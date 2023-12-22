Германия не будет выдавать украинцев для службы в ВСУ — Бушман
Проблемы мобилизации солдат в ВСУ не будут иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии. Об этом федеральный министр юстиции Марко Бушман заявил Tagesspiegel
Германия не намерена решать проблему с мобилизацией и выдавать проживающих на ее территории граждан Украины.
"Мы не будем сейчас принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли", — заявил Бушман немецкому изданию.
Tagesspiegel отмечает, что в Германии созданы все условия для беженцев из Украины.
"Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины трудоустроилось и меньше жили на деньги граждан [Германии]", — добавил он.
21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев намерен с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих в Германии, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получать повестки о явке на призывные пункты ВСУ. Такие меры рассматриваются для того, чтобы восполнить дефицит военнослужащих. В плане на мобилизацию указано 450 – 500 тыс. человек.