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Германия не будет выдавать украинцев для службы в ВСУ — Бушман

Германия не будет выдавать украинцев для службы в ВСУ — Бушман - 22.12.2023 Украина.ру

Германия не будет выдавать украинцев для службы в ВСУ — Бушман

Проблемы мобилизации солдат в ВСУ не будут иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии. Об этом федеральный министр юстиции Марко Бушман заявил Tagesspiegel

2023-12-22T12:27

2023-12-22T12:27

2023-12-22T12:27

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Германия не намерена решать проблему с мобилизацией и выдавать проживающих на ее территории граждан Украины.Tagesspiegel отмечает, что в Германии созданы все условия для беженцев из Украины.21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев намерен с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих в Германии, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получать повестки о явке на призывные пункты ВСУ. Такие меры рассматриваются для того, чтобы восполнить дефицит военнослужащих. В плане на мобилизацию указано 450 – 500 тыс. человек.

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