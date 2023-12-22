"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского - 22.12.2023 Украина.ру
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"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского
"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского - 22.12.2023 Украина.ру
"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что ведёт дискуссии с европейскими чиновники по обеспечению продолжительной финансовой помощи Украине в течение следующих четырех лет. Пользователи Сети раскритиковали заявление Зеленского
2023-12-22T10:23
2023-12-22T10:23
новости
украина
владимир зеленский
twitter
комментарий
евросоюз
помощь
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"Когда Украина падет, заберите НАТО с собой", - призвал один из комментаторов. Другой читатель назвал Зеленского "денежным мошенником и аферистом"."Уходи в отставку и убирайся прочь", — прокомментировал читатель."Следующие четыре года? Чувак, ты так долго не протянешь. Восточная Европа сожрет Украину. Кусок Венгрии, кусок Польши, Россия уже получила свой кусок", — отметил пользователь Сети."Хватит! Неужели вы еще не поняли, что Украина - это всего лишь пешка Америки и НАТО, воюющая с Россией за счет Украины в виде трупов и разрушения вашей страны, не заботясь ни о вас, ни о вашем народе. Обратитесь к Путину", — призвал комментатор.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву.
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новости, украина, владимир зеленский, twitter, комментарий, евросоюз, помощь
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Twitter, комментарий, Евросоюз, помощь

"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского

10:23 22.12.2023
 
© скриншотВладимир Зеленский пресс-конференция декабрь 2023
Владимир Зеленский пресс-конференция декабрь 2023
© скриншот
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что ведёт дискуссии с европейскими чиновники по обеспечению продолжительной финансовой помощи Украине в течение следующих четырех лет. Пользователи Сети раскритиковали заявление Зеленского
"Когда Украина падет, заберите НАТО с собой", - призвал один из комментаторов.
Другой читатель назвал Зеленского "денежным мошенником и аферистом".
"Уходи в отставку и убирайся прочь", — прокомментировал читатель.
"Следующие четыре года? Чувак, ты так долго не протянешь. Восточная Европа сожрет Украину. Кусок Венгрии, кусок Польши, Россия уже получила свой кусок", — отметил пользователь Сети.
"Зеленский похож на безработного друга, который постоянно выпрашивает у вас деньги, не имея ни малейшего желания расплатиться с вами", — сравнил другой.
"Хватит! Неужели вы еще не поняли, что Украина - это всего лишь пешка Америки и НАТО, воюющая с Россией за счет Украины в виде трупов и разрушения вашей страны, не заботясь ни о вас, ни о вашем народе. Обратитесь к Путину", — призвал комментатор.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря, 16:56
"Происходит то, чего больше всего боялись". Евросоюзу нечего предложить Украине, она стала чёрной дыройОткрывшийся в Брюсселе саммит Евросоюза будет иметь определяющее значение для стран, претендующих на членство в сообществе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон
 
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Заголовок открываемого материала
10:29В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке
10:23"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского
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