ее территории граждан Украины.Tagesspiegel отмечает, что в Германии созданы все условия для беженцев из Украины.21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев намерен с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих в Германии, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получать повестки о явке на призывные пункты ВСУ. Такие меры рассматриваются для того, чтобы восполнить дефицит военнослужащих. В плане на мобилизацию указано 450 – 500 тыс. человек.
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новости, новости украины, германия, всу, мобилизация, рустем умеров
Новости, Новости Украины, Германия, ВСУ, мобилизация, Рустем Умеров

Германия не будет выдавать украинцев для службы в ВСУ — Бушман

12:27 22.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Проблемы мобилизации солдат в ВСУ не будут иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии. Об этом федеральный министр юстиции Марко Бушман заявил Tagesspiegel
Германия не намерена решать проблему с мобилизацией и выдавать проживающих на ее территории граждан Украины.

"Мы не будем сейчас принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли", — заявил Бушман немецкому изданию.

Tagesspiegel отмечает, что в Германии созданы все условия для беженцев из Украины.

"Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины трудоустроилось и меньше жили на деньги граждан [Германии]", — добавил он.

21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев намерен с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих в Германии, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получать повестки о явке на призывные пункты ВСУ. Такие меры рассматриваются для того, чтобы восполнить дефицит военнослужащих. В плане на мобилизацию указано 450 – 500 тыс. человек.
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