Депутат Рады назвала легализацию марихуаны "историческим шагом" - 22.12.2023 Украина.ру
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Депутат Рады назвала легализацию марихуаны "историческим шагом"
Депутат Рады назвала легализацию марихуаны "историческим шагом" - 22.12.2023 Украина.ру
Депутат Рады назвала легализацию марихуаны "историческим шагом"
Легализация марихуаны на Украине - это исторический шаг, уже через полгода после подписания закона президентом лекарства появятся на полках, заявила депутат Верховной Рады от фракции "Голос", член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина в эфире телемарафона
2023-12-22T11:42
2023-12-22T11:42
новости
украина
ольга стефанишина
каннабис
марихуана
конопля
законопроект
верховная рада
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Журналист поздравил Стефанишину с принятием законопроекта о легализации каннабиса. За принятие проголосовало 248 депутатов. Воздержались и не проголосовали при этом партии "Батькивщина" и "Европейская солидарность".По словам депутата, более чем 60 стран мир легализовали медицинский каннабис. "Это цивилизованные, развитые европейские страны и США. Это действительно огромный шаг вперёд", добавила она.Стефанишина отметила, что партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" изначально выступала против легализации марихуаны. А "Европейская солидарность" проголосовала "за" в первом чтении. "Для меня "Европейская солидарность" стала разочарованием вчерашнего дня. Мы до ночи позавчера вели с ними переговоры и утром тоже, показывали им все нормы закона, которые будут работать. Но у меня сложилось впечатление, что это политическая игра, просто не голосовать за закон, который подало правительство Украины", - рассказала Стефанишина.Журналист уверен, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект. Стефанишина рассказала, что после подписания президентом у Кабмина будет полгода чтобы разработать подзаконные акты, которые будут регламентировать действие закона. То есть, пояснила Стефанишина, через полгода украинцы смогут увидеть завезенные лекарства с каннабисом.Для того, чтобы наладить собственное производство, Украине понадобится много времени. Выращивать коноплю, по словам депутата, будут в теплицах с круглосуточным видеонаблюдением, а у каждого куста будет индивидуальный штрих-код.21 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны.Народный депутат Артем Дмитрук записал видео, где отметил, что "наркота легализована". По его словам, принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране.В июле Стефанишина заявила, что на Украине проживает порядка шести миллионов человек с психологическим заболеваниями, которые нуждаются в лечении каннабисом.Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский.Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля 2023 года в своем телеграм-канале заявил, что легализация марихуаны вобьёт последний гвоздь в крышку гроба государственности страны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, ольга стефанишина, каннабис, марихуана, конопля, законопроект, верховная рада
Новости, Украина, Ольга Стефанишина, каннабис, марихуана, конопля, законопроект, Верховная Рада

Депутат Рады назвала легализацию марихуаны "историческим шагом"

11:42 22.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве за легализацию марихуаны
Акция в Киеве за легализацию марихуаны - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Легализация марихуаны на Украине - это исторический шаг, уже через полгода после подписания закона президентом лекарства появятся на полках, заявила депутат Верховной Рады от фракции "Голос", член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина в эфире телемарафона
Журналист поздравил Стефанишину с принятием законопроекта о легализации каннабиса. За принятие проголосовало 248 депутатов. Воздержались и не проголосовали при этом партии "Батькивщина" и "Европейская солидарность".
"Спасибо, мы вчера действительно сделали исторический шаг.[...] Поэтому это действительно победа для многих людей, которые прямо сейчас страдают от боли, от психологических и неврологических проблем. Им точно могут помочь такие лекарства. Украина двигается в цивилизованный мир", - заявила Стефанишина.
По словам депутата, более чем 60 стран мир легализовали медицинский каннабис. "Это цивилизованные, развитые европейские страны и США. Это действительно огромный шаг вперёд", добавила она.
Стефанишина отметила, что партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" изначально выступала против легализации марихуаны. А "Европейская солидарность" проголосовала "за" в первом чтении.
"Для меня "Европейская солидарность" стала разочарованием вчерашнего дня. Мы до ночи позавчера вели с ними переговоры и утром тоже, показывали им все нормы закона, которые будут работать. Но у меня сложилось впечатление, что это политическая игра, просто не голосовать за закон, который подало правительство Украины", - рассказала Стефанишина.
Журналист уверен, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект. Стефанишина рассказала, что после подписания президентом у Кабмина будет полгода чтобы разработать подзаконные акты, которые будут регламентировать действие закона. То есть, пояснила Стефанишина, через полгода украинцы смогут увидеть завезенные лекарства с каннабисом.
Для того, чтобы наладить собственное производство, Украине понадобится много времени. Выращивать коноплю, по словам депутата, будут в теплицах с круглосуточным видеонаблюдением, а у каждого куста будет индивидуальный штрих-код.
21 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны.
Народный депутат Артем Дмитрук записал видео, где отметил, что "наркота легализована". По его словам, принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране.
В июле Стефанишина заявила, что на Украине проживает порядка шести миллионов человек с психологическим заболеваниями, которые нуждаются в лечении каннабисом.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.
28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 1 июля 2023 года в своем телеграм-канале заявил, что легализация марихуаны вобьёт последний гвоздь в крышку гроба государственности страны.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
07:29
Тимошенко хочет обжаловать легализацию марихуаны в суде Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко обжалует принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса в Конституционном суде, передала пресс-служба партии "Батькивщина"
 
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