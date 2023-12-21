https://ukraina.ru/20231221/1052317798.html

В США считают, что НАТО придётся противостоять подготовленным к этому ВС России

В США считают, что НАТО придётся противостоять подготовленным к этому ВС России - 21.12.2023 Украина.ру

В США считают, что НАТО придётся противостоять подготовленным к этому ВС России

После разгрома Вооружённых сил Украины, НАТО рискует столкнуться с ещё более сильной Россией. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Юджин Виндман в эфире канала MSNBC

2023-12-21T23:23

2023-12-21T23:23

2023-12-21T23:23

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Он считает, что украинский конфликт демонстрирует авторитет НАТО, а сам Североатлантический альянс "должен довести дело до конца". Подобные заявления ранее делали в том числе президент США Джо Байден, а также глава Пентагона Ллойд Остин. Президент России Владимир Путин назвал эти сообщения чушью и напомнил, что с государствами альянса территориальных разногласий нет, как и нет и экономического резона атаковать.

https://ukraina.ru/20231121/1051177696.html

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новости, сша, нато, россия, вс рф, сво, украина, война