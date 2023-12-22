https://ukraina.ru/20231222/1052328639.html

"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского

"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского - 22.12.2023 Украина.ру

"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что ведёт дискуссии с европейскими чиновники по обеспечению продолжительной финансовой помощи Украине в течение следующих четырех лет. Пользователи Сети раскритиковали заявление Зеленского

2023-12-22T10:23

2023-12-22T10:23

2023-12-22T10:23

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"Когда Украина падет, заберите НАТО с собой", - призвал один из комментаторов. Другой читатель назвал Зеленского "денежным мошенником и аферистом"."Уходи в отставку и убирайся прочь", — прокомментировал читатель."Следующие четыре года? Чувак, ты так долго не протянешь. Восточная Европа сожрет Украину. Кусок Венгрии, кусок Польши, Россия уже получила свой кусок", — отметил пользователь Сети."Хватит! Неужели вы еще не поняли, что Украина - это всего лишь пешка Америки и НАТО, воюющая с Россией за счет Украины в виде трупов и разрушения вашей страны, не заботясь ни о вас, ни о вашем народе. Обратитесь к Путину", — призвал комментатор.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву.

https://ukraina.ru/20231214/1052119820.html

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новости, украина, владимир зеленский, twitter, комментарий, евросоюз, помощь