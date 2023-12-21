В США считают, что НАТО придётся противостоять подготовленным к этому ВС России - 21.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231221/1052317798.html
В США считают, что НАТО придётся противостоять подготовленным к этому ВС России
В США считают, что НАТО придётся противостоять подготовленным к этому ВС России - 21.12.2023 Украина.ру
В США считают, что НАТО придётся противостоять подготовленным к этому ВС России
После разгрома Вооружённых сил Украины, НАТО рискует столкнуться с ещё более сильной Россией. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Юджин Виндман в эфире канала MSNBC
2023-12-21T23:23
2023-12-21T23:23
новости
сша
нато
россия
вс рф
сво
украина
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036921325_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_614f6e9edc6f05e2271833efe8866943.jpg
Он считает, что украинский конфликт демонстрирует авторитет НАТО, а сам Североатлантический альянс "должен довести дело до конца". Подобные заявления ранее делали в том числе президент США Джо Байден, а также глава Пентагона Ллойд Остин. Президент России Владимир Путин назвал эти сообщения чушью и напомнил, что с государствами альянса территориальных разногласий нет, как и нет и экономического резона атаковать.
https://ukraina.ru/20231121/1051177696.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036921325_438:0:3167:2047_1920x0_80_0_0_f95dc3604dda0ddd897b5330c18ec3c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, нато, россия, вс рф, сво, украина, война
Новости, США, НАТО, Россия, ВС РФ, СВО, Украина, война

В США считают, что НАТО придётся противостоять подготовленным к этому ВС России

23:23 21.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
После разгрома Вооружённых сил Украины, НАТО рискует столкнуться с ещё более сильной Россией. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Юджин Виндман в эфире канала MSNBC
Он считает, что украинский конфликт демонстрирует авторитет НАТО, а сам Североатлантический альянс "должен довести дело до конца".

"Хотя Североатлантический альянс расширился, теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца. Если мы не сделаем этого и Украина потерпит поражение, (…) тогда Россия окажется на пороге НАТО. Тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придётся нам", – приводит РИА Новости слова военного.

Подобные заявления ранее делали в том числе президент США Джо Байден, а также глава Пентагона Ллойд Остин.
Президент России Владимир Путин назвал эти сообщения чушью и напомнил, что с государствами альянса территориальных разногласий нет, как и нет и экономического резона атаковать.
Ростислав Ищенко интервью
21 ноября, 07:56
Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар Победа России на Украине — это не победа в войне. Победа на Украине — это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Россия пока только собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться, считает политолог Ростислав Ищенко
 
НовостиСШАНАТОРоссияВС РФСВОУкраинавойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала