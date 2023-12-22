https://ukraina.ru/20231222/1052328639.html
"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского
"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского - 22.12.2023 Украина.ру
"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что ведёт дискуссии с европейскими чиновники по обеспечению продолжительной финансовой помощи Украине в течение следующих четырех лет. Пользователи Сети раскритиковали заявление Зеленского
2023-12-22T10:23
2023-12-22T10:23
2023-12-22T10:23
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"Когда Украина падет, заберите НАТО с собой", - призвал один из комментаторов. Другой читатель назвал Зеленского "денежным мошенником и аферистом"."Уходи в отставку и убирайся прочь", — прокомментировал читатель."Следующие четыре года? Чувак, ты так долго не протянешь. Восточная Европа сожрет Украину. Кусок Венгрии, кусок Польши, Россия уже получила свой кусок", — отметил пользователь Сети."Хватит! Неужели вы еще не поняли, что Украина - это всего лишь пешка Америки и НАТО, воюющая с Россией за счет Украины в виде трупов и разрушения вашей страны, не заботясь ни о вас, ни о вашем народе. Обратитесь к Путину", — призвал комментатор.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, twitter, комментарий, евросоюз, помощь
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Twitter, комментарий, Евросоюз, помощь
"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что ведёт дискуссии с европейскими чиновники по обеспечению продолжительной финансовой помощи Украине в течение следующих четырех лет. Пользователи Сети раскритиковали заявление Зеленского
"Когда Украина падет, заберите НАТО с собой", - призвал один из комментаторов.
Другой читатель назвал Зеленского
"денежным мошенником и аферистом".
"Уходи в отставку и убирайся прочь", — прокомментировал читатель.
"Следующие четыре года? Чувак, ты так долго не протянешь. Восточная Европа сожрет Украину. Кусок Венгрии, кусок Польши, Россия уже получила свой кусок", — отметил пользователь Сети.
"Зеленский похож на безработного друга, который постоянно выпрашивает у вас деньги, не имея ни малейшего желания расплатиться с вами", — сравнил другой.
"Хватит! Неужели вы еще не поняли, что Украина - это всего лишь пешка Америки и НАТО, воюющая с Россией за счет Украины в виде трупов и разрушения вашей страны, не заботясь ни о вас, ни о вашем народе. Обратитесь к Путину", — призвал комментатор.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву.