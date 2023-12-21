В США считают, что НАТО придётся противостоять подготовленным к этому ВС России
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
После разгрома Вооружённых сил Украины, НАТО рискует столкнуться с ещё более сильной Россией. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Юджин Виндман в эфире канала MSNBC
Он считает, что украинский конфликт демонстрирует авторитет НАТО, а сам Североатлантический альянс "должен довести дело до конца".
"Хотя Североатлантический альянс расширился, теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца. Если мы не сделаем этого и Украина потерпит поражение, (…) тогда Россия окажется на пороге НАТО. Тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придётся нам", – приводит РИА Новости слова военного.
Президент России Владимир Путин назвал эти сообщения чушью и напомнил, что с государствами альянса территориальных разногласий нет, как и нет и экономического резона атаковать.
21 ноября, 07:56Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар Победа России на Украине — это не победа в войне. Победа на Украине — это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Россия пока только собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться, считает политолог Ростислав Ищенко